Кандидат в генсеки ООН Баки выступила за переговоры России и Украины - 20.08.2026 Украина.ру
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Кандидат в генсеки ООН Баки выступила за переговоры России и Украины
Кандидат в генсеки ООН Баки выступила за переговоры России и Украины - 20.08.2026 Украина.ру
Кандидат в генсеки ООН Баки выступила за переговоры России и Украины
Кандидат в генеральные секретари Организации Объединённых Наций Ивонн Баки заявила, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-20T21:20
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По её словам, единственное решение — привести стороны за стол переговоров в ООН и найти выход.Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о глубокой обеспокоенности эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России, и призвал прекратить атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, а также к срочной деэскалации. Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорному решению украинского кризиса - Генсек ООН обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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452
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оон, украина.ру, антониу гутерреш, россия, украина, новости
ООН, Украина.ру, Антониу Гутерреш, Россия, Украина, Новости

Кандидат в генсеки ООН Баки выступила за переговоры России и Украины

21:20 20.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Кандидат в генеральные секретари Организации Объединённых Наций Ивонн Баки заявила, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
По её словам, единственное решение — привести стороны за стол переговоров в ООН и найти выход.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о глубокой обеспокоенности эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России, и призвал прекратить атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, а также к срочной деэскалации.
Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорному решению украинского кризиса - Генсек ООН обеспокоен эскалацией украинского конфликта, в том числе на территории России.
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