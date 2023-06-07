https://ukraina.ru/20230607/1046980652.html

Дмитрий Голубовский: кто он

Дмитрий Голубовский: кто он - 07.06.2023 Украина.ру

Дмитрий Голубовский: кто он

Аналитик, публицист

2023-06-07T10:02

2023-06-07T10:02

2023-06-07T10:02

новости

дмитрий голубовский

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Голубовский Дмитрий Олегович родился в 1975 году в Москве.Окончил МГТУ им. Баумана.С 1998-го по 2008-й работал на предприятиях ВПК.С 2009-го ушел в финансовую сферу.Сменил сферу деятельности на финансовую в кризис 2008—2009 гг. Тогда требовались люди с незашоренным взглядом на кризисные процессы. С тех пор основной сферой деятельности является экономическая и финансовая аналитика. Женат, трое детей.

https://ukraina.ru/20220802/1037080054.html

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2023

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Новости

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новости, дмитрий голубовский