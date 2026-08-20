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В Калининградской области привыкли к полётам самолётов НАТО

В Калининградской области привыкли к полётам самолётов НАТО - 20.08.2026 Украина.ру

В Калининградской области привыкли к полётам самолётов НАТО

Жители Калининградской области привыкли к постоянным полётам самолётов-разведчиков и средств радиолокационной борьбы НАТО, заявил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-20T20:45

2026-08-20T20:45

2026-08-20T20:45

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По его словам, активность натовской авиации не вызывает в Калининграде информационного повода, а каждый житель знает, что регион надёжно защищён Балтийским флотом. Шендерюк-Жидков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о молниеносном разрушительном ответе на любую провокацию в отношении Калининграда.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе военные отражают атаку беспилотников Вооружённых сил Украины, работают противовоздушная оборона и мобильные огневые группы. Сбито четыре БПЛА над морем в районе Фиолента, на Северной стороне и в Сахарной головке. В ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила статистику по гибели мирных жителей в российских регионах в результате атак ВСУ и заявила, что правительства Запада несут ответственность за накачку оружием киевского режима - Губернатор Севастополя рассказал о сбитых БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, михаил развожаев, мария захарова, калининград, калининградская область, россия, новости