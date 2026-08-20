https://ukraina.ru/20260820/gensek-oon-obespokoen-eskalatsiey-ukrainskogo-konflikta-v-tom-chisle-na-territorii-rossii-1082668807.html

Генсек ООН обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России

Генсек ООН обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России - 20.08.2026 Украина.ру

Генсек ООН обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории Российской Федерации, и призывает прекратить атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-20T20:30

2026-08-20T20:30

2026-08-20T20:30

оон

украина.ру

миа "россия сегодня"

владимир зеленский

антониу гутерреш

ростислав ищенко

россия

украина

новости

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050080407_0:121:2891:1747_1920x0_80_0_0_864a9ea089dc1dba693c64c567238ef0.jpg

Гутерреш также призвал к срочной деэскалации. В ООН неоднократно поднимали вопрос о необходимости соблюдения международных норм и защиты гражданского населения в зонах боевых действий.Ранее обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Запад будет поддерживать Владимира Зеленского и давать ему надежду, однако это не спасёт Украину.По его словам, без войны Украина не сможет существовать, а после её завершения экономика страны не выдержит, и Запад найдёт более интересные объекты для инвестиций. Ищенко отметил, что Украине будет неоткуда брать деньги на содержание бюрократии, пенсионеров и инвалидов, а гуманитарная помощь ООН не решит экономических проблем - "Зеленский никуда не денется": Ищенко о том, почему война для Киева — вопрос выживания. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оон, украина.ру, миа "россия сегодня", владимир зеленский, антониу гутерреш, ростислав ищенко, россия, украина, новости, запад