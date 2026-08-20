Ребёнок и его мама пострадали при атаке ВСУ на Севастополь
В Севастополе в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины пострадали мать и её двухлетний ребёнок. Об этом сообщил 20 августа телеграм-канал Украина.ру
Ребёнок получил поверхностные травмы грудной клетки от осколков шифера с крыши, на которую упали обломки сбитого беспилотника.
Также осколками посекло маму.
Ребёнка скорая помощь транспортирует в больницу.
При отражении атаки были нейтрализованы 13 вражеских беспилотников.
Ранее жители Калининградской области привыкли к постоянным полётам самолётов-разведчиков и средств радиолокационной борьбы НАТО, заявил сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков.
По его словам, активность натовской авиации не вызывает в Калининграде информационного повода, а каждый житель знает, что регион надёжно защищён Балтийским флотом.
Шендерюк-Жидков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о молниеносном разрушительном ответе на любую провокацию в отношении Калининграда - В Калининградской области привыкли к полётам самолётов НАТО.
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