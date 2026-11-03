"Сил не было держать": Полетаев объяснил, как фронт переступил через Доброполье - 03.11.2026 Украина.ру
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"Сил не было держать": Полетаев объяснил, как фронт переступил через Доброполье
"Сил не было держать": Полетаев объяснил, как фронт переступил через Доброполье - 03.11.2026 Украина.ру
"Сил не было держать": Полетаев объяснил, как фронт переступил через Доброполье
Украинские войска сами оставили Доброполье — сил удерживать город уже не оставалось. Именно так работает тактика ВС РФ — не цепляться "за каждый куст", чтобы противник не мог закрепиться. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, сооснователь проекта "Ватфор", член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Полетаев
2026-11-03T20:32
2026-11-03T20:32
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Отвечая на вопрос, как будет развиваться подход ВС РФ после взятия Доброполья, эксперт объяснил, почему отказ цепляться за каждый куст лишает ВСУ шанса закрепиться — и почему с Добропольем вышло иначе.Полетаев отметил: в этом году ВС РФ наступали меньше. Основным направлением было Доброполье, Орехов — вспомогательным. При этом ВСУ тоже пытались наступать в ответ — на Степногорск/Покровское и Красный Лиман."Если бы мы цеплялись за каждый куст, они таким образом имели бы шанс закрепиться, продвинуться и ценой потерь создавали бы эти полуохваты", — подчеркнул эксперт.Именно поэтому ВС РФ не цепляются за каждый куст: это лишает ВСУ возможности закрепиться.Полетаев объяснил и механику полуохвата: вкладываясь в наступление, ВСУ, как и ВС РФ, получали бы результат в финале — потому что основные потери противнику наносятся именно на завершающем этапе. "Константиновка – это наиболее яркий тому пример", — отметил он.С Добропольем, по его словам, сложилась другая ситуация. "С Добропольем вышло немного иначе. Там полуохвата не было. Фронт через него переступил, и украинцы сами оттуда ушли, потому что сил уже не было держать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу" на сайте Украина.ру.Определённые признаки нахождения России в суперпозиции очевидны. Если цели СВО можно достичь дипломатией и стратегическими ударами по Украине, то этим стоит воспользоваться. Подробнее об этом — в материале "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.
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"Сил не было держать": Полетаев объяснил, как фронт переступил через Доброполье

20:32 03.11.2026
 
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
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Украинские войска сами оставили Доброполье — сил удерживать город уже не оставалось. Именно так работает тактика ВС РФ — не цепляться "за каждый куст", чтобы противник не мог закрепиться. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, сооснователь проекта "Ватфор", член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Полетаев
Отвечая на вопрос, как будет развиваться подход ВС РФ после взятия Доброполья, эксперт объяснил, почему отказ цепляться за каждый куст лишает ВСУ шанса закрепиться — и почему с Добропольем вышло иначе.
Полетаев отметил: в этом году ВС РФ наступали меньше. Основным направлением было Доброполье, Орехов — вспомогательным. При этом ВСУ тоже пытались наступать в ответ — на Степногорск/Покровское и Красный Лиман.
"Если бы мы цеплялись за каждый куст, они таким образом имели бы шанс закрепиться, продвинуться и ценой потерь создавали бы эти полуохваты", — подчеркнул эксперт.
Именно поэтому ВС РФ не цепляются за каждый куст: это лишает ВСУ возможности закрепиться.
Полетаев объяснил и механику полуохвата: вкладываясь в наступление, ВСУ, как и ВС РФ, получали бы результат в финале — потому что основные потери противнику наносятся именно на завершающем этапе. "Константиновка – это наиболее яркий тому пример", — отметил он.
С Добропольем, по его словам, сложилась другая ситуация. "С Добропольем вышло немного иначе. Там полуохвата не было. Фронт через него переступил, и украинцы сами оттуда ушли, потому что сил уже не было держать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу" на сайте Украина.ру.
Определённые признаки нахождения России в суперпозиции очевидны. Если цели СВО можно достичь дипломатией и стратегическими ударами по Украине, то этим стоит воспользоваться. Подробнее об этом — в материале "Владимир Носков: Россия готова одержать победу в войне на Украине благодаря новому прочтению доктрины Дуэ" на сайте Украина.ру.
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