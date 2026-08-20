Кандидат в генсеки ООН Баки выступила за переговоры России и Украины
Кандидат в генеральные секретари Организации Объединённых Наций Ивонн Баки заявила, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
По её словам, единственное решение — привести стороны за стол переговоров в ООН и найти выход.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о глубокой обеспокоенности эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России, и призвал прекратить атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, а также к срочной деэскалации.
Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорному решению украинского кризиса - Генсек ООН обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России.
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