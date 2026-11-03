Охота на "киевских ведьм": СБУ объявила в розыск сотню участников штурма пыточной - 03.11.2026 Украина.ру
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Охота на "киевских ведьм": СБУ объявила в розыск сотню участников штурма пыточной
Охота на "киевских ведьм": СБУ объявила в розыск сотню участников штурма пыточной - 03.11.2026 Украина.ру
Охота на "киевских ведьм": СБУ объявила в розыск сотню участников штурма пыточной
Служба безопасности Украины перешла к жесткому подавлению последствий скандала в Петропавловской Борщаговке. Заместитель главы СБУ Александр Рудницкий заявил, что ведомство установило личности около сотни человек, принимавших участие в "беспорядках" возле дома, где Нацгвардия удерживала людей в подвале
2026-11-03T18:36
2026-11-03T18:40
новости
украина
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нацгвардия
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По словам Рудницкого, в данный момент проводятся обыски, решается вопрос о задержании этих лиц и объявлении им официальных подозрений."На данный момент СБУ открыла три уголовных производства по статьям о препятствовании деятельности ВСУ, распространении информации о расположении Сил обороны и массовых беспорядках", — добавил он.Кроме того, Рудницкий озвучил очередную абсурдную версию событий в Петропавловской Борщаговке от официальной власти.Он заявил, что медики, пытавшиеся прорваться в подвал дома, где Нацгвардия удерживала более 40 человек, на самом деле намеревались выкрасть одного из военнослужащих."Данные лица преследовали цель похитить одного из военнослужащих Национальной Гвардии", - сказал он.Ранее глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов* сообщил, что спасавшая людей врач — Валентина Молодая— задержана. По его утверждению, она на самом деле не является медиком, а купила форму и автомобиль для проведения "провокации".*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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новости, украина, сбу, нацгвардия, вооруженные силы украины
Новости, Украина, СБУ, Нацгвардия, Вооруженные силы Украины

Охота на "киевских ведьм": СБУ объявила в розыск сотню участников штурма пыточной

18:36 03.11.2026 (обновлено: 18:40 03.11.2026)
 
© Фото : Волынская ОВАИван Рудницкий
Иван Рудницкий - РИА Новости, 1920, 03.11.2026
© Фото : Волынская ОВА
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Служба безопасности Украины перешла к жесткому подавлению последствий скандала в Петропавловской Борщаговке. Заместитель главы СБУ Александр Рудницкий заявил, что ведомство установило личности около сотни человек, принимавших участие в "беспорядках" возле дома, где Нацгвардия удерживала людей в подвале
По словам Рудницкого, в данный момент проводятся обыски, решается вопрос о задержании этих лиц и объявлении им официальных подозрений.
"На данный момент СБУ открыла три уголовных производства по статьям о препятствовании деятельности ВСУ, распространении информации о расположении Сил обороны и массовых беспорядках", — добавил он.
Кроме того, Рудницкий озвучил очередную абсурдную версию событий в Петропавловской Борщаговке от официальной власти.
Он заявил, что медики, пытавшиеся прорваться в подвал дома, где Нацгвардия удерживала более 40 человек, на самом деле намеревались выкрасть одного из военнослужащих.
"Данные лица преследовали цель похитить одного из военнослужащих Национальной Гвардии", - сказал он.
Ранее глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов* сообщил, что спасавшая людей врач — Валентина Молодая— задержана. По его утверждению, она на самом деле не является медиком, а купила форму и автомобиль для проведения "провокации".

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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