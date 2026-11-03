"Люди с фонариками" напугали Польшу: Туск разглядел провокацию на границе с Россией - 03.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261103/lyudi-s-fonarikami-napugali-polshu-tusk-razglyadel-provokatsiyu-na-granitse-s-rossiey-1084260428.html
"Люди с фонариками" напугали Польшу: Туск разглядел провокацию на границе с Россией
"Люди с фонариками" напугали Польшу: Туск разглядел провокацию на границе с Россией - 03.11.2026 Украина.ру
"Люди с фонариками" напугали Польшу: Туск разглядел провокацию на границе с Россией
Польский премьер Дональд Туск заявил о "подозрительной активности" на границе с Россией в ночь на 3 ноября. По его словам, пограничники заметили неких "людей с фонариками", после чего Варшава мобилизовала "соответствующие силы и ресурсы" и якобы предотвратила провокацию
2026-11-03T17:07
2026-11-03T17:07
новости
россия
варшава
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050254509_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_68ce0ccbb825b95f1d97b673424dd762.jpg
"Не то чтобы мы избежали трагических инцидентов сегодня ночью, но мы должны оставаться чрезвычайно бдительными. Напряжённость и эскалация со стороны России могут продолжаться, и мы должны оставаться бдительными и готовыми предотвратить любые потенциальные провокации", — цитирует Туска RMF24.Политик утверждает, что получил информацию о возможных провокациях и актах саботажа "в первых числах ноября" на границе с Россией. В связи с этим Варшава развернула на месте дополнительные силы.Напомним, Польша стягивала войска к границам РФ
россия
варшава
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050254509_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ff2f4f2905b67b1db886f58fd26727ef.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, варшава, польша
Новости, Россия, Варшава, Польша

"Люди с фонариками" напугали Польшу: Туск разглядел провокацию на границе с Россией

17:07 03.11.2026
 
© commons.wikimedia.org / Hoover5555
- РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© commons.wikimedia.org / Hoover5555
Читать в
ДзенTelegram
Польский премьер Дональд Туск заявил о "подозрительной активности" на границе с Россией в ночь на 3 ноября. По его словам, пограничники заметили неких "людей с фонариками", после чего Варшава мобилизовала "соответствующие силы и ресурсы" и якобы предотвратила провокацию
"Не то чтобы мы избежали трагических инцидентов сегодня ночью, но мы должны оставаться чрезвычайно бдительными. Напряжённость и эскалация со стороны России могут продолжаться, и мы должны оставаться бдительными и готовыми предотвратить любые потенциальные провокации", — цитирует Туска RMF24.
Политик утверждает, что получил информацию о возможных провокациях и актах саботажа "в первых числах ноября" на границе с Россией. В связи с этим Варшава развернула на месте дополнительные силы.
Напомним, Польша стягивала войска к границам РФ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВаршаваПольша
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:25Зрада Экспресс: Пыточные Киева. Тайный лагерь смерти для призывников
18:10Какой регион к 2050 году будет лучшим в России, и куда поедут жить москвичи – Казаков и Караганов
18:00Весь Киев без воды, Рада обеспокоилась произволом в Борщаговке. Итоги 3 ноября
17:44Германия ждёт российский газ, США ищут оружие для Украины. Что пишут западные СМИ о конфликте
17:15"Молчание — соучастие": Гатилов потребовал от ООН публично осудить пытки на Украине
17:09Испортит ли Зеленский планы Трампа по Украине, и что будет после выборов в США – Ераносян
17:07"Люди с фонариками" напугали Польшу: Туск разглядел провокацию на границе с Россией
17:03Алешки после окончания перемирия: что с режимом тишины и кто остался в городе
16:31"Коллективная пыточная, имитирующая государство": куда заведёт Зеленского бунт на Борщаговке
16:12Дмитрий Краснов: Запад сознательно игнорирует предупреждения России и ждет от нас военной ошибки
16:05Интервенция на старте: "коалиция желающих" проведет военные учения у границ Украины
16:03Мелания Трамп соберёт России и Украины в Белом доме: о чём собирается объявить первая леди
16:02На Украине: получили пинок от США и кричат "Дякуєм!"
16:00Лесь Подервянский: Гомер матюкливого суржика
15:58"Земобилизовали" без суда и следствия: в Ивано-Франковске ТЦК ворвалось на частную территорию
15:30"День Ч": как и за что Трамп будет наказывать Зеленского
15:18Ложь об Алешках: разбор фейков исторической гуманитарной миссии
15:14"Закручивают и закручивают": эксперт оценил риски появления армии НАТО на Украине
15:11Его-то сын чего потерял? Слезливые слова Зеленского о детях взбесили украинцев
15:00Зеленский пожаловался на потерю связи с Маском
Лента новостейМолния