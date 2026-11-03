Наскребут ли ВСУ резервы? Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают запасы Украины - 03.11.2026 Украина.ру
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Наскребут ли ВСУ резервы? Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают запасы Украины
Наскребут ли ВСУ резервы? Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают запасы Украины - 03.11.2026 Украина.ру
Наскребут ли ВСУ резервы? Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают запасы Украины
ВСУ растрачивают остатки 1-го и 3-го корпусов, но они смогут собрать какие-то силы за счёт мобилизации. Но это и есть война на истощение, и в ней Генштаб ВС РФ действует грамотно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, сооснователь проекта "Ватфор", член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Полетаев
2026-11-03T19:33
2026-11-03T19:33
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Продолжая разговор о резервах ВСУ, эксперт объяснил, почему их остатки растрачиваются на "операцию Вивальди" — и в чём отличие войны на истощение, которую ведёт Генштаб ВС РФ.Полетаев напомнил: 1-й и 3-й корпуса ВСУ — это резерв, остатки которого уже растрачивают. "1-й и 3-й корпус (резерв главного командования) они постоянно бросали затыкать дырки на разные участки, а теперь они его остатки растрачивают – в частности, поставили на Краснолиманское направление, на нашумевшую "операцию Вивальди", — рассказал эксперт."Есть у них еще резервы? Судя по тому, как там усиливается мобилизация, то не очень", — подчеркнул Полетаев.При этом он признаёт: какие-то резервы у ВСУ могут появиться. "Это понятно. Но через какое-то время за счет мобилизации они снова какие-то резервы наскребут и снова попытаются что-то с нами сделать. В этом проблема", — отметил эксперт.Именно в этом, по его словам, и проявляется война на истощение. "Это и есть война на истощение. Это как в марафоне: когда нужно – рвануть, когда нужно – приберечь силы. В этом плане наш Генштаб действует более грамотно", — указал Полетаев.Бойцам не ставиться задача "любой ценой занять какое-то село и воткнуть флаг". Главная задача — уничтожить как можно больше подразделений ВСУ по дороге к этому населенному пункту, подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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Наскребут ли ВСУ резервы? Полетаев рассказал, как ВС РФ истощают запасы Украины

19:33 03.11.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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ВСУ растрачивают остатки 1-го и 3-го корпусов, но они смогут собрать какие-то силы за счёт мобилизации. Но это и есть война на истощение, и в ней Генштаб ВС РФ действует грамотно. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, сооснователь проекта "Ватфор", член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Полетаев
Продолжая разговор о резервах ВСУ, эксперт объяснил, почему их остатки растрачиваются на "операцию Вивальди" — и в чём отличие войны на истощение, которую ведёт Генштаб ВС РФ.
Полетаев напомнил: 1-й и 3-й корпуса ВСУ — это резерв, остатки которого уже растрачивают. "1-й и 3-й корпус (резерв главного командования) они постоянно бросали затыкать дырки на разные участки, а теперь они его остатки растрачивают – в частности, поставили на Краснолиманское направление, на нашумевшую "операцию Вивальди", — рассказал эксперт.
"Есть у них еще резервы? Судя по тому, как там усиливается мобилизация, то не очень", — подчеркнул Полетаев.
При этом он признаёт: какие-то резервы у ВСУ могут появиться. "Это понятно. Но через какое-то время за счет мобилизации они снова какие-то резервы наскребут и снова попытаются что-то с нами сделать. В этом проблема", — отметил эксперт.
Именно в этом, по его словам, и проявляется война на истощение. "Это и есть война на истощение. Это как в марафоне: когда нужно – рвануть, когда нужно – приберечь силы. В этом плане наш Генштаб действует более грамотно", — указал Полетаев.
Бойцам не ставиться задача "любой ценой занять какое-то село и воткнуть флаг". Главная задача — уничтожить как можно больше подразделений ВСУ по дороге к этому населенному пункту, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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