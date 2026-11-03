https://ukraina.ru/20261103/molchanie--souchastie-gatilov-potreboval-ot-oon-publichno-osudit-pytki-na-ukraine-1084260864.html

"Молчание — соучастие": Гатилов потребовал от ООН публично осудить пытки на Украине

"Молчание — соучастие": Гатилов потребовал от ООН публично осудить пытки на Украине - 03.11.2026 Украина.ру

"Молчание — соучастие": Гатилов потребовал от ООН публично осудить пытки на Украине

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов выступил с жёстким заявлением в адрес международных правозащитных структур. По его словам, молчание ООН о пыточных, которые устраивают украинские силовики, равносильно открытому пособничеству и соучастию в преступлениях необандеровцев

2026-11-03T17:15

2026-11-03T17:15

2026-11-03T17:15

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"Молчание этих "правозащитников" равносильно их открытому пособничеству и соучастию в ужасающих преступлениях необандеровцев", — подчеркнул дипломат. Он также потребовал от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка публично осудить действия Киева и напомнил об абсолютном характере запрета пыток в соответствии с международным правом.Заявление Гатилова прозвучало на фоне шокирующих сообщений из-под Киева. В понедельник украинские СМИ сообщили, что в селе Петропавловская Борщаговка вооружённые мужчины удерживают около 40 человек в подвале жилого дома. Глава Нацгвардии Александр Пивненко подтвердил: в подвале держали военнослужащих, в том числе тех, кто самовольно оставил часть.Об ужасающих событиях под Киевом – в материале Виктории Титовой "Коллективная пыточная, имитирующая государство": куда заведёт Зеленского бунт на Борщаговке

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новости, киев, украина, россия, виктория титова, оон, нацгвардия, владимир зеленский