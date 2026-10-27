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"Отдайте 10 процентов": Украина требует от Европы поделиться дефицитными ракетами для ПВО

"Отдайте 10 процентов": Украина требует от Европы поделиться дефицитными ракетами для ПВО - 27.10.2026 Украина.ру

"Отдайте 10 процентов": Украина требует от Европы поделиться дефицитными ракетами для ПВО

Министр обороны Украины Евгений Хмара призвал западных партнеров передать Киеву 10 процентов от их общих запасов ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, сообщили в телеграм-канале Минобороны Украины

2026-10-27T07:28

2026-10-27T07:28

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Украинское военное ведомство направило соответствующее обращение министерствам обороны Германии, Великобритании, Франции, Польши и Италии. В документе подчеркивается острая необходимость в ракетах для комплексов Patriot и IRIS-T. Кроме того, глава минобороны рассчитывает, что союзники профинансируют новые закупки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) или оперативно передадут их из собственных резервов.Текущий дефицит средств противовоздушной обороны остается одной из главных проблем для Киева. Ранее Владимир Зеленский признавал, что из-за нехватки специализированных ракет украинская армия лишена возможности перехватывать баллистические цели. А председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев охарактеризовал текущее положение дел с системами ПВО на Украине как самое критическое с момента начала конфликта.Подробнее о положении Киева - в материале "Не может сбивать ракеты": Ищенко объяснил, в чём реальная проблема ПВО Украины на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, германия, ростислав ищенко, владимир зеленский, верховная рада, украина.ру