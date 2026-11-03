https://ukraina.ru/20261103/lyudi-s-fonarikami-napugali-polshu-tusk-razglyadel-provokatsiyu-na-granitse-s-rossiey-1084260428.html

"Люди с фонариками" напугали Польшу: Туск разглядел провокацию на границе с Россией

"Люди с фонариками" напугали Польшу: Туск разглядел провокацию на границе с Россией - 03.11.2026 Украина.ру

"Люди с фонариками" напугали Польшу: Туск разглядел провокацию на границе с Россией

Польский премьер Дональд Туск заявил о "подозрительной активности" на границе с Россией в ночь на 3 ноября. По его словам, пограничники заметили неких "людей с фонариками", после чего Варшава мобилизовала "соответствующие силы и ресурсы" и якобы предотвратила провокацию

2026-11-03T17:07

2026-11-03T17:07

2026-11-03T17:07

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"Не то чтобы мы избежали трагических инцидентов сегодня ночью, но мы должны оставаться чрезвычайно бдительными. Напряжённость и эскалация со стороны России могут продолжаться, и мы должны оставаться бдительными и готовыми предотвратить любые потенциальные провокации", — цитирует Туска RMF24.Политик утверждает, что получил информацию о возможных провокациях и актах саботажа "в первых числах ноября" на границе с Россией. В связи с этим Варшава развернула на месте дополнительные силы.Напомним, Польша стягивала войска к границам РФ

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