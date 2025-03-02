“Возвращение противоречивого президента”: Прокопенко о разных темпах политического корабля и Трампа - 02.03.2025 Украина.ру
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“Возвращение противоречивого президента”: Прокопенко о разных темпах политического корабля и Трампа
“Возвращение противоречивого президента”: Прокопенко о разных темпах политического корабля и Трампа - 02.03.2025 Украина.ру
“Возвращение противоречивого президента”: Прокопенко о разных темпах политического корабля и Трампа
Президент США Дональд Трамп — последний харизматик американской политики, и поступает он соответствующим образом. А политика — это история долгая: корабль разворачивается очень медленно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко
2025-03-02T05:00
2025-03-02T05:00
новости
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
переговоры
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Отвечая на вопрос, с чем связана такая резкая смена риторики Трампа по отношению к России, собеседник издания отметил, что “последний харизматик американской политики” сочетает в себе эмоциональные всплески, которые продиктованы навыками крупного бизнесмена, мгновенно разворачивают вектор его симпатий и антипатий.Полный текст интервью Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Игорь Прокопенко об идее Трампа сократить военные расходы США и РФ
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новости, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, переговоры
Новости, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры

“Возвращение противоречивого президента”: Прокопенко о разных темпах политического корабля и Трампа

05:00 02.03.2025
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP
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Президент США Дональд Трамп — последний харизматик американской политики, и поступает он соответствующим образом. А политика — это история долгая: корабль разворачивается очень медленно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский документалист и телеведущий Игорь Прокопенко
Отвечая на вопрос, с чем связана такая резкая смена риторики Трампа по отношению к России, собеседник издания отметил, что “последний харизматик американской политики” сочетает в себе эмоциональные всплески, которые продиктованы навыками крупного бизнесмена, мгновенно разворачивают вектор его симпатий и антипатий.
“Политика, к сожалению, это история долгая; корабль разворачивается очень медленно. Поэтому то, с какой скоростью Трамп меняет приоритеты, повторюсь, говорит об эмоциональном характере происходящих изменений — и не более”, — добавил Прокопенко.
Полный текст интервью Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Игорь Прокопенко об идее Трампа сократить военные расходы США и РФ
 
НовостиСШАРоссияДональд ТрампВладимир Путинпереговоры
 
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