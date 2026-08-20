Генсек ООН обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России - 20.08.2026 Украина.ру
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Генсек ООН обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России
Генсек ООН обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России - 20.08.2026 Украина.ру
Генсек ООН обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории Российской Федерации, и призывает прекратить атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-20T20:30
2026-08-20T20:30
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украина.ру
миа "россия сегодня"
владимир зеленский
антониу гутерреш
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Гутерреш также призвал к срочной деэскалации. В ООН неоднократно поднимали вопрос о необходимости соблюдения международных норм и защиты гражданского населения в зонах боевых действий.Ранее обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Запад будет поддерживать Владимира Зеленского и давать ему надежду, однако это не спасёт Украину.По его словам, без войны Украина не сможет существовать, а после её завершения экономика страны не выдержит, и Запад найдёт более интересные объекты для инвестиций. Ищенко отметил, что Украине будет неоткуда брать деньги на содержание бюрократии, пенсионеров и инвалидов, а гуманитарная помощь ООН не решит экономических проблем - "Зеленский никуда не денется": Ищенко о том, почему война для Киева — вопрос выживания. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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оон, украина.ру, миа "россия сегодня", владимир зеленский, антониу гутерреш, ростислав ищенко, россия, украина, новости, запад
ООН, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", Владимир Зеленский, Антониу Гутерреш, Ростислав Ищенко, Россия, Украина, Новости, Запад

Генсек ООН обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России

20:30 20.08.2026
 
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории Российской Федерации, и призывает прекратить атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
Гутерреш также призвал к срочной деэскалации. В ООН неоднократно поднимали вопрос о необходимости соблюдения международных норм и защиты гражданского населения в зонах боевых действий.
Ранее обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Запад будет поддерживать Владимира Зеленского и давать ему надежду, однако это не спасёт Украину.
По его словам, без войны Украина не сможет существовать, а после её завершения экономика страны не выдержит, и Запад найдёт более интересные объекты для инвестиций.
Ищенко отметил, что Украине будет неоткуда брать деньги на содержание бюрократии, пенсионеров и инвалидов, а гуманитарная помощь ООН не решит экономических проблем - "Зеленский никуда не денется": Ищенко о том, почему война для Киева — вопрос выживания.
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