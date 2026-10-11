https://ukraina.ru/20261011/vy--kostyumy-bez-lyudey-belyy-dom--chrnyy-ukraina-otvetila-trampu-repom-1083738150.html

"Вы — костюмы без людей!", "Белый дом — чёрный": Украина ответила Трампу рэпом

"Вы — костюмы без людей!", "Белый дом — чёрный": Украина ответила Трампу рэпом - 11.10.2026 Украина.ру

"Вы — костюмы без людей!", "Белый дом — чёрный": Украина ответила Трампу рэпом

После того, как США заключили дизельную сделку с Россией, украинские медиа и блогеры начали отрабатывать антиамериканскую повестку. Один из блогеров даже посвятил президенту США музыкальный номер в стиле рэп

2026-10-11T09:40

2026-10-11T09:40

2026-10-11T09:40

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"Слышишь меня, Трамп, не понял меня тыС нашею страною нужно быть только на "Вы"Слышишь меня, Трамп, ты почему грустишьВедь всем ты говорил, что ты тот ещё крутыш.К тебе я обращаюсь, рыжий: пане президенте,Вы били себя грудь, мол, "Я буду как Рэмбо"", — читал на украинском рэп блогер у советского горельефа рядом с бывшим музеем Великой Отечественной войны (ныне — Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне) в Киеве.Украинский текст сопровождался английскими субтитрами.Трампу припомнили все его высказывания по поводу Украины. Так, рэпер на слова о том, что у Владимира Зеленского "нет карт", заявил, что речь не об играх — идёт война.Украинский блогер обвинил Белый дом в том, что тот "утратил веру""Белый дом — ты потерял веру,Ты — фанат чёрных идей.Мы — люди без костюма,Вы — костюмы без людей!" — обыграл рэпер претензии Трампа к внешнему виду Зеленского.В то же время строчка о "чёрных идеях" в США может быть воспринята двояко, с учётом непростой истории взаимоотношений между большинством и меньшинствами в США. Тот же рэп в Соединённых Штатах часто называют "чёрной музыкой", а потому претензии украинского новоиспечённого рэпера могут быть не поняты или же истолкованы как расизм: в США у слово "чёрный" не негативная коннотация.Блогер подчеркнул, что "Белый дом — не белый", а американцы "породнившись с русскими" "жёстко натупили".Под конец украинский мастер слова перешёл на нецензурную лексику на английском языке."Мы тут не дебилы и желаем мы все мираХотим мы все Россию тут увидеть на коленяхСлышишь? F.....g Russian peace", — безапелляционно подытожил он.Однако, если верить украинским телеграм-каналам, рэп-боец с Россией предпочитает сражаться не на фронте."Но есть нюанс: этот блогер сейчас находится не на фронте, а в Испании", — отметили авторы телеграм-канала Politic Time.Авторы канала назвали произведение украинского блогера вызывающим "испанский стыд" - стыд за другого человека.

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новости, дональд трамп, владимир зеленский, украина, россия, сша, белый дом