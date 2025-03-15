https://ukraina.ru/20250315/1061818361.html

Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту

Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту - 15.03.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Разгром ВСУ под Суджей позволит РФ усилить наступление по всему фронту

Операция "Труба" стала переломным моментом для освобождения Суджи и, по сути, всей операции в Курской области.

2025-03-15T11:40

2025-03-15T11:40

2025-03-15T11:40

россия

курская область

краматорск

владимир путин

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После того как была скрытно подготовлена и осуществлена операция с проходом по подземной газовой трубе, сводный отряд из подразделений десантников, мотострелков, спецназа "Аида" из "Ахмат-Сила", а также бойцов добровольческой бригады "Ветераны" (они выполняли основную работу), сумел разделить пополам группировку противника в Курской области. Хватило буквально 30 минут, чтобы выскочить на заранее определенные сектора ведения огня и застать его врасплох. Всего в тыл противника были доставлены около 800 человек, которые в течение нескольких дней освободили 12 населённых пунктов в районе Суджи.Тут можно с полной уверенностью сказать, что фронт на Суджанском участке провалился. Мы прорвали этот фронт. Освобождение Суджи подтвердили в Министерстве обороны РФ.Украинские источники отмечают серьёзные просчёты в управлении войсками со стороны командования ВСУ. Недостаточная координация между подразделениями и запоздалые решения приводили к утрате контроля над оперативной обстановкой и к потере тактически значимых территорий и населенных пунктов. В социальных сетях и украинских медиа "курская зрада" обсуждается в контексте проблем низкого уровня подготовки и мотивации среди мобилизованных. Недостаток боевого опыта и слабая морально-психологическая подготовка отправлявшегося до начала окружения в Курскую область пополнения из числа мобилизованных негативно сказалась на общей боевой устойчивости дислоцированных там частей и соединений противника.Вполне адекватные украинские военные аналитики признают, что недостаток эффективных средств противодействия русским БПЛА привел к значительным потерям и затруднил, а в отдельных случаях сделал невозможной организацию эффективной долговременной обороны.И на других участках линии боевого соприкосновения российская армия вела наступательные действия. На Времевском(Новопавловском) направлении Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Днепроэнергии. Для этого штурмовикам удалось пройти вдоль русла реки, дальше на север со стороны Новоочреватого, после чего выбить ВСУ не только из населенного пункта, но и соседних лесополос. Также не исключено, что и со стороны Скудного была налажена переправа через реку Мокрые Ялы. ВСУ подтянули резервы и пытаются ими контратаковать в Вольном Поле и Новосёлке в направлении Бурлацкого. Пару раз группы "побратимов" в Бурлацком даже выходили к северо-западным окраинам, но зайти и закрепиться не смогли, потому что были уничтожены. Бурлацкое прочно наше.Встречные бои всю неделю шли северо-западнее и севернее Новосёлки. Наши подразделения "Востока" сосредоточили основные усилия после взятия Днепроэнергии на взламывании обороны северо-западнее Весёлого. К нему штурмовики ВС РФ вышли по левому берегу реки к южным и западным окраинам, атакуя подготовленные оборонительные позиции ВСУ в селе. В обход, вдоль посадок, северо-западнее, опорные пункты очередной оборонительной линии противника за балкой, прикрывающие выход к Федоровке и дальше на Комар — Мирное, тоже под нашим огнем.На Покровском направлении идут ожесточённые встречные бои с использованием бронетехники с обеих сторон, противнику удалось немного потеснить наши подразделения в южной части Удачного. В Песчаном ВСУ также пытаются давить, очень интенсивно работают их БПЛА.В Шевченко мы в очередной уже раз выбили их к северным окраинам. В северо-восточной части имеем встречные бои и "качели" — противник эпизодически пытается идти на прорывы, но закрепиться все-таки не могут.В Краматорске, по словам украинских военных, ситуация для ВСУ стремительно ухудшается: мирные жители "ходят и сдают ВС РФ" их позиции, в том числе пункты постоянной дислокации пилотов БПЛА ВСУ. Согласно официальной информации от Минобороны РФ, на Часов-Ярском направлении освобождено Новомарково.На Запорожском фронте идут активные боевые действия на Ореховском направлении, а также на подступах к Щербакам. ВС России достигают успехов, с направления ожидаются позитивные вести.Главком ВСУ Сырский заявил, что цель России — вытеснение украинских войск с территории Курской области и перенос боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей, однако ВСУ будут "держать оборону в Курской области столько, сколько это будет целесообразно и необходимо". Касательно Суджанского участка уже все ясно, противник потерпел чувствительное поражение и фактически оказался в огневом мешке.А вот севернее и восточнее Харькова оперативно-тактическое положение противника ухудшается с каждым днем. Подразделения группировок российских войск "Запад" и "Север" уверенно продвигаются по обе стороны реки Оскол и охватывают Купянск с флангов. Под Волчанском и Липцами наши штурмовые группы при активной поддержки с воздуха захватывают опорные пункты и узлы обороны противника.При этом стоит отметить, что так называемая "заморозка" военной помощи Украине со стороны США оказалась на деле пустыми обещаниями. Так, лидер николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на собственные источники отметил, что на самом деле движение военной техники для ВСУ из Польши не останавливалось.Одно изменение было: её вывозили на тралах с украинскими номерами, теперь опять номера польские. Из Румынии в последнюю неделю кратно возросло движение западной техники. Порт в Измаиле, как и железная дорога, аж скрипят от натуги. А возле Черновцов, на ж/д переходе Кельменцы - Ларга, пашут не останавливаясь. Склады забиты разным БК, на нефтебазе в Ларга уже не помещается ничего, техника целыми полями стоит, в ожидании вывоза. Так что нам не надо сказки про белого бычка втирать,- написал он.Тем временем, наши планово разнесли склад с комплектующими для украинских БПЛА, который в Краматорске маскировался под "Ритуальную службу". Могло показаться, что российские военные "попутали берега" и с бухты-барахты разнесли склад похоронного бюро в Краматорске, уничтожив готовые гробы. Типа, вот вам древесные угольки, а не возможность похоронить "героев" по-богатому. Вот только в воздух полетели не гробики, а комплектующие для беспилотников. Вероятно, что и подобных тем, что в середине недели атаковали Москву.Кому в голову придет искать военную продукцию в гробах на территории предприятия "Ритуальная служба"? Видимо такой логикой и руководствовались украинские военные, которые оккупировали помещение в Краматорске и разместили там совсем другой склад, заполнив его всякими техническими железками среди гробов с траурным декором. Из такой "мертвечины" можно в считанные часы собрать беспилотник, который несет смерть. Возможно, что прямо здесь же. Местных жителей разворачивали на подходе, говоря, что все имевшиеся в наличии гробы отправлены для нужд ВСУ.Без партизан, местных пророссийски настроенных подпольщиков, здесь явно не обошлось. Вычислить такой объект военной разведки даже с применением воздушных средств наблюдения было бы достаточно сложно. Ну, возят гробы, а что там внутри, попробуй, догадайся. Ну и вывеска с ритуальными услугами кого хочешь введет в заблуждение.На самом деле пророссийское подполье оказывает неоценимую помощь нашим войскам для выявления объектов противника, где производится оборудование, предназначенное для нужд ВСУ. А на месте они всё видят и слышат, как бы их не отгоняли подальше прочь. Вот и про похоронное бюро в Краматорске всё выяснили, проследили перемещение техники и разгрузку-погрузку, там ведь и гражданский персонал находился. А удар нанесли именно ночью, когда работников из числа местного населения там не было. Молодцы, партизаны, профессионально сработали.Как уже отметил ряд отечественных военных экспертов, блогеров и военкоров, согласие России на перемирие с Украиной станет повторением проваленных минских и стамбульских соглашений, от которых выиграет только противник.​ Президент России Владимир Путин, посетив штаб группировки в Курской области, визит в который состоялся после освобождения российскими войсками Суджи, был неожиданным. Во-первых, верховный главнокомандующий впервые приехал непосредственно в район боевых действий. Во-вторых, он высказал ряд своих предложений, многие из которых услышал только начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и генералы в части их касающихся.А вот о необходимости продумать варианты создания санитарной зоны на российских границах был всеми услышан и вызвал интерес — речь о кордонах велась и ранее. Необходимость создания так называемых санитарных зон вдоль российской границы с Украиной, понятно, что обусловлена необходимостью отодвинуть средства поражения ВСУ подальше от территории РФ. Чтобы снаряды с дальностью в 30-49 километров не долетали (HIMARS, Storm Shadow), и здесь уже нужно пару сотен километров кордона.О возможности создания на украинской территории санитарной зоны Путин говорил 17 марта 2024 года. Тогда он подчеркнул, что решение этого вопроса будет зависеть от того как будет развиваться ситуация."Если исходить из текущей оперативной обстановки и тех данных, что доступны, то перспектива создания „санитарной зоны “вдоль границы вполне реалистична, — справедливо считает, например, политолог, военный аналитик Александр Зимовский. — Почему это возможно? Важен разгром Курской группировки ВСУ. У них просто не останется боеспособных частей для удержания рубежей в приграничных районах Сумской области. ВСУ сейчас испытывают огромные проблемы с пополнением, а новые мобилизованные — это „сырая “пехота, которая без тяжелой техники и артиллерии в обороне держится плохо.ВС РФ активно применяют беспилотники и корректируемый огонь, что позволяет сковывать передвижение украинских частей и уничтожать технику прямо на марше. Если ВСУ потеряют контроль над приграничными селами и не смогут организовать эффективную оборону, российская армия может закрепиться на новых рубежах, создав буфер в 10-20 километров от границы. Это снизит угрозу обстрелов Белгородской и Курской областей, что уже само по себе стратегический успех.Санитарная или буферная зона, о которой говорит Владимир Путин, на мой взгляд, не должна ограничиваться одной Сумской областью. У нас помимо с Сумской областью граница проходит и с Черниговской областью, пока относительно спокойной, но мы же видим, какие безумные идеи пытается реализовать Киев.Более широкая санитарная зона нужна в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях — желательно с полным их освобождением. А ещё, возможно, в Днепропетровской и Николаевской областях — там у нас угроза российским территория ЛНР и ДНР. Это крайне непростая, но выполнимая задача, которая потребует значительного времени и усилий. Но если такая задача российской армии будет поставлена, то, образно говоря, Путин „вылечит “националистов таким сдерживающим фактором. Задачу по денацификации Украины пока никто не отменял.Что касается вопросов возможного перемирия, Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия, но они должны привести к долгосрочному миру и устранить первопричины украинского кризиса. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. "Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", - отметил глава государства.Президент США Дональд Трамп, как бизнесмен, требует сделки здесь и сейчас, поэтому для Украине не осталось хороших вариантов. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, кстати, уроженец Харькова."Дональд Трамп рассматривает сделки с точки зрения коммерческой выгоды и эффективности. И затягивать их не получится. Все будет решаться за столом переговоров, как говорится, здесь и сейчас. Политические переговоры требуют более сложного подхода, учитывая дипломатические отношения, дружинное право и долгосрочный стратегический интерес. Таким образом, Дональд Трамп говорит про бизнес и выгоды, а президент Зеленский и наши дорогие европейские партнеры про ценности и принципы. Реализм, здравый смысл, экономическая и военная мощь против ценностей и правил. Уважаемый зритель, как думаете, кто победит в этом противостоянии мировоззрения и целеполагания?Другими словами, у нас есть выбор между плохим и очень плохим, но на сегодня, на завтра. Через 3−6 месяцев, условия выбора будут между плохим и ужасным. Через 6−9 месяцев между ужасным и катастрофическим. Причем опыт истории покажет, что все наши стратегические союзники или партнеры разбегутся, извините, культурно откланяются и по-английски уйдут по своим домам и делам", - заявил Стариков. Трудно с ним не согласиться.

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россия, курская область, краматорск, владимир путин, дональд трамп, николай стариков, вооруженные силы украины, вс рф, генштаб, эксклюзив