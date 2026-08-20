https://ukraina.ru/20260820/kandidat-v-genseki-oon-baki-vystupila-za-peregovory-rossii-i-ukrainy-1082669583.html

Кандидат в генсеки ООН Баки выступила за переговоры России и Украины

Кандидат в генсеки ООН Баки выступила за переговоры России и Украины - 20.08.2026 Украина.ру

Кандидат в генсеки ООН Баки выступила за переговоры России и Украины

Кандидат в генеральные секретари Организации Объединённых Наций Ивонн Баки заявила, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-20T21:20

2026-08-20T21:20

2026-08-20T21:20

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По её словам, единственное решение — привести стороны за стол переговоров в ООН и найти выход.Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о глубокой обеспокоенности эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России, и призвал прекратить атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, а также к срочной деэскалации. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорному решению украинского кризиса - Генсек ООН обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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