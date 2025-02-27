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Путин призвал ФСБ бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать общественный раскол

Путин призвал ФСБ бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать общественный раскол - 27.02.2025 Украина.ру

Путин призвал ФСБ бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать общественный раскол

Следует пресекать любые попытки разобщить и расколоть российское общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.

2025-02-27T16:00

2025-02-27T16:00

2025-02-27T16:00

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"Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Мы с вами хорошо понимаем: это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство", - сказал президент России.Он обратил внимание на ответственные задачи органов контрразведки. Владимир Путин также отметил, что серьёзные дополнительные меры должны быть приняты для защиты государственной границы.Ранее в новостях: Житель Севастополя задержан за публичные призывы к убийству русских Автор издания Украина.ру Михаил Павлив рассмотрел проблему в публикации Экстремизм и терроризм как "хитрый план" Зеленского усилить свои позиции на мирных переговорах

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новости, россия, владимир путин, фсб, национальные интересы, национальная безопасность, терроризм, экстремизм, религия