https://ukraina.ru/20261113/svet-v-kontse-ukrainskogo-tonnelya-stanet-li-noyabr-mesyatsem-mirnogo-proryva-1084474951.html

Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?

Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва? - 13.11.2026 Украина.ру

Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?

Пресс-конференция на тему: "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?" в рамках спецпроекта "Украинское досье".Участники:-... Украина.ру, 13.11.2026

2026-11-13T13:01

2026-11-13T13:01

2026-11-13T13:01

россия

сша

украина

дмитрий евстафьев

богдан безпалько

алексей анпилогов

украина.ру

украинское досье

видео

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Пресс-конференция на тему: "Свет в конце украинского тоннеля. Станет ли ноябрь месяцем мирного прорыва?" в рамках спецпроекта "Украинское досье".Участники:- политолог, кандидат политических наук Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;- политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан БЕЗПАЛЬКО;- военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван ЛИЗАН;- журналист, правозащитник, бывший украинский политзаключенный Павел ВОЛКОВ.Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Каковы предельные требования на переговорах у России, США и Украины? Есть ли возможности для компромисса? В чем заключаются экономические интересы сторон? Возможна ли "Ялта — 2"?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, сша, украина, дмитрий евстафьев, богдан безпалько, алексей анпилогов, украина.ру, украинское досье, видео, видео