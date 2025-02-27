Более половины терактов организованы украинскими спецслужбами и их кураторами - Путин - 27.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250227/1061412172.html
Более половины терактов организованы украинскими спецслужбами и их кураторами - Путин
Более половины терактов организованы украинскими спецслужбами и их кураторами - Путин - 27.02.2025 Украина.ру
Более половины терактов организованы украинскими спецслужбами и их кураторами - Путин
За последний год количество преступлений террористической направленности выросло, причём более половины из них спланированы и организованы украинскими спецслужбами и их кураторами. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
2025-02-27T17:10
2025-02-27T17:10
новости
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
фсб
росгвардия
мвд
терроризм
диверсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1b/1061406790_480:0:2873:1346_1920x0_80_0_0_1bf0f4ad6a62404526244865fb5d7b72.jpg
Важно твёрдо защищать национальные интересы России, суверенитет, жизнь и свободы граждан от любых угроз, сказал в своём выступлении глава государства.Президент подчеркнул: ФСБ, другим ведомствам и правоохранительным органам при координации Национального антитеррористического комитета надо максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства. При этом следует уделить особое внимание превентивным мерам, повышению антитеррористической защищённости военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры.Он также отметил, что серьёзные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы. Следует увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях. Во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти надо обеспечить безопасность людей в приграничных населённых пунктах.Также новости на эту тему: Путин призвал ФСБ бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать общественный раскол Ранее сообщалось, что Путин отметил роль военных судов в уголовных делах о терроризме
россия
донбасс
новороссия
днр
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1b/1061406790_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df7562080e7c43803f25b444feff6ce5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донбасс, новороссия, владимир путин, фсб, росгвардия, мвд, терроризм, диверсия, днр, лнр, новые регионы, спецслужба
Новости, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, ФСБ, Росгвардия, МВД, терроризм, диверсия, ДНР, ЛНР, Новые регионы, спецслужба

Более половины терактов организованы украинскими спецслужбами и их кураторами - Путин

17:10 27.02.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Президент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
За последний год количество преступлений террористической направленности выросло, причём более половины из них спланированы и организованы украинскими спецслужбами и их кураторами. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
Важно твёрдо защищать национальные интересы России, суверенитет, жизнь и свободы граждан от любых угроз, сказал в своём выступлении глава государства.
"В этой связи ФСБ необходимо продолжать системную работу по всем профильным направлениям, и прежде всего это, конечно, борьба с международным терроризмом, - сказал Путин. - Отмечу, что за последний год количество преступлений террористической направленности выросло, причём больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами".
Президент подчеркнул: ФСБ, другим ведомствам и правоохранительным органам при координации Национального антитеррористического комитета надо максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства. При этом следует уделить особое внимание превентивным мерам, повышению антитеррористической защищённости военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры.
"Должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделений ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии. Подчеркну: именно эти подразделения сегодня многое делают для нейтрализации террористических и диверсионных групп, для сбора разведывательных данных о противнике", - сказал президент.
Он также отметил, что серьёзные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы. Следует увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях. Во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти надо обеспечить безопасность людей в приграничных населённых пунктах.
Также новости на эту тему: Путин призвал ФСБ бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать общественный раскол
Ранее сообщалось, что Путин отметил роль военных судов в уголовных делах о терроризме
 
НовостиРоссияДонбассНовороссияВладимир ПутинФСБРосгвардияМВДтерроризмдиверсияДНРЛНРНовые регионыспецслужба
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15Конец связи: эксперт объяснил, что будет, если Маск полностью отключит ВСУ от системы "Старлинк"
18:52На коротком поводке: украинским артистам и журналистам запретят гастролировать "по европам"
18:15Переговоры в Стамбуле, Зеленского гнут через колено. Итоги 27 февраля на Украине
18:03Путин на коллегии ФСБ отметил вклад ветеранов в разгром нацистов и их пособников
17:52Что наши морпехи дарят жителям Курской области и что получают взамен. Видео из прифронтового посёлка
17:49"Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ
17:46"Киев один раз уже продавали. А сегодня его просто дарят". Зеленский едет к Трампу
17:45Дмитрий Табачник: Кровавую вакханалию Евромайдана породило вельзевуловское хамство Запада
17:34"Активность иностранных разведслужб в период проведения СВО возросла" - Путин
17:31Может ли Украина стать другом России? Захарова ответила на этот вопрос на примере Британии и США
17:10Более половины терактов организованы украинскими спецслужбами и их кураторами - Путин
17:03Переговоры дипломатов России и США в Стамбуле длились 6,5 часов. Что известно
16:43"Не всех устраивает возобновление российско-американских контактов": Путин подверг критике элиты Запада
16:36Захарова ответила на вопрос Украина.ру, какие территориальные претензии Британия имеет к России
16:32Путин подчеркнул роль Вооружённых Сил в фундаментальном решении и украинского и других кризисов
16:25Военный историк Михаил Мягков: ВСУ под Курском рухнут так, как в 1944 году рухнули немцы в Белоруссии
16:24Зеленский и имитация выбора: игра в рейтинги в условиях диктатуры
16:19Контакты с новой администрацией США вселяют надежды - Путин
16:06На какие 4 части могут поделить Украину и почему там не будет западных "миротворцев" — Казаков
16:06Информационная методика Трампа
Лента новостейМолния