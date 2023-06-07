Дмитрий Голубовский: кто он - 07.06.2023 Украина.ру
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Дмитрий Голубовский: кто он
Дмитрий Голубовский: кто он - 07.06.2023 Украина.ру
Дмитрий Голубовский: кто он
Аналитик, публицист
2023-06-07T10:02
2023-06-07T10:02
новости
дмитрий голубовский
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Голубовский Дмитрий Олегович родился в 1975 году в Москве.Окончил МГТУ им. Баумана.С 1998-го по 2008-й работал на предприятиях ВПК.С 2009-го ушел в финансовую сферу.Сменил сферу деятельности на финансовую в кризис 2008—2009 гг. Тогда требовались люди с незашоренным взглядом на кризисные процессы. С тех пор основной сферой деятельности является экономическая и финансовая аналитика. Женат, трое детей.
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новости, дмитрий голубовский
Новости, Дмитрий Голубовский

Дмитрий Голубовский: кто он

10:02 07.06.2023
 
© "БИЗНЕС Online"Дмитрий Голубовский
Дмитрий Голубовский
© "БИЗНЕС Online"
Читать в
Аналитик, публицист
Голубовский Дмитрий Олегович родился в 1975 году в Москве.
Окончил МГТУ им. Баумана.
С 1998-го по 2008-й работал на предприятиях ВПК.
С 2009-го ушел в финансовую сферу.
Сменил сферу деятельности на финансовую в кризис 2008—2009 гг. Тогда требовались люди с незашоренным взглядом на кризисные процессы. С тех пор основной сферой деятельности является экономическая и финансовая аналитика.

Женат, трое детей.
Дмитрий Голубовский интервью
2 августа 2022, 12:00
Дмитрий Голубовский: Энергетическая война с Россией бьет по Европе
 
НовостиДмитрий Голубовский
 
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