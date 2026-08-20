https://ukraina.ru/20260820/gensek-oon-obespokoen-eskalatsiey-ukrainskogo-konflikta-v-tom-chisle-na-territorii-rossii-1082668807.html
Генсек ООН обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России
Генсек ООН обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России - 20.08.2026 Украина.ру
Генсек ООН обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории Российской Федерации, и призывает прекратить атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-20T20:30
2026-08-20T20:30
2026-08-20T20:30
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Гутерреш также призвал к срочной деэскалации. В ООН неоднократно поднимали вопрос о необходимости соблюдения международных норм и защиты гражданского населения в зонах боевых действий.Ранее обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что Запад будет поддерживать Владимира Зеленского и давать ему надежду, однако это не спасёт Украину.По его словам, без войны Украина не сможет существовать, а после её завершения экономика страны не выдержит, и Запад найдёт более интересные объекты для инвестиций. Ищенко отметил, что Украине будет неоткуда брать деньги на содержание бюрократии, пенсионеров и инвалидов, а гуманитарная помощь ООН не решит экономических проблем - "Зеленский никуда не денется": Ищенко о том, почему война для Киева — вопрос выживания. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ООН, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", Владимир Зеленский, Антониу Гутерреш, Ростислав Ищенко, Россия, Украина, Новости, Запад
Генсек ООН обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории Российской Федерации, и призывает прекратить атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру