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Лавров: Европа и Британия поднимают украинские ставки

Лавров: Европа и Британия поднимают украинские ставки - 12.03.2025 Украина.ру

Лавров: Европа и Британия поднимают украинские ставки

Европа и Великобритания хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, желают поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть Вашингтон к агрессивным действиям против России. Об этом в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2025-03-12T10:11

2025-03-12T10:11

2025-03-12T10:11

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Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что ранее Трамп подтвердил, что одной из первопричин конфликта вокруг Украины стало расширение НАТО на восток, что создало угрозу безопасности России.Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ обнародовали информацию о том, что президент США Дональд Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам, чем крайне раздражены в Лондоне. Поэтому британским СМИ и неправительственным организациям (НПО) поставили задачу демонизировать нового главу США.В СВР добавили, что Великобритания выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта", делая все возможное, чтобы усилия новой администрации США по урегулированию на Украине не принесли плодов.В ведомстве подчеркнули, что Лондон опасается потепления отношений между Россией и США, которые могут привести к провалу британской стратегии "сдерживания" Москвы и подрыву планов по созданию в Европе "русофобского "пояса государств-лимитрофов" и организации морской "блокады" РФ".В ведомстве резюмировали, что пришло время направить ясный сигнал Лондону, что из усилий поджигать конфликт "ничего не выйдет".И действительно, Великобритания не просто говорит, но действует. Так, в начале марта в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане.В тот же день Британия и Франция пообещали вместе с представителями киевского режима разработать план прекращения боевых действий на Украине. Британский премьер-министр Кир Стармер отметил, что для прочного мира необходимы три компонента: "сильная Украина", которая будет продолжать боевые действия, "европейский элемент с гарантиями безопасности" и поддержка США. Также премьер-министр Британии пообещал главарю киевского режима военную помощь Лондона за счет средств от "замороженных" на Западе российских активов.Реагируя на это, американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск сказал, что европейские лидеры хотят вечной войны.

https://ukraina.ru/20250310/1061676798.html

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новости, россия, сша, лондон, сергей лавров, дональд трамп, владимир зеленский, служба внешней разведки , нато