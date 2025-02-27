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Более половины терактов организованы украинскими спецслужбами и их кураторами - Путин

Более половины терактов организованы украинскими спецслужбами и их кураторами - Путин - 27.02.2025 Украина.ру

Более половины терактов организованы украинскими спецслужбами и их кураторами - Путин

За последний год количество преступлений террористической направленности выросло, причём более половины из них спланированы и организованы украинскими спецслужбами и их кураторами. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.

2025-02-27T17:10

2025-02-27T17:10

2025-02-27T17:10

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Важно твёрдо защищать национальные интересы России, суверенитет, жизнь и свободы граждан от любых угроз, сказал в своём выступлении глава государства.Президент подчеркнул: ФСБ, другим ведомствам и правоохранительным органам при координации Национального антитеррористического комитета надо максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства. При этом следует уделить особое внимание превентивным мерам, повышению антитеррористической защищённости военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры.Он также отметил, что серьёзные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы. Следует увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях. Во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти надо обеспечить безопасность людей в приграничных населённых пунктах.Также новости на эту тему: Путин призвал ФСБ бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать общественный раскол Ранее сообщалось, что Путин отметил роль военных судов в уголовных делах о терроризме

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