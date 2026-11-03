Кривой Рог как предупреждение: эксперт показал, как рушится "кормовая база" ВСУ - 03.11.2026 Украина.ру
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Кривой Рог как предупреждение: эксперт показал, как рушится "кормовая база" ВСУ
Кривой Рог как предупреждение: эксперт показал, как рушится "кормовая база" ВСУ - 03.11.2026 Украина.ру
Кривой Рог как предупреждение: эксперт показал, как рушится "кормовая база" ВСУ
Украинская армия — производная от государства, поэтому крах тыла с задержкой ударит и по фронту: в Кривом Роге металлургический завод на 60 тысяч человек встал из-за ударов по энергетике. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, сооснователь проекта "Ватфор", член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Полетаев
2026-11-03T18:31
2026-11-03T18:31
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Отвечая на вопрос о стратегических бомбардировках Украины, эксперт показал, что главный удар приходится не по мостам, а по экономике и тылу Украины.Полетаев сразу обозначил главную связь: фронт ВСУ зависит от государства, а не наоборот. "И если на Украине начнет рушиться тыл, это с некоторым лагом повлияет и на фронт, потому что регулярная армия — это производная от государства", — объяснил эксперт.И привёл конкретный пример — криворожскую промышленность. "Возьмем какой-нибудь Кривой Рог. Город с 700-тысячным населением. Он давал много в мобилизацию. А что сейчас? Денег нет, потому что металлургический завод на 60 тыс. человек встал из-за ударов по энергетике и транспорту", — рассказал он.По его словам, это не единичный случай, а звено в цепочке. "Мы же помним, как у нас гибли моногорода. Так можно и по цепочке пойти", — подчеркнул Полетаев.То есть удары по энергетике и транспорту бьют не по мостам и переправам, а по заводам, рабочим местам и мобилизационному ресурсу — по той самой "кормовой базе", на которой держится фронт ВСУ.Полный текст материала "Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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Кривой Рог как предупреждение: эксперт показал, как рушится "кормовая база" ВСУ

18:31 03.11.2026
 
© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© REUTERS / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE
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Украинская армия — производная от государства, поэтому крах тыла с задержкой ударит и по фронту: в Кривом Роге металлургический завод на 60 тысяч человек встал из-за ударов по энергетике. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, сооснователь проекта "Ватфор", член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Полетаев
Отвечая на вопрос о стратегических бомбардировках Украины, эксперт показал, что главный удар приходится не по мостам, а по экономике и тылу Украины.
Полетаев сразу обозначил главную связь: фронт ВСУ зависит от государства, а не наоборот. "И если на Украине начнет рушиться тыл, это с некоторым лагом повлияет и на фронт, потому что регулярная армия — это производная от государства", — объяснил эксперт.
И привёл конкретный пример — криворожскую промышленность. "Возьмем какой-нибудь Кривой Рог. Город с 700-тысячным населением. Он давал много в мобилизацию. А что сейчас? Денег нет, потому что металлургический завод на 60 тыс. человек встал из-за ударов по энергетике и транспорту", — рассказал он.
По его словам, это не единичный случай, а звено в цепочке. "Мы же помним, как у нас гибли моногорода. Так можно и по цепочке пойти", — подчеркнул Полетаев.
То есть удары по энергетике и транспорту бьют не по мостам и переправам, а по заводам, рабочим местам и мобилизационному ресурсу — по той самой "кормовой базе", на которой держится фронт ВСУ.
Полный текст материала "Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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