https://ukraina.ru/20250227/1061388415.html

Что грозит за непослушание и где хранит Зеленский наворованное

Что грозит за непослушание и где хранит Зеленский наворованное - 27.02.2025 Украина.ру

Что грозит за непослушание и где хранит Зеленский наворованное

Несмотря на увещевания украинской власти (и даже публикацию текста соглашения в СМИ), что "сделка на 500 миллиардов" может быть подписана на этой неделе, страсти между Вашингтоном и Киевом накаляются.

2025-02-27T06:24

2025-02-27T06:24

2025-02-27T06:28

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Слишком много жизненно важных для каждой из сторон противоречий присутствует на данный момент в переговорном треке. И некоторые из них могут стать причиной полного расстройства отношений между Зеленским и Ко с одной стороны и Трампом с другой. Ведь, вероятность негативного сценария очень высока. Да, сейчас как бы все идет к возможному заключению так называемой "сделки на 500 миллиардов". Причем Трамп буквально только что заявлял о том, что это вообще на триллионы может быть история. А ведь совсем недавно Зеленский стучал кулачком по столу и говорил, что там и 500 миллиардов уже нет в соглашении, и вообще речь про 100 миллиардов. Именно такое предложение они повезли в Вашингтон, конкретно, Юлия Свириденко, вице-премьер. Да и вообще, от Зеленского прозвучало, что Украина ничего не должна США.Да и речь, собственно, не об этом, на самом деле. А речь о том, что условия действительно кабальные да и для киевского режима неприемлемые. Они, верхушка режима, по большому счету, утрачивают ту ренту которую получают буквально со всех бюджетных и бизнес процессов, утрачивают рычаги влияния на огромные финансовые потоки. Им это сильно не хочется делать и сильно не хочется терять эти возможности. Показательным в этом отношении стал прошедший в воскресенье, 23 февраля, в Киеве форум "Украина 2025" – по большому счету, пресс-конференцию Зеленского и некоторых сопровождающих его лиц про то, как будет все в 2025 году на Украине. И Зеленский вел себя на нем ну очень отвязано в адрес новой американской администрации. И снизошел в очередной раз до перехода на персоналии, заявив: "Трамп не навсегда". На самом деле все то, что звучало на форуме в воскресенье, выглядело уже как электоральная история, электоральное позиционирование под ситуацию, которая будет сильно потом, предположим, в 2026 году после выборов в американский конгресс, когда Зеленский, как и прочие антитрамписты, надеется на свой международный ренессанс. Очень скоро, если не сразу, о всех этих выходках недофюрера стало известно в Вашингтоне. После чего мы услышали во второй раз за последнее время своеобразную, но явно уничижительно характера формулировку от Трампа по поводу вероятного визита Зеленского в Вашингтон: "Да, я слышал, что он может в пятницу приехать. Ну, пусть приезжает, если хочет". Это очень похоже на то, как он издевательски и ровно так же говорил по поводу приглашения Зеленского на собственную собственной инаугурацию Трампа: "Хочет приезжать? Ну, пусть приезжает, я буду там, я не против". В общем, накаляется обстановочка. Да, и вообще, Зеленский – и все больше об этом пишут западные СМИ, – начинает выглядеть и является по факту главным препятствием заключения мирного соглашения.И в этой связи, все чаще, и эксперты, и обыватели задаются вопросом: "А, что, собственно, будет, если Зеленский и его окружение не договорятся с новой администрацией США"? То есть, предположим, все действительно будет развиваться не так, как хотелось бы американцам. Что они будут делать с Зеленским? Самое первое, и самое очевидное – аудит. Мы уже слышали, про заявления еще до инаугурации Трампа Кэша Пателя, нынешнего главы ФБР, о том, что "мы очень сильно будем проверять, что и как там делал Зеленский, и это моя (Пателя) первоочередная задача". Об аудите говорили, так же и Келлог, и Рубио, и Уолтц. Далее, есть инсайдерская информация, о том, что уже сейчас около 2000 человек в самых разных ведомствах и министерствах – и в госдепе, естественно, включительно – в Вашингтоне занимается подготовкой огромных, комплексных, всеобъемлющих санкций против первых лиц киевского режима. Включая Зеленского, Ермака, и еще очень длинный список причастных. То есть, эти санкции уже готовятся на случай как раз отсутствия консенсуса, понимания между Киевом и Вашингтоном.Следующая история про вполне конкретное, возможное уголовное преследование Зеленского и Ко. Совершенно не случайно сейчас всплыла история с гибелью в застенках СБУ американского журналиста Лиры, и совершенно не случайно об этом упомянул Илон Маск. И попытки Зеленского сказать, что, мол я не я, корова не моя – полная ерунда. Так же, по имеющейся информации, весь объем документов которые передала команда юристов Коломойского-Дубинского (оба сидят сейчас в тюрьме), о так называемом "концлагере СБУ" на улице Владимирской в центре Киева, под названием "Спортзал", и о пытках там людей, взят в разработку американскими спецслужбами. И, если понадобится, из Зеленского очень быстро, в пол-оборота, сделают натурального людоеда. Есть еще одна история, к которой особенно внимателен вице-президентт Джей Ди Венс – это тема Украинской православной церкви Московского патриархата. По этому вопросу работает международная группа, которая собрала исчерпывающий набор документов говорящих о том, что налицо все признаки преступного сговора против Украинской православной церкви Московского патриархата. И что не только законодательные инициативы украинского режима, но и действия правоохранителей и их парамилитарных приспешников власти имеют все признаки преступлений криминального характера. И совсем недавно, и не случайно конечно же, состоялось большое интервью Боба Амстердама, адвоката Украинской православной церкви Московского, где будет создавать теневое правительство, и при поддержке крупнейших европейских, британских медиа критиковать то, что происходит на Украине. И по их расчету, по их задумке, в 2026 году, когда, вероятно, как они рассчитывают, Конгресс поменяет свою полярность на демократическую, они смогут начать процесс возвращения на Украину. А вот для того, чтобы пережить этот период, пересидеть, у них есть финансовые ресурсы, которые, как они полагают, хорошо спрятаны от Трампа и его спецслужб.Понимают это все в Киеве? Конечно. И, по имеющейся информации, рассматривают вариант, чтобы Зеленский сложил свои полномочия, уехал в Лондон, где будет создавать теневое правительство, и при поддержке крупнейших европейских, британских медиа критиковать то, что происходит на Украине. По их расчету в 2026 году, когда, вероятно, как они рассчитывают, Конгресс США поменяет свою полярность на демократическую, они смогут начать процесс возвращения на Украину. А вот для того, чтобы пережить этот период, пересидеть, у них есть финансовые ресурсы, которые, как они полагают, хорошо спрятаны от Трампа и его спецслужб.В первую очередь деньги Зеленского и его ближайшего окружения спрятаны в четырех странах. Это Оман, страна Персидского залива, которая глубоко связана с Британией и является ее ближневосточным союзником. Это Объединенные Арабские Эмираты. Это Саудовская Аравия. И это Кабо Верде, где Зеленский некоторое время назад, после полета в Аргентину, останавливался. Какая-то часть денег режима хранится в криптовалюте, но, больше всего в наличке. Весь 2024 год доллары и евро наличными вывозились в дипломатических контейнерах из Украины. И вот это та самая подушка безопасности, тот самый "золотой парашют", на который очень сильно рассчитывают Зеленский и его ближайшее окружение. Иллюзорно надеясь, что американцы до этих денег не доберутся.О том, как ведет себя в этой ситуации украинская элита и чего можно от нее ожидать, если ситуация ухудшиться - в статье Ростислава Ищенко "Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше"

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

вашингтон, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, кэш патель, сбу, фбр, мнения