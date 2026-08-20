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Ребёнок и его мама пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Ребёнок и его мама пострадали при атаке ВСУ на Севастополь - 20.08.2026 Украина.ру

Ребёнок и его мама пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

В Севастополе в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины пострадали мать и её двухлетний ребёнок. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-20T21:07

2026-08-20T21:07

2026-08-20T21:07

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Ребёнок получил поверхностные травмы грудной клетки от осколков шифера с крыши, на которую упали обломки сбитого беспилотника. Также осколками посекло маму. Ребёнка скорая помощь транспортирует в больницу. При отражении атаки были нейтрализованы 13 вражеских беспилотников.Ранее жители Калининградской области привыкли к постоянным полётам самолётов-разведчиков и средств радиолокационной борьбы НАТО, заявил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков. По его словам, активность натовской авиации не вызывает в Калининграде информационного повода, а каждый житель знает, что регион надёжно защищён Балтийским флотом. Шендерюк-Жидков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о молниеносном разрушительном ответе на любую провокацию в отношении Калининграда - В Калининградской области привыкли к полётам самолётов НАТО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, вооруженные силы украины, нато, владимир путин, севастополь, украина, калининград