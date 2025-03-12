Лавров: Европа и Британия поднимают украинские ставки - 12.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250312/1061728734.html
Лавров: Европа и Британия поднимают украинские ставки
Лавров: Европа и Британия поднимают украинские ставки - 12.03.2025 Украина.ру
Лавров: Европа и Британия поднимают украинские ставки
Европа и Великобритания хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, желают поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть Вашингтон к агрессивным действиям против России. Об этом в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
2025-03-12T10:11
2025-03-12T10:11
новости
россия
сша
лондон
сергей лавров
дональд трамп
владимир зеленский
служба внешней разведки
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061585225_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_5c2c246b93098dd2880402e21dc213d0.jpg
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что ранее Трамп подтвердил, что одной из первопричин конфликта вокруг Украины стало расширение НАТО на восток, что создало угрозу безопасности России.Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ обнародовали информацию о том, что президент США Дональд Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам, чем крайне раздражены в Лондоне. Поэтому британским СМИ и неправительственным организациям (НПО) поставили задачу демонизировать нового главу США.В СВР добавили, что Великобритания выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта", делая все возможное, чтобы усилия новой администрации США по урегулированию на Украине не принесли плодов.В ведомстве подчеркнули, что Лондон опасается потепления отношений между Россией и США, которые могут привести к провалу британской стратегии "сдерживания" Москвы и подрыву планов по созданию в Европе "русофобского "пояса государств-лимитрофов" и организации морской "блокады" РФ".В ведомстве резюмировали, что пришло время направить ясный сигнал Лондону, что из усилий поджигать конфликт "ничего не выйдет".И действительно, Великобритания не просто говорит, но действует. Так, в начале марта в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане.В тот же день Британия и Франция пообещали вместе с представителями киевского режима разработать план прекращения боевых действий на Украине. Британский премьер-министр Кир Стармер отметил, что для прочного мира необходимы три компонента: "сильная Украина", которая будет продолжать боевые действия, "европейский элемент с гарантиями безопасности" и поддержка США. Также премьер-министр Британии пообещал главарю киевского режима военную помощь Лондона за счет средств от "замороженных" на Западе российских активов.Реагируя на это, американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск сказал, что европейские лидеры хотят вечной войны.
https://ukraina.ru/20250310/1061676798.html
россия
сша
лондон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061585225_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_6a65cea7152c2d479ada8afdc3bf419b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, лондон, сергей лавров, дональд трамп, владимир зеленский, служба внешней разведки , нато
Новости, Россия, США, Лондон, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки , НАТО

Лавров: Европа и Британия поднимают украинские ставки

10:11 12.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Европа и Великобритания хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, желают поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть Вашингтон к агрессивным действиям против России. Об этом в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
"Говоря о правах человека и об искренности наших западных друзей. Европа и Великобритания хотят, чтобы всё это продолжалось. То, как они приняли Владимира Зеленского в Лондоне после скандала в Вашингтоне, свидетельствует, что они хотят поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть администрацию (президента США Дональда - ред.) Трампа к агрессивным действиям против России. Мы относимся к этому по-философски. Мы знаем, что делаем", - сказал Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что ранее Трамп подтвердил, что одной из первопричин конфликта вокруг Украины стало расширение НАТО на восток, что создало угрозу безопасности России.
Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ обнародовали информацию о том, что президент США Дональд Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам, чем крайне раздражены в Лондоне. Поэтому британским СМИ и неправительственным организациям (НПО) поставили задачу демонизировать нового главу США.
В СВР добавили, что Великобритания выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта", делая все возможное, чтобы усилия новой администрации США по урегулированию на Украине не принесли плодов.
В ведомстве подчеркнули, что Лондон опасается потепления отношений между Россией и США, которые могут привести к провалу британской стратегии "сдерживания" Москвы и подрыву планов по созданию в Европе "русофобского "пояса государств-лимитрофов" и организации морской "блокады" РФ".
В ведомстве резюмировали, что пришло время направить ясный сигнал Лондону, что из усилий поджигать конфликт "ничего не выйдет".
Коллаж: Трамп, Макрон, Стармер, Шольц - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
10 марта, 15:12
Главный поджигатель: Британию раздражает диалог Трампа с Россией - СВРПрезидент США Дональд Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам, чем крайне раздражены в Лондоне. Об этом 10 марта сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России, уточнив, что британским СМИ и неправительственным организациям (НПО) поставили задачу демонизировать нового главу США
И действительно, Великобритания не просто говорит, но действует. Так, в начале марта в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане.
В тот же день Британия и Франция пообещали вместе с представителями киевского режима разработать план прекращения боевых действий на Украине. Британский премьер-министр Кир Стармер отметил, что для прочного мира необходимы три компонента: "сильная Украина", которая будет продолжать боевые действия, "европейский элемент с гарантиями безопасности" и поддержка США. Также премьер-министр Британии пообещал главарю киевского режима военную помощь Лондона за счет средств от "замороженных" на Западе российских активов.
Реагируя на это, американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск сказал, что европейские лидеры хотят вечной войны.
 
НовостиРоссияСШАЛондонСергей ЛавровДональд ТрампВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведкиНАТО
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:15Константинов назвал залог прекращения конфликта на Украине
10:11Лавров: Европа и Британия поднимают украинские ставки
10:00Захарова об итогах переговоров США и Украины, или зачем Киеву поставки оружия в перемирие
09:47Маск назвал переговоры США и Украины "отличной работой"
09:00Готовность к прекращению огня, провалы ВСУ, лукавство Киева. Главное на Украине на утро 12 марта
08:11Главное за ночь 12 марта
08:00"Як москали кыян мордувалы": правда про "геноцид" украинцев в средневековье
07:00Сергей Сазонов: ВСУ воевали по шаблону, но армия России удивила их в Судже и теперь может вернуться на юг
06:30Борьба КВН с ЦРУ и поиски ренегатов Майдана. Что происходит в среде украинской элиты
06:15Экономика Украины и война: конец отопительного сезона, масличные беды и экспериментальное восстановление
06:00Сергей Караганов и Дмитрий Выдрин: Нам предстоит долгое "лечение" Европы, которое мы начнем с Украины
05:45"Мы должны нанести ответный удар": Кнутов объяснил, что сделает Россия после массовой атаки БПЛА
05:30Битва за Купянск: Алехин рассказал, как ВС РФ бьются за Каменку и расширяют плацдарм в районе Тополей
05:21Командир взвода обеспечения "Гиря": "Предрассветные часы – это время жизни, в которое нужно уложиться"
05:07В очереди на звание "любимой жены Трампа". Чем занимается вероятный кандидат в президенты Арестович*
05:00Положение бригад ВСУ становится критическим: эксперт раскрыл, как ВС РФ продолжают охват Купянска
04:30ВСУ были в панике: Поликарпов раскрыл, как бойцы осуществили бросок по газовой трубе в тыл ВСУ
04:00"Преданный пес господина Трампа": Ищенко рассказал, зачем Америке нужен "ручной президент" на Украине
03:30"Это была классная операция": Поликарпов раскрыл детали прохода спецназа ВС РФ по газопроводу в Судже
00:05Пожертвовать заповедниками ради борьбы с Россией. Военный форум в Париже штурмует новые высоты русофобии
Лента новостейМолния