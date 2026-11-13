https://ukraina.ru/20261113/svet-v-kontse-ukrainskogo-tonnelya-stanet-li-noyabr-mesyatsem-mirnogo-proryva-1084474951.html
Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?
Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва? - 13.11.2026 Украина.ру
Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?
Пресс-конференция на тему: "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?" в рамках спецпроекта "Украинское досье".Участники:-... Украина.ру, 13.11.2026
2026-11-13T13:01
2026-11-13T13:01
2026-11-13T13:01
россия
сша
украина
дмитрий евстафьев
богдан безпалько
алексей анпилогов
украина.ру
украинское досье
видео
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Пресс-конференция на тему: "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?" в рамках спецпроекта "Украинское досье".Участники:- политолог, кандидат политических наук Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан БЕЗПАЛЬКО;- военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН;- журналист, правозащитник, бывший украинский политзаключенный Павел ВОЛКОВ.Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Каковы предельные требования на переговорах у России, США и Украины? Есть ли возможности для компромисса? В чем заключаются экономические интересы сторон? Возможна ли "Ялта — 2"?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?
Пресс-конференция на тему: "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?" в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- политолог, кандидат политических наук Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;
- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН;
- журналист, правозащитник, бывший украинский политзаключенный Павел ВОЛКОВ.
Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Каковы предельные требования на переговорах у России, США и Украины? Есть ли возможности для компромисса? В чем заключаются экономические интересы сторон? Возможна ли "Ялта — 2"?