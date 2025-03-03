Шеф Пентагона дал "пощечину" Хиллари Клинтон за обвинения в работе на Москву - 03.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250303/1061495849.html
Шеф Пентагона дал "пощечину" Хиллари Клинтон за обвинения в работе на Москву
Шеф Пентагона дал "пощечину" Хиллари Клинтон за обвинения в работе на Москву - 03.03.2025 Украина.ру
Шеф Пентагона дал "пощечину" Хиллари Клинтон за обвинения в работе на Москву
Глава Пентагона Пит Хегсет отреагировал на обвинения экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в том, что новая американская администрация якобы работает на Россию. Его ответ оказался четким и лаконичным: фото Хиллари Клинтон с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, держащих в руках красную кнопку
2025-03-03T13:04
2025-03-03T13:04
новости
россия
москва
сша
хиллари клинтон
пит хегсет
сергей лавров
пентагон
совет федерации
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058863933_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d118c654e9fb1ba4f5e6d1addbe21c4d.jpg.webp
Колумнист издания PJ Media Мэтт Моргулис, комментируя ответ Хегсета, пояснил, что снимок этот был сделан в 2009 году во время "провального рекламного трюка" Хиллари Клинтон по "перезагрузке" отношений с Россией.Корреспондент отметил, что тогда команда Клинтон не справилась даже с этой простой задачей, потому что на красной кнопке вместо "перезагрузка" было написано "перегрузка". Поэтому, резюмировал Моргулис, нынешняя критика из уст демократа - лицемерие.Ранее американское издание The Record сообщило, что еще на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности.По информации прессы, указания будут действовать "в обозримом будущем", и не коснутся Агентства национальной безопасности США.Хиллари Клинтон не понравилось это решение Хегсета и она обвинила его в работе на Москву.Прокомментировали решение главы Пентагона и в Совете Федерации РФ. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков отметил, что отказ США от киберопераций против России можно приветствовать, но Москве нужно иметь свой высокий суверенный уровень защиты критических данных.В то же время он обратил внимание, что своим решением Хегсет фактически подтвердил, что все эти годы Вашингтон, по сути, вел с Россией "войну в цифровом пространстве".Ранее в интервью изданию Украина.ру член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по международным вопросам Максим Бардин отметил, что при новой администрации США между Москвой и Вашингтоном наметилась самая настоящая революция: Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа.Новый лидер США - еще до победы на президентских выборах - выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта и высказывал намерение взаимовыгодно "помириться" с Россией. И хотя большинство экспертов скептически относились к его словам, предлагая Москве не впадать в эйфорию, но вновь избранный американский лидер уже сделал ряд реальных шагов на пути к России.В их числе - телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, встреча делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде и работа над восстановлением работы дипломатических ведомств двух стран.
https://ukraina.ru/20250303/1061489149.html
россия
москва
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058863933_96:0:1233:853_1920x0_80_0_0_fbba582a3883d097e6f18bb37a2b26b3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, сша, хиллари клинтон, пит хегсет, сергей лавров, пентагон, совет федерации, украина.ру
Новости, Россия, Москва, США, Хиллари Клинтон, Пит Хегсет, Сергей Лавров, Пентагон, Совет Федерации, Украина.ру

Шеф Пентагона дал "пощечину" Хиллари Клинтон за обвинения в работе на Москву

13:04 03.03.2025
 
© commons.wikimedia.org / Gage SkidmoreПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
ДзенTelegram
Глава Пентагона Пит Хегсет отреагировал на обвинения экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в том, что новая американская администрация якобы работает на Россию. Его ответ оказался четким и лаконичным: фото Хиллари Клинтон с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, держащих в руках красную кнопку
© РИА Новости . Эдуард Песов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Эдуард Песов
Перейти в фотобанк
Колумнист издания PJ Media Мэтт Моргулис, комментируя ответ Хегсета, пояснил, что снимок этот был сделан в 2009 году во время "провального рекламного трюка" Хиллари Клинтон по "перезагрузке" отношений с Россией.
Корреспондент отметил, что тогда команда Клинтон не справилась даже с этой простой задачей, потому что на красной кнопке вместо "перезагрузка" было написано "перегрузка". Поэтому, резюмировал Моргулис, нынешняя критика из уст демократа - лицемерие.
Ранее американское издание The Record сообщило, что еще на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности.
По информации прессы, указания будут действовать "в обозримом будущем", и не коснутся Агентства национальной безопасности США.
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
10:23
NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи УкраинеВ понедельник, 3 марта, президент США Дональд Трамп обсудит со своей командой по национальной безопасности, какие меры Вашингтон может принять в адрес Киева. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным американского чиновника
Хиллари Клинтон не понравилось это решение Хегсета и она обвинила его в работе на Москву.
Прокомментировали решение главы Пентагона и в Совете Федерации РФ. Сенатор Александр Шендерюк-Жидков отметил, что отказ США от киберопераций против России можно приветствовать, но Москве нужно иметь свой высокий суверенный уровень защиты критических данных.
В то же время он обратил внимание, что своим решением Хегсет фактически подтвердил, что все эти годы Вашингтон, по сути, вел с Россией "войну в цифровом пространстве".
"А мнимое сотрудничество в сфере компьютерной безопасности, о котором говорили американцы все эти годы, являлось лишь прикрытием большой лжи", - заключил сенатор.
Ранее в интервью изданию Украина.ру член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по международным вопросам Максим Бардин отметил, что при новой администрации США между Москвой и Вашингтоном наметилась самая настоящая революция: Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа.
Новый лидер США - еще до победы на президентских выборах - выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта и высказывал намерение взаимовыгодно "помириться" с Россией. И хотя большинство экспертов скептически относились к его словам, предлагая Москве не впадать в эйфорию, но вновь избранный американский лидер уже сделал ряд реальных шагов на пути к России.
В их числе - телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, встреча делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде и работа над восстановлением работы дипломатических ведомств двух стран.
 
НовостиРоссияМоскваСШАХиллари КлинтонПит ХегсетСергей ЛавровПентагонСовет ФедерацииУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22Песков подтвердил наличие первых "эвентуальных мирных планов" по Украине. Что это значит
13:20Песков предупредил о негативных последствиях изъятия "замороженных" активов России
13:06"Гнев разъедает изнутри", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 марта
13:04Шеф Пентагона дал "пощечину" Хиллари Клинтон за обвинения в работе на Москву
13:01Проверяют Россию. Глава МИД Франции объяснил, зачем Макрон и Стармер предложили перемирие на Украине
12:57"Для продолжения боевых действий": Песков назвал мотив внешнего финансирования Украины
12:47Кремль отреагировал на неготовность Зеленского уступать территории
12:44Каллас расстроило, что Трамп не хочет верить антироссийской клевете ЕС на слово
12:43Командир группы аэроразведки СпН "Ахмат": ВСУ не разыграют курский сценарий на Белгородчине
12:42Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях
12:41Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – Песков
12:28"Правду будут пытаться скрыть": появилось первое подтверждение удара "Искандером" от Украины
12:23Десять ошибок Зеленского. Киселев о том, как заканчивается всемирное украинское шоу
12:19Курс доллара на Украине продолжает рост
12:10Стармер: Россия не должна диктовать условия мира на Украине
12:07Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности
11:53Где проходит новая линия противостояния между Россией и США и почему Зеленский в отчаянии — Носович
11:42ФСБ показала арсенал исламиста, планировавшего теракт в Москве
11:40Британский чиновник опроверг слова Макрона о согласовании перемирия на Украине - Bloomberg
11:37"Второй раунд" переговоров все ближе: подготовка встречи Путина и Трампа ускорилась – CNN
Лента новостейМолния