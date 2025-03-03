https://ukraina.ru/20250303/1061495849.html

Шеф Пентагона дал "пощечину" Хиллари Клинтон за обвинения в работе на Москву

Шеф Пентагона дал "пощечину" Хиллари Клинтон за обвинения в работе на Москву - 03.03.2025 Украина.ру

Шеф Пентагона дал "пощечину" Хиллари Клинтон за обвинения в работе на Москву

Глава Пентагона Пит Хегсет отреагировал на обвинения экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в том, что новая американская администрация якобы работает на Россию. Его ответ оказался четким и лаконичным: фото Хиллари Клинтон с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, держащих в руках красную кнопку

2025-03-03T13:04

2025-03-03T13:04

2025-03-03T13:04

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Колумнист издания PJ Media Мэтт Моргулис, комментируя ответ Хегсета, пояснил, что снимок этот был сделан в 2009 году во время "провального рекламного трюка" Хиллари Клинтон по "перезагрузке" отношений с Россией.Корреспондент отметил, что тогда команда Клинтон не справилась даже с этой простой задачей, потому что на красной кнопке вместо "перезагрузка" было написано "перегрузка". Поэтому, резюмировал Моргулис, нынешняя критика из уст демократа - лицемерие.Ранее американское издание The Record сообщило, что еще на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности.По информации прессы, указания будут действовать "в обозримом будущем", и не коснутся Агентства национальной безопасности США.Хиллари Клинтон не понравилось это решение Хегсета и она обвинила его в работе на Москву.Прокомментировали решение главы Пентагона и в Совете Федерации РФ. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков отметил, что отказ США от киберопераций против России можно приветствовать, но Москве нужно иметь свой высокий суверенный уровень защиты критических данных.В то же время он обратил внимание, что своим решением Хегсет фактически подтвердил, что все эти годы Вашингтон, по сути, вел с Россией "войну в цифровом пространстве".Ранее в интервью изданию Украина.ру член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по международным вопросам Максим Бардин отметил, что при новой администрации США между Москвой и Вашингтоном наметилась самая настоящая революция: Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа.Новый лидер США - еще до победы на президентских выборах - выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта и высказывал намерение взаимовыгодно "помириться" с Россией. И хотя большинство экспертов скептически относились к его словам, предлагая Москве не впадать в эйфорию, но вновь избранный американский лидер уже сделал ряд реальных шагов на пути к России.В их числе - телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, встреча делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде и работа над восстановлением работы дипломатических ведомств двух стран.

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новости, россия, москва, сша, хиллари клинтон, пит хегсет, сергей лавров, пентагон, совет федерации, украина.ру