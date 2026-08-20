https://ukraina.ru/20260820/zelenskiy-i-fdorov-vstali-na-put-vzaimnogo-unichtozheniya-1082653593.html

Зеленский и Фёдоров встали на путь взаимного уничтожения

Зеленский и Фёдоров встали на путь взаимного уничтожения - 20.08.2026 Украина.ру

Зеленский и Фёдоров встали на путь взаимного уничтожения

Из всего многообразия новостей, касающихся Украины, есть три, говорящие о том, что недопрезидент Владимир Зеленский празднует политическую победу. Сегодня и, может быть, ещё завтра попразднует.

2026-08-20T15:22

2026-08-20T15:22

2026-08-20T15:22

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Но вот беда: в его дальнейшей судьбе это может ничего не значить, пока он не уберёт экс-главу Минобороны Михаила Федорова, который открыто бросил ему вызов. Причём сделал это гораздо откровеннее, чем до него это проделал ещё один подгрызатель ножек президентского кресла – экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Фёдоров честно сказал, что будет идти до конца.Вот эти новости: во-первых, Минобороны России сообщило, что в ночь с 19 на 20 августа, которая последовала сразу после утверждения новым министром обороны Украины Евгения Хмары, ПВО России перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 726 украинских БПЛА самолётного типа. Это не максимальное, но очень большое количество. Оно о том, что новый министр обороны во главе со своим главковерхом Зеленским будут продолжать войну с России по восходящей. Что эскалация конфликта как была, так и остаётся главным трендом, который навязывают Киеву западные кураторы.На этот раз – не американские, у которых внутренняя неразбериха в команде президента Дональда Трампа отодвинула Украину из приоритетного фокуса внимания, а британские и европейские. Для этих война, как средство решения проблем, остаётся единственным инструментом и средством выживания. Они сами готовятся к войне, но будут к ней готовы к 2030 или даже к 2035 году, значит, до этого времени кто-то должен будет занимать Россию войной, чтобы дать европейцам передышку. Сначала Украина – до последнего украинца. Потом – кто-то другой: прибалты, поляки, румыны, наёмники со всего мира. Да хоть чёрт лысый.Во-вторых, в Офисе президента (ОПУ) откровенно празднуют свою, возможно, промежуточную победу над Фёдоровым, потому что послали его с его же главным предложением – провести президентские выборы и обновить украинскую верховную власть. Фёдоров выступил с этой идеей 18 августа, а уже 19-го числа Верховная Рада утвердила новым министром обороны Хмару. Конституционным большинством в 312 голосов.Победа окружения Зеленского заключается не только в том, что отвергнута возможность задушить Фёдорова в объятиях, то есть мирно, без объявления внутренней войны. Как? А очень просто: можно было якобы от имени народа, бунтующего в проплаченном "картонном майдане", вернуть Фёдорова в кресло министра обороны и тем самым главного оппозиционера, нападающего на режим, сделать его, режима и его просроченного главаря Зеленского, главным защитником. У Фёдорова тогда оставались бы две возможности: либо верой и правдой служить Зеленскому, либо свергать его переворотом. Но во втором случае уже Фёдоров становился бы узурпатором – нелегитимным, как сейчас Зеленский.Зеленский выбрал силовой вариант удушения оппозиции Фёдорова. И его победа в том, что он вновь продемонстрировал: страх и деньги от коррупции цементируют украинскую властную систему надёжнее всего. Ненадолго, но сбивают депутатов и политиков в кучу, связанную одной цепью и единодушием – до новых передряг. Или до новых выплат, которые могут задерживать.Зеленский и его ближняя компашка смогли заплатить нужные суммы и запугать репрессиями 312 депутатов, которые и отринули Фёдорова.А всё потому, что Зеленский сумел превратить в своих защитников Службу безопасности Украины (СБУ). Главные силовые структуры страны – армию и спецслужбу – возглавили лично преданные Зеленскому выходцы из СБУ. Это, собственно, министр обороны Хмара и и. о. председателя СБУ Александр Поклад – контрразведчик-спецслужбист, который смолоду набил руку на преследованиях оппозиции и поднялся только благодаря Зеленскому.Непосредственно войска на фронтах СВО возглавляет Михаил Драпатый, который вроде бы поддержал Фёдорова в его конфликте с бывшим главкомом Александром Сырским. Но поднялся-то Драпатый тоже благодаря Зеленскому, а Сырский или его люди в армии "съедят" новенького на раз, если этого захочет недопрезидент-главковерх. Так что Драпатому – с руки дружить с министром Хмарой при власти, нежели с Фёдоровым в оппозиции.Так что силовые структуры на данном этапе – вокруг и на стороне Зеленского, который чувствует себя настолько уверенно, что смог проигнорировать требования американцев и грантодателей-соросят, которые выступили за Фёдорова.И это тоже победа, которую поддержат и неонацистские формирования, тоже очень недовольные, что США говорят о мире с Россией толкают на это дело Зеленского.Потому победа ОПУ заключается ещё и в том, что он открыто посмеялся над предложениями Фёдорова о выборах. Причём в интервью службе новостей BBC, то есть британцам, которые и слышать не хотят о выборах. Источник в Офисе президента заявил британцам, что "планировать выборы на фоне ракет и беспилотников – это довольно странно. Это демонстрирует полное отсутствие реализма".Вот как, нате вам с кисточкой!И, наконец, в-третьих, британская газета The Guardian уже сообщила, что оставленный на Украине один на один с усилившимся Зеленским Фёдоров рассматривает возможность визита в США – в попытке заручиться поддержкой американцев. Дополнительной поддержкой, которая гарантирует ему как минимум жизнь.Фёдоров не может не понимать, что при таких политических и силовых раскладах, когда он с Зеленским максимально повысили ставки и стали в позицию "или – или", у него фактически шансов немного. То есть или Зеленский пойдет на президентские выборы под давлением Фёдорова, который победит, или Зеленский уничтожит Фёдорова физически – и таким образом раз и навсегда надежно избавиться от конкурента.При тех возможностях, что есть у Зеленского, Фёдоров запросто может попасть в любую смертельную катастрофу, съесть что-то несвежее, стать жертвой кирпича, который, как известно, просто так на голову никому не падает.И Фёдоров все понимает, а потому:– уповает на ту часть администрации Трампа, которая призывает Украину провести выборы, чтобы получить легитимную власть. Это открывает возможность вести переговоры с Россией, где, как известно, президент Владимир Путин откровенно сказал: переговоры будем вести и подписывать любые документы только с легитимной властью;– хочет остаться в живых, чтобы стать этим легитимным. С пулей в голове это делать затруднительно. Его предложение выборов – фактически план отстранения Зеленского от власти, поэтому Зеленский и будет его рубить.Вот такой крутой замес получился на Украине. Но ничего удивительного: это террариум единомышленников, железная бочка с крысами, где выводят крысоеда для уничтожения остальных крыс... Там свои законы.Но есть ещё два немаловажных обстоятельства, которые подогревают ситуацию, добавляя ей взрывоопасность.Первое: поведение Зеленского очень похоже на очередную фронду – сродни его скандальному поведению в Овальном кабинете в феврале 2025 года, когда он обхамил и Трампа, и вице-президента Джей Ди Вэнса. Сегодняшний отказ поддержать требования США насчёт Фёдорова – это очередная проверка готовности США настаивать на своём и добиваться от вассалов нужных действий и решений. Пока у США с Зеленским получается неважноВторое: очередная фронда Зеленского покажет не только степень его готовности противостоять внешнему давлению, изворачиваясь между разными центрами влияния, но и то, кому он больше склоняется – к Вашингтону или к Лондону с Брюсселями, Берлинами и Парижами.Узнать это будет очень интересно. Тогда и станет понятнее, чего ждать Украине.

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украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, минобороны, сбу, вооруженные силы украины, весь скачко, мнения