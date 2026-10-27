https://ukraina.ru/20261027/gumanitarnyy-trillion-kak-serye-skhemy-dobili-ukrainskiy-byudzhet-1084089758.html
"Гуманитарный" триллион: как серые схемы добивают украинский бюджет
"Гуманитарный" триллион: как серые схемы добивают украинский бюджет - 27.10.2026 Украина.ру
"Гуманитарный" триллион: как серые схемы добивают украинский бюджет
Теневой оборот товаров под видом гуманитарной помощи на Украине приобрел колоссальные масштабы, признал глава правительства Сергей Корецкий, передает украинский телеканал "Новости.LIVE"
2026-10-27T07:57
2026-10-27T07:57
2026-10-27T08:07
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Премьер-министр подчеркнул, что незаконные схемы уже исчисляются миллиардами.Проблема нелегального перемещения грузов через границу вскрылась на фоне затяжного финансового кризиса. Ранее, в августе, депутат Даниил Гетманцев приводил данные, согласно которым из-за теневого сектора государственный бюджет страны ежегодно теряет более одного триллиона гривен (1,77 триллиона рублей).В сентябре, агентство Bloomberg сообщало о прямых требованиях зарубежных доноров Киева: от властей страны ждут решительных мер, направленных на резкое сокращение объемов серой экономики.О других махинациях Киева - в материале "Зеленский – паук в центре паутины". Как устроена коррупция на Украине на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, сергей корецкий, украина.ру, владимир зеленский
Новости, Украина, Киев, Сергей Корецкий, Украина.ру, Владимир Зеленский
"Гуманитарный" триллион: как серые схемы добивают украинский бюджет
07:57 27.10.2026 (обновлено: 08:07 27.10.2026)
Теневой оборот товаров под видом гуманитарной помощи на Украине приобрел колоссальные масштабы, признал глава правительства Сергей Корецкий, передает украинский телеканал "Новости.LIVE"
Премьер-министр подчеркнул, что незаконные схемы уже исчисляются миллиардами.
Проблема нелегального перемещения грузов через границу вскрылась на фоне затяжного финансового кризиса.
Ранее, в августе, депутат Даниил Гетманцев приводил данные, согласно которым из-за теневого сектора государственный бюджет страны ежегодно теряет более одного триллиона гривен (1,77 триллиона рублей).
В сентябре, агентство Bloomberg сообщало о прямых требованиях зарубежных доноров Киева: от властей страны ждут решительных мер, направленных на резкое сокращение объемов серой экономики.