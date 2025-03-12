Лавров: Европа и Британия поднимают украинские ставки
Европа и Великобритания хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, желают поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть Вашингтон к агрессивным действиям против России. Об этом в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
"Говоря о правах человека и об искренности наших западных друзей. Европа и Великобритания хотят, чтобы всё это продолжалось. То, как они приняли Владимира Зеленского в Лондоне после скандала в Вашингтоне, свидетельствует, что они хотят поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть администрацию (президента США Дональда - ред.) Трампа к агрессивным действиям против России. Мы относимся к этому по-философски. Мы знаем, что делаем", - сказал Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что ранее Трамп подтвердил, что одной из первопричин конфликта вокруг Украины стало расширение НАТО на восток, что создало угрозу безопасности России.
Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ обнародовали информацию о том, что президент США Дональд Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам, чем крайне раздражены в Лондоне. Поэтому британским СМИ и неправительственным организациям (НПО) поставили задачу демонизировать нового главу США.
В СВР добавили, что Великобритания выступает в качестве главного "поджигателя" глобального конфликта", делая все возможное, чтобы усилия новой администрации США по урегулированию на Украине не принесли плодов.
В ведомстве резюмировали, что пришло время направить ясный сигнал Лондону, что из усилий поджигать конфликт "ничего не выйдет".
10 марта, 15:12Главный поджигатель: Британию раздражает диалог Трампа с Россией - СВРПрезидент США Дональд Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам, чем крайне раздражены в Лондоне. Об этом 10 марта сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России, уточнив, что британским СМИ и неправительственным организациям (НПО) поставили задачу демонизировать нового главу США
И действительно, Великобритания не просто говорит, но действует. Так, в начале марта в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане.
В тот же день Британия и Франция пообещали вместе с представителями киевского режима разработать план прекращения боевых действий на Украине. Британский премьер-министр Кир Стармер отметил, что для прочного мира необходимы три компонента: "сильная Украина", которая будет продолжать боевые действия, "европейский элемент с гарантиями безопасности" и поддержка США. Также премьер-министр Британии пообещал главарю киевского режима военную помощь Лондона за счет средств от "замороженных" на Западе российских активов.
Реагируя на это, американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск сказал, что европейские лидеры хотят вечной войны.