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Приговор года: Эстония наказала местного жителя за советский плакат 1941 года

Приговор года: Эстония наказала местного жителя за советский плакат 1941 года - 03.11.2026 Украина.ру

Приговор года: Эстония наказала местного жителя за советский плакат 1941 года

В Эстонии местного жителя оштрафовали на 160 евро за размещение на стене дома советского антифашистского плаката "Смерть фашистской гадине"

2026-11-03T20:32

2026-11-03T20:32

2026-11-03T20:32

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Объектом "преступления" стал исторический агитационный плакат 1941 года, созданный художником Алексеем Кокорекиным в первые дни Великой Отечественной войны для борьбы с нацистами.Плакат появился на стене частного дома в деревне Вяэна-Йыэсуу на севере Эстонии, после чего бдительные соседи написали заявление в полицию, очевидно, посчитав изображение "оскорбительным".Изначально полиция возбудила уголовное дело по тяжкой статье о "разжигании розни", но спустя два месяца переквалифицировала обвинение в "нарушение общественного порядка". В итоге мужчину заставили извиниться за антифашистскую пропаганду, а сам исторический плакат был изъят и уничтожен.Эстонские власти пытаются провозгласить русофобию национальной идеей. На прошлой неделе глава МИДа республики Маргус Цахкна заявил, что его страна намерена вскоре поднять вопрос об отказе от участия в Олимпийских играх из-за возвращения на соревнования российских спортсменов. А чуть ранее эстонская государственная телерадиокомпания ERR сообщила об отказе от трансляции церемоний открытия и закрытия юношеских Олимпийских игр в Дакаре из-за участия в них спортсменов из России и Белоруссии.

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