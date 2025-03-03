Шеф Пентагона дал "пощечину" Хиллари Клинтон за обвинения в работе на Москву
Глава Пентагона Пит Хегсет отреагировал на обвинения экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в том, что новая американская администрация якобы работает на Россию. Его ответ оказался четким и лаконичным: фото Хиллари Клинтон с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, держащих в руках красную кнопку
Колумнист издания PJ Media Мэтт Моргулис, комментируя ответ Хегсета, пояснил, что снимок этот был сделан в 2009 году во время "провального рекламного трюка" Хиллари Клинтон по "перезагрузке" отношений с Россией.
Корреспондент отметил, что тогда команда Клинтон не справилась даже с этой простой задачей, потому что на красной кнопке вместо "перезагрузка" было написано "перегрузка". Поэтому, резюмировал Моргулис, нынешняя критика из уст демократа - лицемерие.
Ранее американское издание The Record сообщило, что еще на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности.
По информации прессы, указания будут действовать "в обозримом будущем", и не коснутся Агентства национальной безопасности США.
10:23NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи УкраинеВ понедельник, 3 марта, президент США Дональд Трамп обсудит со своей командой по национальной безопасности, какие меры Вашингтон может принять в адрес Киева. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным американского чиновника
Хиллари Клинтон не понравилось это решение Хегсета и она обвинила его в работе на Москву.
Прокомментировали решение главы Пентагона и в Совете Федерации РФ. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков отметил, что отказ США от киберопераций против России можно приветствовать, но Москве нужно иметь свой высокий суверенный уровень защиты критических данных.
В то же время он обратил внимание, что своим решением Хегсет фактически подтвердил, что все эти годы Вашингтон, по сути, вел с Россией "войну в цифровом пространстве".
"А мнимое сотрудничество в сфере компьютерной безопасности, о котором говорили американцы все эти годы, являлось лишь прикрытием большой лжи", - заключил сенатор.
Ранее в интервью изданию Украина.ру член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по международным вопросам Максим Бардин отметил, что при новой администрации США между Москвой и Вашингтоном наметилась самая настоящая революция: Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа.
Новый лидер США - еще до победы на президентских выборах - выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта и высказывал намерение взаимовыгодно "помириться" с Россией. И хотя большинство экспертов скептически относились к его словам, предлагая Москве не впадать в эйфорию, но вновь избранный американский лидер уже сделал ряд реальных шагов на пути к России.
В их числе - телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, встреча делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде и работа над восстановлением работы дипломатических ведомств двух стран.