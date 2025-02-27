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Путин призвал ФСБ бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать общественный раскол
Путин призвал ФСБ бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать общественный раскол - 27.02.2025 Украина.ру
Путин призвал ФСБ бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать общественный раскол
Следует пресекать любые попытки разобщить и расколоть российское общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
2025-02-27T16:00
2025-02-27T16:00
2025-02-27T16:00
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"Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Мы с вами хорошо понимаем: это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство", - сказал президент России.Он обратил внимание на ответственные задачи органов контрразведки. Владимир Путин также отметил, что серьёзные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы.Ранее в новостях: Житель Севастополя задержан за публичные призывы к убийству русских Автор издания Украина.ру Михаил Павлив рассмотрел проблему в публикации Экстремизм и терроризм как "хитрый план" Зеленского усилить свои позиции на мирных переговорах
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, фсб, национальные интересы, национальная безопасность, терроризм, экстремизм, религия
Новости, Россия, Владимир Путин, ФСБ, национальные интересы, национальная безопасность, терроризм, экстремизм, Религия
Путин призвал ФСБ бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать общественный раскол
Следует пресекать любые попытки разобщить и расколоть российское общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.