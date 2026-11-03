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Охота на "киевских ведьм": СБУ объявила в розыск сотню участников штурма пыточной

Охота на "киевских ведьм": СБУ объявила в розыск сотню участников штурма пыточной - 03.11.2026 Украина.ру

Охота на "киевских ведьм": СБУ объявила в розыск сотню участников штурма пыточной

Служба безопасности Украины перешла к жесткому подавлению последствий скандала в Петропавловской Борщаговке. Заместитель главы СБУ Александр Рудницкий заявил, что ведомство установило личности около сотни человек, принимавших участие в "беспорядках" возле дома, где Нацгвардия удерживала людей в подвале

2026-11-03T18:36

2026-11-03T18:36

2026-11-03T18:40

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По словам Рудницкого, в данный момент проводятся обыски, решается вопрос о задержании этих лиц и объявлении им официальных подозрений."На данный момент СБУ открыла три уголовных производства по статьям о препятствовании деятельности ВСУ, распространении информации о расположении Сил обороны и массовых беспорядках", — добавил он.Кроме того, Рудницкий озвучил очередную абсурдную версию событий в Петропавловской Борщаговке от официальной власти.Он заявил, что медики, пытавшиеся прорваться в подвал дома, где Нацгвардия удерживала более 40 человек, на самом деле намеревались выкрасть одного из военнослужащих."Данные лица преследовали цель похитить одного из военнослужащих Национальной Гвардии", - сказал он.Ранее глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов* сообщил, что спасавшая людей врач — Валентина Молодая— задержана. По его утверждению, она на самом деле не является медиком, а купила форму и автомобиль для проведения "провокации".*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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новости, украина, сбу, нацгвардия, вооруженные силы украины