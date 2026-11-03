https://ukraina.ru/20261103/aleshki-posle-okonchaniya-peremiriya-chto-s-rezhimom-tishiny-i-kto-ostalsya-v-gorode-1084254313.html

Алешки после окончания перемирия: что с режимом тишины и кто остался в городе

Алешки после окончания перемирия: что с режимом тишины и кто остался в городе - 03.11.2026 Украина.ру

Алешки после окончания перемирия: что с режимом тишины и кто остался в городе

Российская армия и ВСУ на вторник, 3 ноября, продолжают соблюдать режим тишины в Алешках, небольшом городке на левом берегу Днепра напротив Херсона, даже после того, как закончилось гуманитарное перемирие

2026-11-03T17:03

2026-11-03T17:03

2026-11-03T17:03

эксклюзив

сво

алешки

днепр

херсон

херсонская область

мелания трамп

александр чаленко

гуманитарная катастрофа

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Оно действовало около 6 суток (139 часов) с четырех часов утра 27 октября до одиннадцати часов вечера 1 ноября для того, чтобы дать возможность покинуть этот населенный пункт всем тем его жителям, кто изъявил такое желание.В итоге выехали 750-800 человек. Их вывезли в Анапу. Те, кто был намерен вернуться на Украину, вылетели самолетом в Гомель, а оттуда – на специальных автобусах были привезены в Киев. Остальные остались в России.В городе продолжают находиться более тысячи человек. Время перемирия было использовано российской стороной, чтобы завезти продукты питания, медикаменты, питьевую воду и топливо для генераторов. Также было проведено масштабное разминирование окрестностей, мины ранее обильно разбросали по округе украинские дроны, превратив местные дороги в "дороги смерти". На минах постоянно подрывались гражданские, которые хотели, например, просто купить продукты. Также были вывезены животные, оставшиеся без присмотра: всего 105 единиц – среди них кошки, собаки, четыре попугая и даже один енот. Всем нуждающимся жителям была предоставлена медицинская помощь, как тем, кто покидал город, так и тем, кто в нем оставался.Режим тишины и гуманитарная операция были проведены по инициативе Мелании Трамп.МИД России обвинил ВСУ, что те возобновляли обстрелы еще до прекращения режима тишины. Украинская сторона в ответ обвинила российскую армию в том, что та использовала гуманитарную паузу для того, чтобы провести ротацию подразделений, подвезти им боеприпасы, ГСМ и продукты, а также перебросить технику.Так как Алешки находятся через Днепр напротив Херсона, то после оставления Россией последнего осенью прошлого года там, естественно, расположились подразделения российской армии. Их присутствие диктовалось тем, чтобы не дать возможность ВСУ высадить десант на левом берегу Днепра в этом месте, как они это сделали в 2023 году под Антоновским мостом, в Казачьих Лагерях, Крынках, Пойме и Песчановке. Это делалось для создания плацдарма для наступления на Крым и Херсонскую область.Для этого российская артиллерия, авиация и расчеты БПЛА периодически наносили удары по военным объектам на правом берегу Днепра, расположенным в Херсоне, Антоновке, Белозерке, Бериславе и в других населенных пунктах. Периодически российские и украинские ДРГ высаживались на островах на Днепре, где между ними завязывались бои. Недавно российская ДРГ смогла высадиться на правый берег Днепра.Украинская сторона также обстреливала Алешки и дистанционно минировала все подъезды к городу. Украинская сторона полагала, что в тех или иных частных домах засели российские военные, а на гражданских машинах им подвозят подкрепление и б/к, поэтому для ВСУ эти строения и автотранспорт становились объектами для нанесения ударов. Естественно, при этом погибал "мирняк".В общем, бои по обе стороны Днепра носили позиционный, хотя и ожесточенный характер.В настоящий момент режим тишины за редкими исключениями продолжает соблюдаться обеими сторонами."После завершения режима тишины с целью проведения гуманитарной миссии подразделения группировки войск "Юг" не фиксируют активизацию российских войск на Херсонском направлении", - заявила заместитель пресс-секретаря украинской группировки "Юг" Анастасия Шевченко.Также она отметила, что российская армия не пыталась штурмовать позиции ВСУ, форсируя Днепр, поэтому оснований говорить о росте угроз на этом направлении сейчас нет.В комментарии для издания Украина.ру официальное российское лицо, занимающееся гуманитарной ситуацией в Алешках, на условиях анонимности также подтвердил, что режим тишины продолжается."Видимо, украинская сторона ожидает, что мы начнем первыми, чтобы потом обвинить нас в этом. Что касается тех, кто остался в Алешках, то это в основном очень пожилые люди и те, кто за ними присматривает", - рассказал он.Все, кто хотел покинуть этот населенный пункт, уже это сделали, подчеркнул собеседник издания.Читайте также статью Александра Чаленко "Там полный ад": украинские дроны устроили гуманитарную катастрофу в Херсонской области

https://ukraina.ru/20260924/tam-polnyy-ad-ukrainskie-drony-ustroili-gumanitarnuyu-katastrofu-v-khersonskoy-oblasti-1083405317.html

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алешки

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херсон

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Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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