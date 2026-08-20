https://ukraina.ru/20260820/kuda-uedet-tsirk-na-ukraine-obsuzhdayut-evakuatsiyu-verkhovnoy-rady-1082650045.html

"Куда уедет цирк": на Украине обсуждают эвакуацию Верховной Рады

"Куда уедет цирк": на Украине обсуждают эвакуацию Верховной Рады - 20.08.2026 Украина.ру

"Куда уедет цирк": на Украине обсуждают эвакуацию Верховной Рады

Верховная рада Украины переезжает. То ли в подземный бункер, то ли на Западную Украину, а может и вообще за пределы Украины.

2026-08-20T14:01

2026-08-20T14:01

2026-08-20T15:20

эксклюзив

верховная рада

никита потураев

киев

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львов

владимир зеленский

слуга народа

рада

виктор янукович

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О том, что украинскому парламенту нужно перенести свои заседания в более защищённое место — "в связи с угрозой усиления российских обстрелов", заявил депутат от "Слуги народа" Никита Потураев. Он известен как преследователь УПЦ: глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики является одним из главных публичных инициаторов и сторонников законопроекта о запрете Украинской православной церкви. Несколько месяцев назад этот депутат уже порывался сдать мандат, а затем начал требовать "переселения" всех парламентариев. Причина оказалась банальна. "Слуга народа" уверяет, что деятельности законодателей мешают российские обстрелы. "У нас сегодня было две воздушные тревоги. Очевидно, что Верховная рада в таком режиме не может работать. Я думаю, что на самом деле ситуация будет только ухудшаться... Один вариант — переместить работу парламента в более безопасное место. Такое место в Киеве существует", — рассказывает Потураев. Интересно, что все четыре года войны никакие российские дроны и ракеты не отвлекали патриотичных депутатов от работы, а теперь, оказывается, сирены мешают нажимать на кнопки. Напомним, в феврале-марте 2022 году вопрос о переносе заседаний ВР под землю обсуждался, го то ли бункера подходящего размера не нашлось, то ли Борис Джонсон пообещал надёжное прикрытие, но Рада так и осталась на поверхности. Даже во Львов не переехала, хотя такой вариант тоже предусматривался — на случай чрезвычайных обстоятельств. Под этими обстоятельствами подразумевался переход Киева под контроль России и снос хунты Зеленского. Но этому сценарию не суждено было реализоваться — украинский парламент благополучно продолжил заседать в столице.Что же случилось сейчас? Почему вдруг понадобилось эвакуировать депутатов из места постоянной дислокации? По некоторым данным, такое решение выгодно лично Потураеву. Дело в том, что на плёнках НАБУ, которые антикоррупционные органы раскрутили после отставки министра обороны Михаила Фёдорова, засветился и Потураев. Он оказался причастен к процессу легализации денег "Сенс-банка", которые внесли в качестве залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. В феврале чиновнику из команды Зеленского НАБУ выписало "пидозру" в рамках расследования масштабной коррупционной схемы (дело "Мидас") о хищении средств в энергетической сфере и отмывании денег. Вот тут и прокололся депутат Потураев: его голос есть на записях. Поэтому он так и торопится перенести Верховную Раду в место, где следователи Антикоррупционного бюро его и подельников не достанут. А то ведь НАБУ не только Потураева разоблачили, но и обыски у бывшего оппозиционера Вадима Столара провели. И это, похоже, только начало.Недаром же, кроме Потураева, попытались сбросить мандаты и уйти из Рады ещё двое депутатов из партии власти. Андрей Жупанин и Остап Шипайло из фракции "Слуга народа" написали заявления о сложении депутатских полномочий 18 августа 2026 года, но Верховная Рада Украины отказалась их отпустить — якобы не хватило голосов. В общем, если тонуть, то всем вместе. По логике, самым удобным местом для заседаний украинского парламента могло бы стать Монако. Там безопаснее, климат приятнее, а главное — значительная часть украинского политического класса уже давно проживает на Лазурном берегу. А некоторые видные депутаты и руководители парламентских фракций так вообще смогли бы ходить на работу пешком. Главное же, туда не сможет дотянуться НАБУ — у Национального антикоррупционного бюро нет полномочий на проведение следственных действий в другой стране, значит, некому будет заставлять уважаемых людей лишний раз нервничать. Кстати, Раде не привыкать работать за границей. Cамым известным историческим примером украинского парламента в изгнании является Украинская Национальная Рада — предпарламент и орган государственного центра Украинской Народной Республики (УНР) в экзиле, действовавший в эмиграции после поражения УНР и в период после Второй мировой войны. С 1947 по 1992 год эта структура работала в Европе и объединяла представителей различных украинских политических партий и движений, находившихся в бегах. На этот парламент, между прочим, опирался и глава Директории. Только в 1992 году этот институт официально сложил свои полномочия, а последний президент УНР в экзиле Николай Плавьюк передал их независимому украинскому государству — в лице Леонида Кравчука. Так что нет ничего нового под луной, а украинским депутатам лучше бы своевременно начать изучать исторический опыт. Вдруг пригодится? Если же говорить без иронии, то нервные предложения "слуги народа" Потураева говорят сразу о нескольких тенденциях.Во-первых, он косвенно признал, что Банковая таки готовит эвакуацию ВР и других государственных органов на Западную Украину — под предлогом невозможности проведения голосования в безопасном режиме. Назовут это временным решением, но в реальности, если парламент перевезут во Львов, то, скорее всего, навсегда. Зеленский реализует стратегию страны-камикадзе. Тот же наряженный в вышиванку Потураев дрожащим голосом сообщил, что ситуация в столице будет только ухудшаться.Во-вторых, депутаты могут оказаться первыми жертвами, которых зимой спросит обо всём возмущённый украинский народ. Например, cоциолог и владелец украинского SOCIS Игорь Грынив открыто признает, что общество находится на взводе и больше всего ненавидит парламент. "Наибольшую ответственность украинцы возлагает на парламент. Хотя, конечно, ВР сейчас не обладает никакой властью. Да, общество осознает, что всю полноту власти имеет президент. Но если спросить: кого вы больше всего не любите, люди скажут: депутатов", — рассказал Грынив в интервью изданию "Украинская правда".В-третьих, все эти разговоры о возможном перемещении парламента и правительства подальше от "горячей точки", лишний раз подтверждают: украинские политики таки ждут ударов российской армии по центрам принятия решений. И верят, что Верховная Рада вполне может оказаться целью для российских "Искандеров" и "Калибров".Все четыре года не верили и насмехались над подобным сценарием, но отсутствие ПВО-защиты у Киева и отказ союзников оказать помощь в закрытии неба и выдаче ракет Patriot резко отбили желание юморить. Кроме того, заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что уже нынешней зимой российские войска снова могут оказаться под Киевом. Так что в сознании парламентариев "звёзды сошлись": блэкаут, полное отсутствие безопасности и вероятность захода армии России в столицу. Короче, пора сбегать.Какой из всего этого вывод? Смело можно говорить, что парламентские метания (а за ними об эвакуации заговорит и Кабмин) — прямой результат эскалационной авантюры Зеленского и его союзников-подстрекателей из Евросоюза и НАТО. Но при этом останавливаться они не собираются. А потом от Украины, возможно, останется небольшой "обрубок" без восточных и южных областей, без выхода к морю и без Киева. Зато с парламентом во Львове.Остаётся только бежать из Киева: эксперты и политики о том, что ждёт Украину

https://ukraina.ru/20260818/kto-ne-spryatalsya---zelenskiy-ne-vinovat-chto-ne-tak-s-massovoy-evakuatsiey-na-ukraine-1082587493.html

https://ukraina.ru/20260816/lovushka-zelenskogo-zachem-vlast-gonit-ukraintsev-v-sla--1082532667.html

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Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, верховная рада, никита потураев, киев, украина, львов, владимир зеленский, слуга народа, рада, виктор янукович