Более половины терактов организованы украинскими спецслужбами и их кураторами - Путин
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
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За последний год количество преступлений террористической направленности выросло, причём более половины из них спланированы и организованы украинскими спецслужбами и их кураторами. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
Важно твёрдо защищать национальные интересы России, суверенитет, жизнь и свободы граждан от любых угроз, сказал в своём выступлении глава государства.
"В этой связи ФСБ необходимо продолжать системную работу по всем профильным направлениям, и прежде всего это, конечно, борьба с международным терроризмом, - сказал Путин. - Отмечу, что за последний год количество преступлений террористической направленности выросло, причём больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами".
Президент подчеркнул: ФСБ, другим ведомствам и правоохранительным органам при координации Национального антитеррористического комитета надо максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства. При этом следует уделить особое внимание превентивным мерам, повышению антитеррористической защищённости военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры.
"Должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделений ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии. Подчеркну: именно эти подразделения сегодня многое делают для нейтрализации террористических и диверсионных групп, для сбора разведывательных данных о противнике", - сказал президент.
Он также отметил, что серьёзные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы. Следует увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях. Во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти надо обеспечить безопасность людей в приграничных населённых пунктах.
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