Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва? - 13.11.2026 Украина.ру
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Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?
Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва? - 13.11.2026 Украина.ру
Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?
Пресс-конференция на тему: "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?" в рамках спецпроекта "Украинское досье".Участники:-... Украина.ру, 13.11.2026
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сша
украина
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украинское досье
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Пресс-конференция на тему: "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?" в рамках спецпроекта "Украинское досье".Участники:- политолог, кандидат политических наук Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан БЕЗПАЛЬКО;- военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН;- журналист, правозащитник, бывший украинский политзаключенный Павел ВОЛКОВ.Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Каковы предельные требования на переговорах у России, США и Украины? Есть ли возможности для компромисса? В чем заключаются экономические интересы сторон? Возможна ли "Ялта — 2"?
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россия, сша, украина, дмитрий евстафьев, богдан безпалько, алексей анпилогов, украина.ру, украинское досье, видео, видео
Россия, США, Украина, Дмитрий Евстафьев, Богдан Безпалько, Алексей Анпилогов, Украина.ру, Украинское Досье, Видео

Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?

13:01 13.11.2026
 
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Пресс-конференция на тему: "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?" в рамках спецпроекта "Украинское досье".

Участники:
- политолог, кандидат политических наук Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН;
- журналист, правозащитник, бывший украинский политзаключенный Павел ВОЛКОВ.

Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Каковы предельные требования на переговорах у России, США и Украины? Есть ли возможности для компромисса? В чем заключаются экономические интересы сторон? Возможна ли "Ялта — 2"?
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