"Вы — костюмы без людей!", "Белый дом — чёрный": Украина ответила Трампу рэпом - 11.10.2026 Украина.ру
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"Вы — костюмы без людей!", "Белый дом — чёрный": Украина ответила Трампу рэпом
"Вы — костюмы без людей!", "Белый дом — чёрный": Украина ответила Трампу рэпом - 11.10.2026 Украина.ру
"Вы — костюмы без людей!", "Белый дом — чёрный": Украина ответила Трампу рэпом
После того, как США заключили дизельную сделку с Россией, украинские медиа и блогеры начали отрабатывать антиамериканскую повестку. Один из блогеров даже посвятил президенту США музыкальный номер в стиле рэп
2026-10-11T09:40
2026-10-11T09:40
новости
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белый дом
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"Слышишь меня, Трамп, не понял меня тыС нашею страною нужно быть только на "Вы"Слышишь меня, Трамп, ты почему грустишьВедь всем ты говорил, что ты тот ещё крутыш.К тебе я обращаюсь, рыжий: пане президенте,Вы били себя грудь, мол, "Я буду как Рэмбо"", — читал на украинском рэп блогер у советского горельефа рядом с бывшим музеем Великой Отечественной войны (ныне — Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне) в Киеве.Украинский текст сопровождался английскими субтитрами.Трампу припомнили все его высказывания по поводу Украины. Так, рэпер на слова о том, что у Владимира Зеленского "нет карт", заявил, что речь не об играх — идёт война.Украинский блогер обвинил Белый дом в том, что тот "утратил веру""Белый дом — ты потерял веру,Ты — фанат чёрных идей.Мы — люди без костюма,Вы — костюмы без людей!" — обыграл рэпер претензии Трампа к внешнему виду Зеленского.В то же время строчка о "чёрных идеях" в США может быть воспринята двояко, с учётом непростой истории взаимоотношений между большинством и меньшинствами в США. Тот же рэп в Соединённых Штатах часто называют "чёрной музыкой", а потому претензии украинского новоиспечённого рэпера могут быть не поняты или же истолкованы как расизм: в США у слово "чёрный" не негативная коннотация.Блогер подчеркнул, что "Белый дом — не белый", а американцы "породнившись с русскими" "жёстко натупили".Под конец украинский мастер слова перешёл на нецензурную лексику на английском языке."Мы тут не дебилы и желаем мы все мираХотим мы все Россию тут увидеть на коленяхСлышишь? F.....g Russian peace", — безапелляционно подытожил он.Однако, если верить украинским телеграм-каналам, рэп-боец с Россией предпочитает сражаться не на фронте."Но есть нюанс: этот блогер сейчас находится не на фронте, а в Испании", — отметили авторы телеграм-канала Politic Time.Авторы канала назвали произведение украинского блогера вызывающим "испанский стыд" - стыд за другого человека.
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новости, дональд трамп, владимир зеленский, украина, россия, сша, белый дом
Новости, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, Россия, США, Белый дом

"Вы — костюмы без людей!", "Белый дом — чёрный": Украина ответила Трампу рэпом

09:40 11.10.2026
 
© Фото : скриншот видеоРэпер
Рэпер - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© Фото : скриншот видео
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После того, как США заключили дизельную сделку с Россией, украинские медиа и блогеры начали отрабатывать антиамериканскую повестку. Один из блогеров даже посвятил президенту США музыкальный номер в стиле рэп
"Слышишь меня, Трамп, не понял меня ты
С нашею страною нужно быть только на "Вы"
Слышишь меня, Трамп, ты почему грустишь
Ведь всем ты говорил, что ты тот ещё крутыш.
К тебе я обращаюсь, рыжий: пане президенте,
Вы били себя грудь, мол, "Я буду как Рэмбо"", — читал на украинском рэп блогер у советского горельефа рядом с бывшим музеем Великой Отечественной войны (ныне — Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне) в Киеве.
Украинский текст сопровождался английскими субтитрами.
Трампу припомнили все его высказывания по поводу Украины. Так, рэпер на слова о том, что у Владимира Зеленского "нет карт", заявил, что речь не об играх — идёт война.
Украинский блогер обвинил Белый дом в том, что тот "утратил веру"
"Белый дом — ты потерял веру,
Ты — фанат чёрных идей.
Мы — люди без костюма,
Вы — костюмы без людей!" — обыграл рэпер претензии Трампа к внешнему виду Зеленского.
В то же время строчка о "чёрных идеях" в США может быть воспринята двояко, с учётом непростой истории взаимоотношений между большинством и меньшинствами в США. Тот же рэп в Соединённых Штатах часто называют "чёрной музыкой", а потому претензии украинского новоиспечённого рэпера могут быть не поняты или же истолкованы как расизм: в США у слово "чёрный" не негативная коннотация.
Блогер подчеркнул, что "Белый дом — не белый", а американцы "породнившись с русскими" "жёстко натупили".
Под конец украинский мастер слова перешёл на нецензурную лексику на английском языке.
"Мы тут не дебилы и желаем мы все мира
Хотим мы все Россию тут увидеть на коленях
Слышишь? F.....g Russian peace", — безапелляционно подытожил он.
Однако, если верить украинским телеграм-каналам, рэп-боец с Россией предпочитает сражаться не на фронте.
"Но есть нюанс: этот блогер сейчас находится не на фронте, а в Испании", — отметили авторы телеграм-канала Politic Time.
Авторы канала назвали произведение украинского блогера вызывающим "испанский стыд" - стыд за другого человека.
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