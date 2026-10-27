https://ukraina.ru/20261027/skameyka-marazmatikov-pochemu-rubio-vyglyadit-spasitelnym-variantom-dlya-ssha--ischenko-1084083504.html

"Скамейка маразматиков": почему Рубио выглядит спасительным вариантом для США — Ищенко

"Скамейка маразматиков": почему Рубио выглядит спасительным вариантом для США — Ищенко - 26.10.2026 Украина.ру

"Скамейка маразматиков": почему Рубио выглядит спасительным вариантом для США — Ищенко

Трамп делает ставку на договорённость с Россией и Китаем, но трёхсторонняя встреча пройдёт в ноябре, а выборы назначены на 3 ноября. При этом ситуация между Трампом и Зеленским за два года не поменялась, а Рубио выглядит как пристойная замена Трампу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-27T04:30

2026-10-27T04:30

2026-10-26T19:09

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На вопрос, остаётся ли Starlink инструментом давления на Зеленского, эксперт ответил описанием расклада в США — от ставки Трампа на договорённость до возможной замены.По словам Ищенко, Трамп явно делает ставку на попытку достичь договорённости с Россией и Китаем. "Трехсторонняя встреча пройдет в ноябре, а на 3 ноября назначены промежуточные выборы. То есть на результат голосования может повлиять сама информация о будущей встрече, но никак не ее результат", — пояснил эксперт.Ищенко заявил, что до трёхсторонней встречи Трамп попытается воздержаться от резких шагов. При этом ситуация между ним и Зеленским за эти два года не поменялась. Эксперт также объяснил расклад на будущих выборах в США. "Даже если республиканцы проиграют демократам выборы в Конгресс сейчас, то через два года в Штатах пройдут главные выборы, когда будет избираться президент и еще треть сенаторов", — продолжил Ищенко. Если республиканцы протолкнут своего президента и отвоюют хотя бы одну палату, для них это будет удовлетворительным результатом."Пока Марко Рубио выглядит как вполне пристойная замена Трампу. Для США это компромиссный вариант", — заявил он, добавив, что у демократов "сплошная скамейка маразматиков", а Джей Ди Вэнс — "радикальный реднек". При этом, констатировал Ищенко, Рубио уже жёстко критикует Зеленского — "не потому, что он госсекретарь, а потому что эта фигура в США непопулярна".Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский сделал все для того, чтобы США захотели примерно наказать Украину" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в авторской статье Захара Виноградова "Шоковая демография, восстановление Starlink и инициатива Мелании Трамп. Украина на минувшей неделе" на сайте Украина.ру.

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