Приговор года: Эстония наказала местного жителя за советский плакат 1941 года
© Фото : соцсетиАнтифашистский плакат
© Фото : соцсети
В Эстонии местного жителя оштрафовали на 160 евро за размещение на стене дома советского антифашистского плаката "Смерть фашистской гадине"
Объектом "преступления" стал исторический агитационный плакат 1941 года, созданный художником Алексеем Кокорекиным в первые дни Великой Отечественной войны для борьбы с нацистами.
Плакат появился на стене частного дома в деревне Вяэна-Йыэсуу на севере Эстонии, после чего бдительные соседи написали заявление в полицию, очевидно, посчитав изображение "оскорбительным".
Изначально полиция возбудила уголовное дело по тяжкой статье о "разжигании розни", но спустя два месяца переквалифицировала обвинение в "нарушение общественного порядка".
В итоге мужчину заставили извиниться за антифашистскую пропаганду, а сам исторический плакат был изъят и уничтожен.
В итоге мужчину заставили извиниться за антифашистскую пропаганду, а сам исторический плакат был изъят и уничтожен.
Эстонские власти пытаются провозгласить русофобию национальной идеей. На прошлой неделе глава МИДа республики Маргус Цахкна заявил, что его страна намерена вскоре поднять вопрос об отказе от участия в Олимпийских играх из-за возвращения на соревнования российских спортсменов. А чуть ранее эстонская государственная телерадиокомпания ERR сообщила об отказе от трансляции церемоний открытия и закрытия юношеских Олимпийских игр в Дакаре из-за участия в них спортсменов из России и Белоруссии.
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