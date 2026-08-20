Зеленский и Фёдоров встали на путь взаимного уничтожения - 20.08.2026 Украина.ру
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Зеленский и Фёдоров встали на путь взаимного уничтожения
Зеленский и Фёдоров встали на путь взаимного уничтожения - 20.08.2026 Украина.ру
Зеленский и Фёдоров встали на путь взаимного уничтожения
Из всего многообразия новостей, касающихся Украины, есть три, говорящие о том, что недопрезидент Владимир Зеленский празднует политическую победу. Сегодня и, может быть, ещё завтра попразднует.
2026-08-20T15:22
2026-08-20T15:22
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
минобороны
сбу
вооруженные силы украины
весь скачко
мнения
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Но вот беда: в его дальнейшей судьбе это может ничего не значить, пока он не уберёт экс-главу Минобороны Михаила Федорова, который открыто бросил ему вызов. Причём сделал это гораздо откровеннее, чем до него это проделал ещё один подгрызатель ножек президентского кресла – экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Фёдоров честно сказал, что будет идти до конца.Вот эти новости: во-первых, Минобороны России сообщило, что в ночь с 19 на 20 августа, которая последовала сразу после утверждения новым министром обороны Украины Евгения Хмары, ПВО России перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 726 украинских БПЛА самолётного типа. Это не максимальное, но очень большое количество. Оно о том, что новый министр обороны во главе со своим главковерхом Зеленским будут продолжать войну с России по восходящей. Что эскалация конфликта как была, так и остаётся главным трендом, который навязывают Киеву западные кураторы.На этот раз – не американские, у которых внутренняя неразбериха в команде президента Дональда Трампа отодвинула Украину из приоритетного фокуса внимания, а британские и европейские. Для этих война, как средство решения проблем, остаётся единственным инструментом и средством выживания. Они сами готовятся к войне, но будут к ней готовы к 2030 или даже к 2035 году, значит, до этого времени кто-то должен будет занимать Россию войной, чтобы дать европейцам передышку. Сначала Украина – до последнего украинца. Потом – кто-то другой: прибалты, поляки, румыны, наёмники со всего мира. Да хоть чёрт лысый.Во-вторых, в Офисе президента (ОПУ) откровенно празднуют свою, возможно, промежуточную победу над Фёдоровым, потому что послали его с его же главным предложением – провести президентские выборы и обновить украинскую верховную власть. Фёдоров выступил с этой идеей 18 августа, а уже 19-го числа Верховная Рада утвердила новым министром обороны Хмару. Конституционным большинством в 312 голосов.Победа окружения Зеленского заключается не только в том, что отвергнута возможность задушить Фёдорова в объятиях, то есть мирно, без объявления внутренней войны. Как? А очень просто: можно было якобы от имени народа, бунтующего в проплаченном "картонном майдане", вернуть Фёдорова в кресло министра обороны и тем самым главного оппозиционера, нападающего на режим, сделать его, режима и его просроченного главаря Зеленского, главным защитником. У Фёдорова тогда оставались бы две возможности: либо верой и правдой служить Зеленскому, либо свергать его переворотом. Но во втором случае уже Фёдоров становился бы узурпатором – нелегитимным, как сейчас Зеленский.Зеленский выбрал силовой вариант удушения оппозиции Фёдорова. И его победа в том, что он вновь продемонстрировал: страх и деньги от коррупции цементируют украинскую властную систему надёжнее всего. Ненадолго, но сбивают депутатов и политиков в кучу, связанную одной цепью и единодушием – до новых передряг. Или до новых выплат, которые могут задерживать.Зеленский и его ближняя компашка смогли заплатить нужные суммы и запугать репрессиями 312 депутатов, которые и отринули Фёдорова.А всё потому, что Зеленский сумел превратить в своих защитников Службу безопасности Украины (СБУ). Главные силовые структуры страны – армию и спецслужбу – возглавили лично преданные Зеленскому выходцы из СБУ. Это, собственно, министр обороны Хмара и и. о. председателя СБУ Александр Поклад – контрразведчик-спецслужбист, который смолоду набил руку на преследованиях оппозиции и поднялся только благодаря Зеленскому.Непосредственно войска на фронтах СВО возглавляет Михаил Драпатый, который вроде бы поддержал Фёдорова в его конфликте с бывшим главкомом Александром Сырским. Но поднялся-то Драпатый тоже благодаря Зеленскому, а Сырский или его люди в армии "съедят" новенького на раз, если этого захочет недопрезидент-главковерх. Так что Драпатому – с руки дружить с министром Хмарой при власти, нежели с Фёдоровым в оппозиции.Так что силовые структуры на данном этапе – вокруг и на стороне Зеленского, который чувствует себя настолько уверенно, что смог проигнорировать требования американцев и грантодателей-соросят, которые выступили за Фёдорова.И это тоже победа, которую поддержат и неонацистские формирования, тоже очень недовольные, что США говорят о мире с Россией толкают на это дело Зеленского.Потому победа ОПУ заключается ещё и в том, что он открыто посмеялся над предложениями Фёдорова о выборах. Причём в интервью службе новостей BBC, то есть британцам, которые и слышать не хотят о выборах. Источник в Офисе президента заявил британцам, что "планировать выборы на фоне ракет и беспилотников – это довольно странно. Это демонстрирует полное отсутствие реализма".Вот как, нате вам с кисточкой!И, наконец, в-третьих, британская газета The Guardian уже сообщила, что оставленный на Украине один на один с усилившимся Зеленским Фёдоров рассматривает возможность визита в США – в попытке заручиться поддержкой американцев. Дополнительной поддержкой, которая гарантирует ему как минимум жизнь.Фёдоров не может не понимать, что при таких политических и силовых раскладах, когда он с Зеленским максимально повысили ставки и стали в позицию "или – или", у него фактически шансов немного. То есть или Зеленский пойдет на президентские выборы под давлением Фёдорова, который победит, или Зеленский уничтожит Фёдорова физически – и таким образом раз и навсегда надежно избавиться от конкурента.При тех возможностях, что есть у Зеленского, Фёдоров запросто может попасть в любую смертельную катастрофу, съесть что-то несвежее, стать жертвой кирпича, который, как известно, просто так на голову никому не падает.И Фёдоров все понимает, а потому:– уповает на ту часть администрации Трампа, которая призывает Украину провести выборы, чтобы получить легитимную власть. Это открывает возможность вести переговоры с Россией, где, как известно, президент Владимир Путин откровенно сказал: переговоры будем вести и подписывать любые документы только с легитимной властью;– хочет остаться в живых, чтобы стать этим легитимным. С пулей в голове это делать затруднительно. Его предложение выборов – фактически план отстранения Зеленского от власти, поэтому Зеленский и будет его рубить.Вот такой крутой замес получился на Украине. Но ничего удивительного: это террариум единомышленников, железная бочка с крысами, где выводят крысоеда для уничтожения остальных крыс... Там свои законы.Но есть ещё два немаловажных обстоятельства, которые подогревают ситуацию, добавляя ей взрывоопасность.Первое: поведение Зеленского очень похоже на очередную фронду – сродни его скандальному поведению в Овальном кабинете в феврале 2025 года, когда он обхамил и Трампа, и вице-президента Джей Ди Вэнса. Сегодняшний отказ поддержать требования США насчёт Фёдорова – это очередная проверка готовности США настаивать на своём и добиваться от вассалов нужных действий и решений. Пока у США с Зеленским получается неважноВторое: очередная фронда Зеленского покажет не только степень его готовности противостоять внешнему давлению, изворачиваясь между разными центрами влияния, но и то, кому он больше склоняется – к Вашингтону или к Лондону с Брюсселями, Берлинами и Парижами.Узнать это будет очень интересно. Тогда и станет понятнее, чего ждать Украине.
https://ukraina.ru/20260819/vybory-ili-revolyutsiya-na-ukraine-formiruetsya-vnutrenniy-front-protiv-zelenskogo-1082616093.html
https://ukraina.ru/20260819/zapad-zakhotel-novykh-lits-zelenskogo-zastavlyayut-idti-na-vybory-protiv-fdorova-1082618121.html
https://ukraina.ru/20260819/matom-i-po-russki-nabu-dobivaet-imperiyu-ermaka-i-podbiraetsya-k-zelenskomu-1082623377.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, минобороны, сбу, вооруженные силы украины, весь скачко, мнения
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Минобороны, СБУ, Вооруженные силы Украины, весь Скачко, Мнения

Зеленский и Фёдоров встали на путь взаимного уничтожения

15:22 20.08.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Из всего многообразия новостей, касающихся Украины, есть три, говорящие о том, что недопрезидент Владимир Зеленский празднует политическую победу. Сегодня и, может быть, ещё завтра попразднует.
Но вот беда: в его дальнейшей судьбе это может ничего не значить, пока он не уберёт экс-главу Минобороны Михаила Федорова, который открыто бросил ему вызов. Причём сделал это гораздо откровеннее, чем до него это проделал ещё один подгрызатель ножек президентского кресла – экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
Фёдоров честно сказал, что будет идти до конца.
Вот эти новости: во-первых, Минобороны России сообщило, что в ночь с 19 на 20 августа, которая последовала сразу после утверждения новым министром обороны Украины Евгения Хмары, ПВО России перехватили и уничтожили над регионами России, Чёрным и Азовским морями 726 украинских БПЛА самолётного типа. Это не максимальное, но очень большое количество.
Оно о том, что новый министр обороны во главе со своим главковерхом Зеленским будут продолжать войну с России по восходящей. Что эскалация конфликта как была, так и остаётся главным трендом, который навязывают Киеву западные кураторы.
На этот раз – не американские, у которых внутренняя неразбериха в команде президента Дональда Трампа отодвинула Украину из приоритетного фокуса внимания, а британские и европейские. Для этих война, как средство решения проблем, остаётся единственным инструментом и средством выживания. Они сами готовятся к войне, но будут к ней готовы к 2030 или даже к 2035 году, значит, до этого времени кто-то должен будет занимать Россию войной, чтобы дать европейцам передышку.
Сначала Украина – до последнего украинца. Потом – кто-то другой: прибалты, поляки, румыны, наёмники со всего мира. Да хоть чёрт лысый.
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
Вчера, 11:52
"Выборы или революция"? На Украине формируется внутренний фронт против ЗеленскогоЭкс-министр обороны Михаил Федоров перешел официально в оппозицию к режиму Владимира Зеленского, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* купил партию у бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, а отставной глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стоит перед дилеммой: либо выборы, либо революция
Во-вторых, в Офисе президента (ОПУ) откровенно празднуют свою, возможно, промежуточную победу над Фёдоровым, потому что послали его с его же главным предложением – провести президентские выборы и обновить украинскую верховную власть. Фёдоров выступил с этой идеей 18 августа, а уже 19-го числа Верховная Рада утвердила новым министром обороны Хмару. Конституционным большинством в 312 голосов.
Победа окружения Зеленского заключается не только в том, что отвергнута возможность задушить Фёдорова в объятиях, то есть мирно, без объявления внутренней войны. Как? А очень просто: можно было якобы от имени народа, бунтующего в проплаченном "картонном майдане", вернуть Фёдорова в кресло министра обороны и тем самым главного оппозиционера, нападающего на режим, сделать его, режима и его просроченного главаря Зеленского, главным защитником.
У Фёдорова тогда оставались бы две возможности: либо верой и правдой служить Зеленскому, либо свергать его переворотом. Но во втором случае уже Фёдоров становился бы узурпатором – нелегитимным, как сейчас Зеленский.
Зеленский выбрал силовой вариант удушения оппозиции Фёдорова. И его победа в том, что он вновь продемонстрировал: страх и деньги от коррупции цементируют украинскую властную систему надёжнее всего. Ненадолго, но сбивают депутатов и политиков в кучу, связанную одной цепью и единодушием – до новых передряг. Или до новых выплат, которые могут задерживать.
Зеленский и его ближняя компашка смогли заплатить нужные суммы и запугать репрессиями 312 депутатов, которые и отринули Фёдорова.
А всё потому, что Зеленский сумел превратить в своих защитников Службу безопасности Украины (СБУ). Главные силовые структуры страны – армию и спецслужбу – возглавили лично преданные Зеленскому выходцы из СБУ. Это, собственно, министр обороны Хмара и и. о. председателя СБУ Александр Поклад – контрразведчик-спецслужбист, который смолоду набил руку на преследованиях оппозиции и поднялся только благодаря Зеленскому.
- РИА Новости, 1920, 19.08.2026
Вчера, 15:31
Запад захотел новых лиц: Зеленского заставляют идти на выборы против ФёдороваВ новости, о которой речь пойдёт ниже, прекрасно всё. Она символ того, что может случиться с недопрезидентом Украины Владимиром Зеленским. Причём уже совсем скоро
Непосредственно войска на фронтах СВО возглавляет Михаил Драпатый, который вроде бы поддержал Фёдорова в его конфликте с бывшим главкомом Александром Сырским. Но поднялся-то Драпатый тоже благодаря Зеленскому, а Сырский или его люди в армии "съедят" новенького на раз, если этого захочет недопрезидент-главковерх. Так что Драпатому – с руки дружить с министром Хмарой при власти, нежели с Фёдоровым в оппозиции.
Так что силовые структуры на данном этапе – вокруг и на стороне Зеленского, который чувствует себя настолько уверенно, что смог проигнорировать требования американцев и грантодателей-соросят, которые выступили за Фёдорова.
И это тоже победа, которую поддержат и неонацистские формирования, тоже очень недовольные, что США говорят о мире с Россией толкают на это дело Зеленского.
Потому победа ОПУ заключается ещё и в том, что он открыто посмеялся над предложениями Фёдорова о выборах. Причём в интервью службе новостей BBC, то есть британцам, которые и слышать не хотят о выборах. Источник в Офисе президента заявил британцам, что "планировать выборы на фоне ракет и беспилотников – это довольно странно. Это демонстрирует полное отсутствие реализма".
Вот как, нате вам с кисточкой!
И, наконец, в-третьих, британская газета The Guardian уже сообщила, что оставленный на Украине один на один с усилившимся Зеленским Фёдоров рассматривает возможность визита в США – в попытке заручиться поддержкой американцев. Дополнительной поддержкой, которая гарантирует ему как минимум жизнь.
Фёдоров не может не понимать, что при таких политических и силовых раскладах, когда он с Зеленским максимально повысили ставки и стали в позицию "или – или", у него фактически шансов немного. То есть или Зеленский пойдет на президентские выборы под давлением Фёдорова, который победит, или Зеленский уничтожит Фёдорова физически – и таким образом раз и навсегда надежно избавиться от конкурента.
При тех возможностях, что есть у Зеленского, Фёдоров запросто может попасть в любую смертельную катастрофу, съесть что-то несвежее, стать жертвой кирпича, который, как известно, просто так на голову никому не падает.
НАБУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
Вчера, 16:07
Матом и по-русски: НАБУ добивает империю Ермака и подбирается к ЗеленскомуТеневой империи экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака приходит конец. Указ Зеленского от 19 августа 2026 года об увольнении замглавы ОП Ирины Мудрой совпал с выходом очередной серии аудиозаписей Национального антикоррупционного бюро с говорящим названием "Форрест Гамп"
И Фёдоров все понимает, а потому:
– уповает на ту часть администрации Трампа, которая призывает Украину провести выборы, чтобы получить легитимную власть. Это открывает возможность вести переговоры с Россией, где, как известно, президент Владимир Путин откровенно сказал: переговоры будем вести и подписывать любые документы только с легитимной властью;
– хочет остаться в живых, чтобы стать этим легитимным. С пулей в голове это делать затруднительно. Его предложение выборов – фактически план отстранения Зеленского от власти, поэтому Зеленский и будет его рубить.
Вот такой крутой замес получился на Украине. Но ничего удивительного: это террариум единомышленников, железная бочка с крысами, где выводят крысоеда для уничтожения остальных крыс... Там свои законы.
© Фото : inosmi.ru
- РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© Фото : inosmi.ru
Но есть ещё два немаловажных обстоятельства, которые подогревают ситуацию, добавляя ей взрывоопасность.
Первое: поведение Зеленского очень похоже на очередную фронду – сродни его скандальному поведению в Овальном кабинете в феврале 2025 года, когда он обхамил и Трампа, и вице-президента Джей Ди Вэнса. Сегодняшний отказ поддержать требования США насчёт Фёдорова – это очередная проверка готовности США настаивать на своём и добиваться от вассалов нужных действий и решений. Пока у США с Зеленским получается неважно
Второе: очередная фронда Зеленского покажет не только степень его готовности противостоять внешнему давлению, изворачиваясь между разными центрами влияния, но и то, кому он больше склоняется – к Вашингтону или к Лондону с Брюсселями, Берлинами и Парижами.
Узнать это будет очень интересно. Тогда и станет понятнее, чего ждать Украине.
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УкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампМинобороныСБУВооруженные силы Украинывесь СкачкоМнения
 
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