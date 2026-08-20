В Калининградской области привыкли к полётам самолётов НАТО - 20.08.2026 Украина.ру
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В Калининградской области привыкли к полётам самолётов НАТО
В Калининградской области привыкли к полётам самолётов НАТО - 20.08.2026 Украина.ру
В Калининградской области привыкли к полётам самолётов НАТО
Жители Калининградской области привыкли к постоянным полётам самолётов-разведчиков и средств радиолокационной борьбы НАТО, заявил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-20T20:45
2026-08-20T20:45
украина.ру
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
михаил развожаев
мария захарова
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По его словам, активность натовской авиации не вызывает в Калининграде информационного повода, а каждый житель знает, что регион надёжно защищён Балтийским флотом. Шендерюк-Жидков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о молниеносном разрушительном ответе на любую провокацию в отношении Калининграда.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе военные отражают атаку беспилотников Вооружённых сил Украины, работают противовоздушная оборона и мобильные огневые группы. Сбито четыре БПЛА над морем в районе Фиолента, на Северной стороне и в Сахарной головке. В ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила статистику по гибели мирных жителей в российских регионах в результате атак ВСУ и заявила, что правительства Запада несут ответственность за накачку оружием киевского режима - Губернатор Севастополя рассказал о сбитых БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, михаил развожаев, мария захарова, калининград, калининградская область, россия, новости
Украина.ру, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин, Михаил Развожаев, Мария Захарова, Калининград, Калининградская область, Россия, Новости

В Калининградской области привыкли к полётам самолётов НАТО

20:45 20.08.2026
 
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Жители Калининградской области привыкли к постоянным полётам самолётов-разведчиков и средств радиолокационной борьбы НАТО, заявил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
По его словам, активность натовской авиации не вызывает в Калининграде информационного повода, а каждый житель знает, что регион надёжно защищён Балтийским флотом.
Шендерюк-Жидков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о молниеносном разрушительном ответе на любую провокацию в отношении Калининграда.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе военные отражают атаку беспилотников Вооружённых сил Украины, работают противовоздушная оборона и мобильные огневые группы.
Сбито четыре БПЛА над морем в районе Фиолента, на Северной стороне и в Сахарной головке.
В ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила статистику по гибели мирных жителей в российских регионах в результате атак ВСУ и заявила, что правительства Запада несут ответственность за накачку оружием киевского режима - Губернатор Севастополя рассказал о сбитых БПЛА.
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