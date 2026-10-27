"Скамейка маразматиков": почему Рубио выглядит спасительным вариантом для США — Ищенко - 26.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261027/skameyka-marazmatikov-pochemu-rubio-vyglyadit-spasitelnym-variantom-dlya-ssha--ischenko-1084083504.html
"Скамейка маразматиков": почему Рубио выглядит спасительным вариантом для США — Ищенко
"Скамейка маразматиков": почему Рубио выглядит спасительным вариантом для США — Ищенко - 26.10.2026 Украина.ру
"Скамейка маразматиков": почему Рубио выглядит спасительным вариантом для США — Ищенко
Трамп делает ставку на договорённость с Россией и Китаем, но трёхсторонняя встреча пройдёт в ноябре, а выборы назначены на 3 ноября. При этом ситуация между Трампом и Зеленским за два года не поменялась, а Рубио выглядит как пристойная замена Трампу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-27T04:30
2026-10-26T19:09
новости
сша
россия
китай
дональд трамп
ростислав ищенко
марко рубио
украина.ру
выборы
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/19/1080636347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_affcec5ad7e24d98c10a104eb048fc25.jpg
На вопрос, остаётся ли Starlink инструментом давления на Зеленского, эксперт ответил описанием расклада в США — от ставки Трампа на договорённость до возможной замены.По словам Ищенко, Трамп явно делает ставку на попытку достичь договорённости с Россией и Китаем. "Трехсторонняя встреча пройдет в ноябре, а на 3 ноября назначены промежуточные выборы. То есть на результат голосования может повлиять сама информация о будущей встрече, но никак не ее результат", — пояснил эксперт.Ищенко заявил, что до трёхсторонней встречи Трамп попытается воздержаться от резких шагов. При этом ситуация между ним и Зеленским за эти два года не поменялась. Эксперт также объяснил расклад на будущих выборах в США. "Даже если республиканцы проиграют демократам выборы в Конгресс сейчас, то через два года в Штатах пройдут главные выборы, когда будет избираться президент и еще треть сенаторов", — продолжил Ищенко. Если республиканцы протолкнут своего президента и отвоюют хотя бы одну палату, для них это будет удовлетворительным результатом."Пока Марко Рубио выглядит как вполне пристойная замена Трампу. Для США это компромиссный вариант", — заявил он, добавив, что у демократов "сплошная скамейка маразматиков", а Джей Ди Вэнс — "радикальный реднек". При этом, констатировал Ищенко, Рубио уже жёстко критикует Зеленского — "не потому, что он госсекретарь, а потому что эта фигура в США непопулярна".Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский сделал все для того, чтобы США захотели примерно наказать Украину" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в авторской статье Захара Виноградова "Шоковая демография, восстановление Starlink и инициатива Мелании Трамп. Украина на минувшей неделе" на сайте Украина.ру.
сша
россия
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/19/1080636347_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_7317538621b78d708e553015b9271658.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, китай, дональд трамп, ростислав ищенко, марко рубио, украина.ру, выборы, конгресс сша, дзен, украина.ру дзен, демократическая партия, республиканская партия
Новости, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Марко Рубио, Украина.ру, выборы, Конгресс США, Дзен, Украина.ру Дзен, Демократическая партия, Республиканская партия

"Скамейка маразматиков": почему Рубио выглядит спасительным вариантом для США — Ищенко

04:30 27.10.2026
 
© REUTERS / Jonathan Ernst
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать в
ДзенTelegram
Трамп делает ставку на договорённость с Россией и Китаем, но трёхсторонняя встреча пройдёт в ноябре, а выборы назначены на 3 ноября. При этом ситуация между Трампом и Зеленским за два года не поменялась, а Рубио выглядит как пристойная замена Трампу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На вопрос, остаётся ли Starlink инструментом давления на Зеленского, эксперт ответил описанием расклада в США — от ставки Трампа на договорённость до возможной замены.
По словам Ищенко, Трамп явно делает ставку на попытку достичь договорённости с Россией и Китаем.
"Трехсторонняя встреча пройдет в ноябре, а на 3 ноября назначены промежуточные выборы. То есть на результат голосования может повлиять сама информация о будущей встрече, но никак не ее результат", — пояснил эксперт.
Ищенко заявил, что до трёхсторонней встречи Трамп попытается воздержаться от резких шагов. При этом ситуация между ним и Зеленским за эти два года не поменялась. Эксперт также объяснил расклад на будущих выборах в США.
"Даже если республиканцы проиграют демократам выборы в Конгресс сейчас, то через два года в Штатах пройдут главные выборы, когда будет избираться президент и еще треть сенаторов", — продолжил Ищенко.
Если республиканцы протолкнут своего президента и отвоюют хотя бы одну палату, для них это будет удовлетворительным результатом.
"Пока Марко Рубио выглядит как вполне пристойная замена Трампу. Для США это компромиссный вариант", — заявил он, добавив, что у демократов "сплошная скамейка маразматиков", а Джей Ди Вэнс — "радикальный реднек".
При этом, констатировал Ищенко, Рубио уже жёстко критикует Зеленского — "не потому, что он госсекретарь, а потому что эта фигура в США непопулярна".
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский сделал все для того, чтобы США захотели примерно наказать Украину" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Украине — в авторской статье Захара Виноградова "Шоковая демография, восстановление Starlink и инициатива Мелании Трамп. Украина на минувшей неделе" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияКитайДональд ТрампРостислав ИщенкоМарко РубиоУкраина.рувыборыКонгресс СШАДзенУкраина.ру ДзенДемократическая партияРеспубликанская партия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:23Зеленский подписал указ о превращении городов в "крепости" с круговой обороной
06:20"Не доверяет своим": Васильев раскрыл, кто охраняет Зеленского и почему его сложно "убрать"
06:06"Ничего не выйдет": Коломойский* и украинские эксперты раскрыли истинные цели Украины
05:58Стубб призвал студентов проложить путь из "эпохи тьмы" к "эпохе света"
05:30"День простоять да ночь продержаться": Васильев про изворотливую хитрость Зеленского
05:02ВС России ввели в районе Алёшек режим тишины
04:36Каллас назвала ключевую задачу ЕС по Украине
04:30"Скамейка маразматиков": почему Рубио выглядит спасительным вариантом для США — Ищенко
03:45Киев пожелал участвовать во встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина — France24
03:12Нет санкциям и оружию для Киева: "Студенческий список" намерен сохранить отношения Сербии с Россией
01:12В Шебекино дрон ВСУ ударил по автомобилю: погибла женщина, три человека ранены
00:40Бесноватая клика Зеленского хочет создать радиационную зону на Запорожье — МИД
20:41Плевок с высоты птичьего полета: украинец сбежал в Молдавию на мотопараплане
20:30"Унижение страны": на Западе хотят забыть Украину "как страшный сон" — Ищенко
20:21Провал "Полтавы": украинский депутат сбежал в Европу и защищает мобилизацию
19:55Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней
19:40Наносало: украинская оборонка вышла на новый уровень
19:30"Не может сбивать ракеты": Ищенко объяснил, в чём реальная проблема ПВО Украины
19:18Переговоры Россия-США-Украина: Зеленский требует, Москва дает Киеву выбор из двух вариантов
19:00Дипломат Ананьев: Пока Зеленский плачет ради западных денег, Нетаньяху абсурдно оправдывает помощь Киеву
Лента новостейМолния