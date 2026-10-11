https://ukraina.ru/20261011/irina-farion-protiv-anastasii-prikhodko-protivostoyanie-v-interesakh-zelenskogo-1083737600.html

Ирина Фарион против Анастасии Приходько: противостояние в интересах Зеленского

Ирина Фарион против Анастасии Приходько: противостояние в интересах Зеленского - 11.10.2026 Украина.ру

Ирина Фарион против Анастасии Приходько: противостояние в интересах Зеленского

На этой неделе в украинской культуре сражались за русский язык комики и певицы. Галичане изо всех сил стараются удерживать контролирующие и запрещающие позиции в гуманитарной сфере, но эти заслоны прорывают даже те, кто еще недавно критиковал РФ и собирал деньги на помощь украинской армии

2026-10-11T10:00

2026-10-11T10:00

2026-10-11T10:00

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Артисты переметнулись от Владимира Зеленского и начинают петь совсем иные песни, чем за последние четыре года.True crime Ирины ФарионНа Украине решили снять фильм об убийстве националистки и русофобки Ирины Фарион. Ну а что? Вполне вписывается в киногероизацию радикалов, которых возвеличивает после Майдана Украина. Например, режиссер Олесь Янчук еще 20 лет назад снял фильм "Непокоренный" о гауптмане СС Романе Шухевиче. Деньги дала украинская диаспора в США, но при этом лента была названа "продолжательницей традиций советского жанра о подпольщиках". Представляете? То есть украинцам уже тогда говорили, что фашистский коллаборант ничуть не хуже Ивана Кудри или Алексея Федорова. В 2018 году на украинские экраны вышел полнометражный художественный фильм "Тайный дневник Симона Петлюры". И - бинго! Режиссером этой кинопродукции снова выступил Олесь Янчук. И рассказывает он не о еврейских погромах, учиненных под патронатом Петлюры, и не о его провальном опыте лидера Директории УНР, а о парижском периоде главного атамана войск Украинской народной республики. На эту оправдательную агитку из госбюджета было потрачено почти 24 млн гривен, где основой фильма является выдуманный сценаристами "дневник", а не реальные исторические документы и труды Петлюры. Это и неудивительно: такой ракурс переносит внимание с наиболее "грязных" эпизодов политической и военной биографии Петлюры на образ эмигранта и исторической фигуры.Примерно тот же прием избран авторами и для документалки об Ирине Фарион. Она предстает не заядлой русофобкой и не бывшей львовской коммунисткой, а лингвисткой. Кино так и называется - "Её три глагола". Режиссер детективной ленты Юрий Движон отметил, что со дня гибели Фарион команда документировала жизнь ее дочери Софии после потери матери, судебные процессы и ключевые события, связанные с этим делом. Эти материалы дополнят архивные записи с участием Фарион, сделанные несколько лет назад. Ранее он пытался слепить из 13 часов общения с Фарион короткометражку под названием "Дева украинского национализма". Но после ликвидации экс-депутата Верховной Рады от партии "Свобода" понял, что может развернуться во всю мощь. Проект стал одним из победителей государственного конкурса "Тысячевесна" и получил, по слухам, почти 40 млн. Точную смету производители этого "шедевра" не разглашают. Потому что понимают, какой резонанс вызовет раздача бюджетных денег в кризисный период. Но тем не менее, Зеленский, который "благословил" проект Минкульта "Тысячевесна", не скупится на поддержку националистов и русофобов. Бывший шоумен прекрасно понимает, что без таких фильмов (песен, cпектаклей) не будет и "АнтиРоссии", которая необходима в качестве оружия против РФ."Слобожанское [лицо] не проходит галицкое face-id"И надо сказать, что в этом плане записные борцы против русского языка и культуры отвечают ему полной взаимностью. Так, во Львове отменили концерт стедап-комика Феликса Редьки. На него донес местный активист, который обвинил сумского юмориста в продвижении "ватных тезисов". Преподавателя Школы публичного управления Украинского католического университета Тараса Хавунку особенно возмутило, что концерт должен был состояться в коммунальном предприятии "Центр Довженко".Доносчик заявил, что Редька "называл тезис о том, что русский язык размывает украинскую идентичность, дешевой идеологизированной лапшой", а утверждение об "уничтожении" Россией украинского языка - "пропагандистским штампом". Также по словам бдительного львовянина, комик защищает дальнейшее использование русского языка в воспитании детей и высмеивает украинскую деколонизацию. Действительно, шоумен резко критиковал демонтаж памятника писателю Михаилу Булгакову в Киеве и называл идиотизмом "депушкинизацию", развернутую на Украине. Но самая мякотка в том, что на своих концертах Редька собирал средства для ВСУ. Однако, в глазах националистов это не является оправдательным фактором: мол, помощь армии не может быть универсальной индульгенцией за любые публичные высказывания и антиукраинскую позицию. После такого скандала "Центр Довженко" отменил концерт Редьки без каких-либо комментариев.Сам же юморист заявил, что выступал на этой площадке неоднократно после начала войны, и считает, что ему не в праве отказывать в аренде помещения и проведении концертов. "Мое слобожанское [лицо] не проходит галицкое face-id?" - вопрошает комик. И подчеркивает, что его отец воюет на фронте, а сам он постоянно донатит на ВСУ. Это не первый такой случай: Редьке уже перекрывали доступ во Львов, cам он уверяет, что попал в некие списки "запрещенных артистов". Стендапер попросил мэра Андрея Садового разъяснить ситуацию, но вместо градоначальника ему ответила жена львовского сотрудника ТЦК Мелания Подоляк. Она открыто заявила, что есть "недостойные украинцы", которым нельзя давать разрешения на концерты. Похоже, что теперь отбирать культурных кумиров для галичан будут людоловы и их супруги - новый уровень для страны четырех свобод. Впрочем, все логично: киевскому режиму необходимо усиливать террор, чтобы сохранить антироссийское "ядро" и продолжать войну. Все-таки шутки Редьки, а до этого высказывания Потапа и Насти Каменских в защиту русского языка, совпадают с настроениями большинства украинцев. "Феликс Редька - единственный проукраинский комик, который выражает мысли многих из нас", - заступился за стендапера психолог Спартак Суббота.Анастасия Приходько снова поет за РоссиюТут надо заметить, что Редька - не единственный кто почуял изменение ситуации и начал играть на публику. До него были, как сказано выше, Потап и Каменских, а после него - звезда "Евровидения-2009" Анастасия Приходько. Украинская певица назвала принуждение к общению на "мове" политической манипуляцией. "Да, я уважаю украинский язык, но я разговариваю на русском, потому что я не ведусь на политические манипуляции. Они мне не нравятся. И участвовать я в них не хочу. И подыгрывать им тоже я не хочу", - объявила она. В интервью журналистке Наталье Влащенко артистка заявила, что Украина раскололась из-за навязывания языкового вопроса."Сейчас максимально нужно сделать всё, чтоб вернуть то состояние начала войны в 2022-м, когда мы все были как один механизм. Естественно, кому-то это не понравилось. И что мы использовали? Самый избитый инструмент - язык. Кто и кому это надо было, я не знаю. Ну, это очень хорошо сработало. Что поругались между собой все те, которые раньше дружили годами", - пожаловалась Приходько. За такие высказывания еще несколько месяцев назад можно было "пообщаться" с СБУ или срок получить, но сейчас "культурные амбассадоры" публично продвигают и идею отмены языкового диктата и замирения русских и украинцев в рамках "единой краины". Ведь по сути, певица призывает вернуться к довоенной ситуации и отказаться от ограничений военного времени. Но самое главное - она первой посмела публично сказать, что уважает жителей Донбасса и не считает их врагами."У меня девочка-визажистка, она из "Констахи" (Константиновки - ред.). Ей очень больно, что она не успела заехать забрать вещи. Она говорит: “Мы забрали только фотоальбомы, то, что там на память”. Что она не может пройти этими улицами. Она говорит со мной на русском. Мне что ей сказать? Что это “москальська щелепа”? Да не дай бог. Потому что это люди, перед которыми я выступала. Тоже надеюсь, что до такой низости никогда не доживу", - эмоционально рвет платье на груди Приходько. В прошлом году она утверждала, что языковый раздел приведет Украину к гражданской войне, за что получила залп хейта от политических украинцев. А в мае нынешнего года после заявлений певицы о "киевском русском языке" ее концерты отменили в Черновцах. Зато другая часть страны аплодирует и рэперу Потапу, и комику Редьке, и певице Приходько. Очень похоже на то, что артисты выполняют роль пробного шара и тестируют готовность общества к пересмотру языковой, духовной, культурной политики. Проще говоря, готовят почву для внутреннего компромисса, необходимого для завершения конфликта. И очень похоже на то, что эти "песни" согласованы с Банковой, поскольку вопросы смягчения языковой политики (да-да, та самая денацификация) должны стать первым пунктом дорожной карты для мирных переговоров с Россией.

https://ukraina.ru/20261008/redka-protiv-galitskogo-nkvd-ukrainskiy-patriot-vstupilsya-za-russkiy-yazyk-1083691329.html

https://ukraina.ru/20261003/protiv-potapa-v-pogone-za-oskarom-kak-zelenskiy-srazhaetsya-na-kulturnom-fronte-1083585023.html

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эксклюзив, украина, россия, львов, ирина фарион, приходько