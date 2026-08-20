"Куда уедет цирк": на Украине обсуждают эвакуацию Верховной Рады - 20.08.2026 Украина.ру
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"Куда уедет цирк": на Украине обсуждают эвакуацию Верховной Рады
"Куда уедет цирк": на Украине обсуждают эвакуацию Верховной Рады - 20.08.2026 Украина.ру
"Куда уедет цирк": на Украине обсуждают эвакуацию Верховной Рады
Верховная рада Украины переезжает. То ли в подземный бункер, то ли на Западную Украину, а может и вообще за пределы Украины.
2026-08-20T14:01
2026-08-20T15:20
эксклюзив
верховная рада
никита потураев
киев
украина
львов
владимир зеленский
слуга народа
рада
виктор янукович
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О том, что украинскому парламенту нужно перенести свои заседания в более защищённое место — "в связи с угрозой усиления российских обстрелов", заявил депутат от "Слуги народа" Никита Потураев. Он известен как преследователь УПЦ: глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики является одним из главных публичных инициаторов и сторонников законопроекта о запрете Украинской православной церкви. Несколько месяцев назад этот депутат уже порывался сдать мандат, а затем начал требовать "переселения" всех парламентариев. Причина оказалась банальна. "Слуга народа" уверяет, что деятельности законодателей мешают российские обстрелы. "У нас сегодня было две воздушные тревоги. Очевидно, что Верховная рада в таком режиме не может работать. Я думаю, что на самом деле ситуация будет только ухудшаться... Один вариант — переместить работу парламента в более безопасное место. Такое место в Киеве существует", — рассказывает Потураев. Интересно, что все четыре года войны никакие российские дроны и ракеты не отвлекали патриотичных депутатов от работы, а теперь, оказывается, сирены мешают нажимать на кнопки. Напомним, в феврале-марте 2022 году вопрос о переносе заседаний ВР под землю обсуждался, го то ли бункера подходящего размера не нашлось, то ли Борис Джонсон пообещал надёжное прикрытие, но Рада так и осталась на поверхности. Даже во Львов не переехала, хотя такой вариант тоже предусматривался — на случай чрезвычайных обстоятельств. Под этими обстоятельствами подразумевался переход Киева под контроль России и снос хунты Зеленского. Но этому сценарию не суждено было реализоваться — украинский парламент благополучно продолжил заседать в столице.Что же случилось сейчас? Почему вдруг понадобилось эвакуировать депутатов из места постоянной дислокации? По некоторым данным, такое решение выгодно лично Потураеву. Дело в том, что на плёнках НАБУ, которые антикоррупционные органы раскрутили после отставки министра обороны Михаила Фёдорова, засветился и Потураев. Он оказался причастен к процессу легализации денег "Сенс-банка", которые внесли в качестве залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. В феврале чиновнику из команды Зеленского НАБУ выписало "пидозру" в рамках расследования масштабной коррупционной схемы (дело "Мидас") о хищении средств в энергетической сфере и отмывании денег. Вот тут и прокололся депутат Потураев: его голос есть на записях. Поэтому он так и торопится перенести Верховную Раду в место, где следователи Антикоррупционного бюро его и подельников не достанут. А то ведь НАБУ не только Потураева разоблачили, но и обыски у бывшего оппозиционера Вадима Столара провели. И это, похоже, только начало.Недаром же, кроме Потураева, попытались сбросить мандаты и уйти из Рады ещё двое депутатов из партии власти. Андрей Жупанин и Остап Шипайло из фракции "Слуга народа" написали заявления о сложении депутатских полномочий 18 августа 2026 года, но Верховная Рада Украины отказалась их отпустить — якобы не хватило голосов. В общем, если тонуть, то всем вместе. По логике, самым удобным местом для заседаний украинского парламента могло бы стать Монако. Там безопаснее, климат приятнее, а главное — значительная часть украинского политического класса уже давно проживает на Лазурном берегу. А некоторые видные депутаты и руководители парламентских фракций так вообще смогли бы ходить на работу пешком. Главное же, туда не сможет дотянуться НАБУ — у Национального антикоррупционного бюро нет полномочий на проведение следственных действий в другой стране, значит, некому будет заставлять уважаемых людей лишний раз нервничать. Кстати, Раде не привыкать работать за границей. Cамым известным историческим примером украинского парламента в изгнании является Украинская Национальная Рада — предпарламент и орган государственного центра Украинской Народной Республики (УНР) в экзиле, действовавший в эмиграции после поражения УНР и в период после Второй мировой войны. С 1947 по 1992 год эта структура работала в Европе и объединяла представителей различных украинских политических партий и движений, находившихся в бегах. На этот парламент, между прочим, опирался и глава Директории. Только в 1992 году этот институт официально сложил свои полномочия, а последний президент УНР в экзиле Николай Плавьюк передал их независимому украинскому государству — в лице Леонида Кравчука. Так что нет ничего нового под луной, а украинским депутатам лучше бы своевременно начать изучать исторический опыт. Вдруг пригодится? Если же говорить без иронии, то нервные предложения "слуги народа" Потураева говорят сразу о нескольких тенденциях.Во-первых, он косвенно признал, что Банковая таки готовит эвакуацию ВР и других государственных органов на Западную Украину — под предлогом невозможности проведения голосования в безопасном режиме. Назовут это временным решением, но в реальности, если парламент перевезут во Львов, то, скорее всего, навсегда. Зеленский реализует стратегию страны-камикадзе. Тот же наряженный в вышиванку Потураев дрожащим голосом сообщил, что ситуация в столице будет только ухудшаться.Во-вторых, депутаты могут оказаться первыми жертвами, которых зимой спросит обо всём возмущённый украинский народ. Например, cоциолог и владелец украинского SOCIS Игорь Грынив открыто признает, что общество находится на взводе и больше всего ненавидит парламент. "Наибольшую ответственность украинцы возлагает на парламент. Хотя, конечно, ВР сейчас не обладает никакой властью. Да, общество осознает, что всю полноту власти имеет президент. Но если спросить: кого вы больше всего не любите, люди скажут: депутатов", — рассказал Грынив в интервью изданию "Украинская правда".В-третьих, все эти разговоры о возможном перемещении парламента и правительства подальше от "горячей точки", лишний раз подтверждают: украинские политики таки ждут ударов российской армии по центрам принятия решений. И верят, что Верховная Рада вполне может оказаться целью для российских "Искандеров" и "Калибров".Все четыре года не верили и насмехались над подобным сценарием, но отсутствие ПВО-защиты у Киева и отказ союзников оказать помощь в закрытии неба и выдаче ракет Patriot резко отбили желание юморить. Кроме того, заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что уже нынешней зимой российские войска снова могут оказаться под Киевом. Так что в сознании парламентариев "звёзды сошлись": блэкаут, полное отсутствие безопасности и вероятность захода армии России в столицу. Короче, пора сбегать.Какой из всего этого вывод? Смело можно говорить, что парламентские метания (а за ними об эвакуации заговорит и Кабмин) — прямой результат эскалационной авантюры Зеленского и его союзников-подстрекателей из Евросоюза и НАТО. Но при этом останавливаться они не собираются. А потом от Украины, возможно, останется небольшой "обрубок" без восточных и южных областей, без выхода к морю и без Киева. Зато с парламентом во Львове.Остаётся только бежать из Киева: эксперты и политики о том, что ждёт Украину
https://ukraina.ru/20260818/kto-ne-spryatalsya---zelenskiy-ne-vinovat-chto-ne-tak-s-massovoy-evakuatsiey-na-ukraine-1082587493.html
https://ukraina.ru/20260816/lovushka-zelenskogo-zachem-vlast-gonit-ukraintsev-v-sla--1082532667.html
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Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, верховная рада, никита потураев, киев, украина, львов, владимир зеленский, слуга народа, рада, виктор янукович
Эксклюзив, Верховная Рада, Никита Потураев, Киев, Украина, Львов, Владимир Зеленский, Слуга народа, Рада, Виктор Янукович

"Куда уедет цирк": на Украине обсуждают эвакуацию Верховной Рады

14:01 20.08.2026 (обновлено: 15:20 20.08.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВерховная Рада вид
Верховная Рада вид - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
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Елена Кирюшкина
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Верховная рада Украины переезжает. То ли в подземный бункер, то ли на Западную Украину, а может и вообще за пределы Украины.
О том, что украинскому парламенту нужно перенести свои заседания в более защищённое место — "в связи с угрозой усиления российских обстрелов", заявил депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.
Он известен как преследователь УПЦ: глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики является одним из главных публичных инициаторов и сторонников законопроекта о запрете Украинской православной церкви. Несколько месяцев назад этот депутат уже порывался сдать мандат, а затем начал требовать "переселения" всех парламентариев.
Причина оказалась банальна. "Слуга народа" уверяет, что деятельности законодателей мешают российские обстрелы.
"У нас сегодня было две воздушные тревоги. Очевидно, что Верховная рада в таком режиме не может работать. Я думаю, что на самом деле ситуация будет только ухудшаться... Один вариант — переместить работу парламента в более безопасное место. Такое место в Киеве существует", — рассказывает Потураев.
Интересно, что все четыре года войны никакие российские дроны и ракеты не отвлекали патриотичных депутатов от работы, а теперь, оказывается, сирены мешают нажимать на кнопки.
Напомним, в феврале-марте 2022 году вопрос о переносе заседаний ВР под землю обсуждался, го то ли бункера подходящего размера не нашлось, то ли Борис Джонсон пообещал надёжное прикрытие, но Рада так и осталась на поверхности. Даже во Львов не переехала, хотя такой вариант тоже предусматривался — на случай чрезвычайных обстоятельств.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
18 августа, 13:03
Кто не спрятался — Зеленский не виноват. Что не так с массовой эвакуацией на Украине
Под этими обстоятельствами подразумевался переход Киева под контроль России и снос хунты Зеленского. Но этому сценарию не суждено было реализоваться — украинский парламент благополучно продолжил заседать в столице.
Что же случилось сейчас? Почему вдруг понадобилось эвакуировать депутатов из места постоянной дислокации? По некоторым данным, такое решение выгодно лично Потураеву.
Дело в том, что на плёнках НАБУ, которые антикоррупционные органы раскрутили после отставки министра обороны Михаила Фёдорова, засветился и Потураев. Он оказался причастен к процессу легализации денег "Сенс-банка", которые внесли в качестве залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
В феврале чиновнику из команды Зеленского НАБУ выписало "пидозру" в рамках расследования масштабной коррупционной схемы (дело "Мидас") о хищении средств в энергетической сфере и отмывании денег. Вот тут и прокололся депутат Потураев: его голос есть на записях.
Поэтому он так и торопится перенести Верховную Раду в место, где следователи Антикоррупционного бюро его и подельников не достанут. А то ведь НАБУ не только Потураева разоблачили, но и обыски у бывшего оппозиционера Вадима Столара провели. И это, похоже, только начало.
Недаром же, кроме Потураева, попытались сбросить мандаты и уйти из Рады ещё двое депутатов из партии власти. Андрей Жупанин и Остап Шипайло из фракции "Слуга народа" написали заявления о сложении депутатских полномочий 18 августа 2026 года, но Верховная Рада Украины отказалась их отпустить — якобы не хватило голосов.
В общем, если тонуть, то всем вместе. По логике, самым удобным местом для заседаний украинского парламента могло бы стать Монако. Там безопаснее, климат приятнее, а главное — значительная часть украинского политического класса уже давно проживает на Лазурном берегу.
А некоторые видные депутаты и руководители парламентских фракций так вообще смогли бы ходить на работу пешком. Главное же, туда не сможет дотянуться НАБУ — у Национального антикоррупционного бюро нет полномочий на проведение следственных действий в другой стране, значит, некому будет заставлять уважаемых людей лишний раз нервничать.
В окрестностях села Васильевка под Полтавой - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
16 августа, 15:07
Ловушка Зеленского: зачем власть гонит украинцев в сёла
Кстати, Раде не привыкать работать за границей. Cамым известным историческим примером украинского парламента в изгнании является Украинская Национальная Рада — предпарламент и орган государственного центра Украинской Народной Республики (УНР) в экзиле, действовавший в эмиграции после поражения УНР и в период после Второй мировой войны.
С 1947 по 1992 год эта структура работала в Европе и объединяла представителей различных украинских политических партий и движений, находившихся в бегах. На этот парламент, между прочим, опирался и глава Директории. Только в 1992 году этот институт официально сложил свои полномочия, а последний президент УНР в экзиле Николай Плавьюк передал их независимому украинскому государству — в лице Леонида Кравчука.
Так что нет ничего нового под луной, а украинским депутатам лучше бы своевременно начать изучать исторический опыт. Вдруг пригодится?
Если же говорить без иронии, то нервные предложения "слуги народа" Потураева говорят сразу о нескольких тенденциях.
Во-первых, он косвенно признал, что Банковая таки готовит эвакуацию ВР и других государственных органов на Западную Украину — под предлогом невозможности проведения голосования в безопасном режиме. Назовут это временным решением, но в реальности, если парламент перевезут во Львов, то, скорее всего, навсегда. Зеленский реализует стратегию страны-камикадзе. Тот же наряженный в вышиванку Потураев дрожащим голосом сообщил, что ситуация в столице будет только ухудшаться.
Во-вторых, депутаты могут оказаться первыми жертвами, которых зимой спросит обо всём возмущённый украинский народ. Например, cоциолог и владелец украинского SOCIS Игорь Грынив открыто признает, что общество находится на взводе и больше всего ненавидит парламент.
"Наибольшую ответственность украинцы возлагает на парламент. Хотя, конечно, ВР сейчас не обладает никакой властью. Да, общество осознает, что всю полноту власти имеет президент. Но если спросить: кого вы больше всего не любите, люди скажут: депутатов", — рассказал Грынив в интервью изданию "Украинская правда".
В-третьих, все эти разговоры о возможном перемещении парламента и правительства подальше от "горячей точки", лишний раз подтверждают: украинские политики таки ждут ударов российской армии по центрам принятия решений. И верят, что Верховная Рада вполне может оказаться целью для российских "Искандеров" и "Калибров".
Все четыре года не верили и насмехались над подобным сценарием, но отсутствие ПВО-защиты у Киева и отказ союзников оказать помощь в закрытии неба и выдаче ракет Patriot резко отбили желание юморить. Кроме того, заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что уже нынешней зимой российские войска снова могут оказаться под Киевом.
Так что в сознании парламентариев "звёзды сошлись": блэкаут, полное отсутствие безопасности и вероятность захода армии России в столицу. Короче, пора сбегать.
Какой из всего этого вывод? Смело можно говорить, что парламентские метания (а за ними об эвакуации заговорит и Кабмин) — прямой результат эскалационной авантюры Зеленского и его союзников-подстрекателей из Евросоюза и НАТО. Но при этом останавливаться они не собираются.
А потом от Украины, возможно, останется небольшой "обрубок" без восточных и южных областей, без выхода к морю и без Киева. Зато с парламентом во Львове.
Остаётся только бежать из Киева: эксперты и политики о том, что ждёт Украину
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