https://ukraina.ru/20250302/1061449733.html

“Возвращение противоречивого президента”: Прокопенко о разных темпах политического корабля и Трампа

“Возвращение противоречивого президента”: Прокопенко о разных темпах политического корабля и Трампа - 02.03.2025 Украина.ру

“Возвращение противоречивого президента”: Прокопенко о разных темпах политического корабля и Трампа

Президент США Дональд Трамп — последний харизматик американской политики, и поступает он соответствующим образом. А политика — это история долгая: корабль разворачивается очень медленно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко

2025-03-02T05:00

2025-03-02T05:00

2025-03-02T05:00

новости

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

переговоры

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Отвечая на вопрос, с чем связана такая резкая смена риторики Трампа по отношению к России, собеседник издания отметил, что “последний харизматик американской политики” сочетает в себе эмоциональные всплески, которые продиктованы навыками крупного бизнесмена, мгновенно разворачивают вектор его симпатий и антипатий.Полный текст интервью Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Игорь Прокопенко об идее Трампа сократить военные расходы США и РФ

сша

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, переговоры