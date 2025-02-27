Что грозит за непослушание и где хранит Зеленский наворованное - 27.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250227/1061388415.html
Что грозит за непослушание и где хранит Зеленский наворованное
Что грозит за непослушание и где хранит Зеленский наворованное - 27.02.2025 Украина.ру
Что грозит за непослушание и где хранит Зеленский наворованное
Несмотря на увещевания украинской власти (и даже публикацию текста соглашения в СМИ), что "сделка на 500 миллиардов" может быть подписана на этой неделе, страсти между Вашингтоном и Киевом накаляются.
2025-02-27T06:24
2025-02-27T06:28
вашингтон
киев
украина
владимир зеленский
дональд трамп
кэш патель
сбу
фбр
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/18/1061315120_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_f5867c7c44f624f5892a8639648e560d.jpg.webp
Слишком много жизненно важных для каждой из сторон противоречий присутствует на данный момент в переговорном треке. И некоторые из них могут стать причиной полного расстройства отношений между Зеленским и Ко с одной стороны и Трампом с другой. Ведь, вероятность негативного сценария очень высока. Да, сейчас как бы все идет к возможному заключению так называемой "сделки на 500 миллиардов". Причем Трамп буквально только что заявлял о том, что это вообще на триллионы может быть история. А ведь совсем недавно Зеленский стучал кулачком по столу и говорил, что там и 500 миллиардов уже нет в соглашении, и вообще речь про 100 миллиардов. Именно такое предложение они повезли в Вашингтон, конкретно, Юлия Свириденко, вице-премьер. Да и вообще, от Зеленского прозвучало, что Украина ничего не должна США.Да и речь, собственно, не об этом, на самом деле. А речь о том, что условия действительно кабальные да и для киевского режима неприемлемые. Они, верхушка режима, по большому счету, утрачивают ту ренту которую получают буквально со всех бюджетных и бизнес процессов, утрачивают рычаги влияния на огромные финансовые потоки. Им это сильно не хочется делать и сильно не хочется терять эти возможности. Показательным в этом отношении стал прошедший в воскресенье, 23 февраля, в Киеве форум "Украина 2025" – по большому счету, пресс-конференцию Зеленского и некоторых сопровождающих его лиц про то, как будет все в 2025 году на Украине. И Зеленский вел себя на нем ну очень отвязано в адрес новой американской администрации. И снизошел в очередной раз до перехода на персоналии, заявив: "Трамп не навсегда". На самом деле все то, что звучало на форуме в воскресенье, выглядело уже как электоральная история, электоральное позиционирование под ситуацию, которая будет сильно потом, предположим, в 2026 году после выборов в американский конгресс, когда Зеленский, как и прочие антитрамписты, надеется на свой международный ренессанс. Очень скоро, если не сразу, о всех этих выходках недофюрера стало известно в Вашингтоне. После чего мы услышали во второй раз за последнее время своеобразную, но явно уничижительно характера формулировку от Трампа по поводу вероятного визита Зеленского в Вашингтон: "Да, я слышал, что он может в пятницу приехать. Ну, пусть приезжает, если хочет". Это очень похоже на то, как он издевательски и ровно так же говорил по поводу приглашения Зеленского на собственную собственной инаугурацию Трампа: "Хочет приезжать? Ну, пусть приезжает, я буду там, я не против". В общем, накаляется обстановочка. Да, и вообще, Зеленский – и все больше об этом пишут западные СМИ, – начинает выглядеть и является по факту главным препятствием заключения мирного соглашения.И в этой связи, все чаще, и эксперты, и обыватели задаются вопросом: "А, что, собственно, будет, если Зеленский и его окружение не договорятся с новой администрацией США"? То есть, предположим, все действительно будет развиваться не так, как хотелось бы американцам. Что они будут делать с Зеленским? Самое первое, и самое очевидное – аудит. Мы уже слышали, про заявления еще до инаугурации Трампа Кэша Пателя, нынешнего главы ФБР, о том, что "мы очень сильно будем проверять, что и как там делал Зеленский, и это моя (Пателя) первоочередная задача". Об аудите говорили, так же и Келлог, и Рубио, и Уолтц. Далее, есть инсайдерская информация, о том, что уже сейчас около 2000 человек в самых разных ведомствах и министерствах – и в госдепе, естественно, включительно – в Вашингтоне занимается подготовкой огромных, комплексных, всеобъемлющих санкций против первых лиц киевского режима. Включая Зеленского, Ермака, и еще очень длинный список причастных. То есть, эти санкции уже готовятся на случай как раз отсутствия консенсуса, понимания между Киевом и Вашингтоном.Следующая история про вполне конкретное, возможное уголовное преследование Зеленского и Ко. Совершенно не случайно сейчас всплыла история с гибелью в застенках СБУ американского журналиста Лиры, и совершенно не случайно об этом упомянул Илон Маск. И попытки Зеленского сказать, что, мол я не я, корова не моя – полная ерунда. Так же, по имеющейся информации, весь объем документов которые передала команда юристов Коломойского-Дубинского (оба сидят сейчас в тюрьме), о так называемом "концлагере СБУ" на улице Владимирской в центре Киева, под названием "Спортзал", и о пытках там людей, взят в разработку американскими спецслужбами. И, если понадобится, из Зеленского очень быстро, в пол-оборота, сделают натурального людоеда. Есть еще одна история, к которой особенно внимателен вице-президентт Джей Ди Венс – это тема Украинской православной церкви Московского патриархата. По этому вопросу работает международная группа, которая собрала исчерпывающий набор документов говорящих о том, что налицо все признаки преступного сговора против Украинской православной церкви Московского патриархата. И что не только законодательные инициативы украинского режима, но и действия правоохранителей и их парамилитарных приспешников власти имеют все признаки преступлений криминального характера. И совсем недавно, и не случайно конечно же, состоялось большое интервью Боба Амстердама, адвоката Украинской православной церкви Московского, где будет создавать теневое правительство, и при поддержке крупнейших европейских, британских медиа критиковать то, что происходит на Украине. И по их расчету, по их задумке, в 2026 году, когда, вероятно, как они рассчитывают, Конгресс поменяет свою полярность на демократическую, они смогут начать процесс возвращения на Украину. А вот для того, чтобы пережить этот период, пересидеть, у них есть финансовые ресурсы, которые, как они полагают, хорошо спрятаны от Трампа и его спецслужб.Понимают это все в Киеве? Конечно. И, по имеющейся информации, рассматривают вариант, чтобы Зеленский сложил свои полномочия, уехал в Лондон, где будет создавать теневое правительство, и при поддержке крупнейших европейских, британских медиа критиковать то, что происходит на Украине. По их расчету в 2026 году, когда, вероятно, как они рассчитывают, Конгресс США поменяет свою полярность на демократическую, они смогут начать процесс возвращения на Украину. А вот для того, чтобы пережить этот период, пересидеть, у них есть финансовые ресурсы, которые, как они полагают, хорошо спрятаны от Трампа и его спецслужб.В первую очередь деньги Зеленского и его ближайшего окружения спрятаны в четырех странах. Это Оман, страна Персидского залива, которая глубоко связана с Британией и является ее ближневосточным союзником. Это Объединенные Арабские Эмираты. Это Саудовская Аравия. И это Кабо Верде, где Зеленский некоторое время назад, после полета в Аргентину, останавливался. Какая-то часть денег режима хранится в криптовалюте, но, больше всего в наличке. Весь 2024 год доллары и евро наличными вывозились в дипломатических контейнерах из Украины. И вот это та самая подушка безопасности, тот самый "золотой парашют", на который очень сильно рассчитывают Зеленский и его ближайшее окружение. Иллюзорно надеясь, что американцы до этих денег не доберутся.О том, как ведет себя в этой ситуации украинская элита и чего можно от нее ожидать, если ситуация ухудшиться - в статье Ростислава Ищенко "Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше"
вашингтон
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/18/1061315120_85:0:1012:695_1920x0_80_0_0_77c5d0b812d3de5252a62e2fa8e7ca76.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
вашингтон, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, кэш патель, сбу, фбр, мнения
Вашингтон, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кэш Патель, СБУ, ФБР, Мнения

Что грозит за непослушание и где хранит Зеленский наворованное

06:24 27.02.2025 (обновлено: 06:28 27.02.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
Все материалы
Несмотря на увещевания украинской власти (и даже публикацию текста соглашения в СМИ), что "сделка на 500 миллиардов" может быть подписана на этой неделе, страсти между Вашингтоном и Киевом накаляются.
Слишком много жизненно важных для каждой из сторон противоречий присутствует на данный момент в переговорном треке. И некоторые из них могут стать причиной полного расстройства отношений между Зеленским и Ко с одной стороны и Трампом с другой. Ведь, вероятность негативного сценария очень высока.
Да, сейчас как бы все идет к возможному заключению так называемой "сделки на 500 миллиардов". Причем Трамп буквально только что заявлял о том, что это вообще на триллионы может быть история. А ведь совсем недавно Зеленский стучал кулачком по столу и говорил, что там и 500 миллиардов уже нет в соглашении, и вообще речь про 100 миллиардов. Именно такое предложение они повезли в Вашингтон, конкретно, Юлия Свириденко, вице-премьер. Да и вообще, от Зеленского прозвучало, что Украина ничего не должна США.
Да и речь, собственно, не об этом, на самом деле. А речь о том, что условия действительно кабальные да и для киевского режима неприемлемые. Они, верхушка режима, по большому счету, утрачивают ту ренту которую получают буквально со всех бюджетных и бизнес процессов, утрачивают рычаги влияния на огромные финансовые потоки. Им это сильно не хочется делать и сильно не хочется терять эти возможности.
Показательным в этом отношении стал прошедший в воскресенье, 23 февраля, в Киеве форум "Украина 2025" – по большому счету, пресс-конференцию Зеленского и некоторых сопровождающих его лиц про то, как будет все в 2025 году на Украине. И Зеленский вел себя на нем ну очень отвязано в адрес новой американской администрации. И снизошел в очередной раз до перехода на персоналии, заявив: "Трамп не навсегда".
На самом деле все то, что звучало на форуме в воскресенье, выглядело уже как электоральная история, электоральное позиционирование под ситуацию, которая будет сильно потом, предположим, в 2026 году после выборов в американский конгресс, когда Зеленский, как и прочие антитрамписты, надеется на свой международный ренессанс.
Очень скоро, если не сразу, о всех этих выходках недофюрера стало известно в Вашингтоне. После чего мы услышали во второй раз за последнее время своеобразную, но явно уничижительно характера формулировку от Трампа по поводу вероятного визита Зеленского в Вашингтон: "Да, я слышал, что он может в пятницу приехать. Ну, пусть приезжает, если хочет".
Это очень похоже на то, как он издевательски и ровно так же говорил по поводу приглашения Зеленского на собственную собственной инаугурацию Трампа: "Хочет приезжать? Ну, пусть приезжает, я буду там, я не против".
В общем, накаляется обстановочка. Да, и вообще, Зеленский – и все больше об этом пишут западные СМИ, – начинает выглядеть и является по факту главным препятствием заключения мирного соглашения.

И в этой связи, все чаще, и эксперты, и обыватели задаются вопросом: "А, что, собственно, будет, если Зеленский и его окружение не договорятся с новой администрацией США"? То есть, предположим, все действительно будет развиваться не так, как хотелось бы американцам. Что они будут делать с Зеленским?

Самое первое, и самое очевидное – аудит. Мы уже слышали, про заявления еще до инаугурации Трампа Кэша Пателя, нынешнего главы ФБР, о том, что "мы очень сильно будем проверять, что и как там делал Зеленский, и это моя (Пателя) первоочередная задача".
Об аудите говорили, так же и Келлог, и Рубио, и Уолтц. Далее, есть инсайдерская информация, о том, что уже сейчас около 2000 человек в самых разных ведомствах и министерствах – и в госдепе, естественно, включительно – в Вашингтоне занимается подготовкой огромных, комплексных, всеобъемлющих санкций против первых лиц киевского режима. Включая Зеленского, Ермака, и еще очень длинный список причастных.
То есть, эти санкции уже готовятся на случай как раз отсутствия консенсуса, понимания между Киевом и Вашингтоном.
Следующая история про вполне конкретное, возможное уголовное преследование Зеленского и Ко. Совершенно не случайно сейчас всплыла история с гибелью в застенках СБУ американского журналиста Лиры, и совершенно не случайно об этом упомянул Илон Маск. И попытки Зеленского сказать, что, мол я не я, корова не моя – полная ерунда.
Так же, по имеющейся информации, весь объем документов которые передала команда юристов Коломойского-Дубинского (оба сидят сейчас в тюрьме), о так называемом "концлагере СБУ" на улице Владимирской в центре Киева, под названием "Спортзал", и о пытках там людей, взят в разработку американскими спецслужбами. И, если понадобится, из Зеленского очень быстро, в пол-оборота, сделают натурального людоеда.
Есть еще одна история, к которой особенно внимателен вице-президентт Джей Ди Венс – это тема Украинской православной церкви Московского патриархата. По этому вопросу работает международная группа, которая собрала исчерпывающий набор документов говорящих о том, что налицо все признаки преступного сговора против Украинской православной церкви Московского патриархата. И что не только законодательные инициативы украинского режима, но и действия правоохранителей и их парамилитарных приспешников власти имеют все признаки преступлений криминального характера.
И совсем недавно, и не случайно конечно же, состоялось большое интервью Боба Амстердама, адвоката Украинской православной церкви Московского, где будет создавать теневое правительство, и при поддержке крупнейших европейских, британских медиа критиковать то, что происходит на Украине. И по их расчету, по их задумке, в 2026 году, когда, вероятно, как они рассчитывают, Конгресс поменяет свою полярность на демократическую, они смогут начать процесс возвращения на Украину. А вот для того, чтобы пережить этот период, пересидеть, у них есть финансовые ресурсы, которые, как они полагают, хорошо спрятаны от Трампа и его спецслужб.
Понимают это все в Киеве? Конечно. И, по имеющейся информации, рассматривают вариант, чтобы Зеленский сложил свои полномочия, уехал в Лондон, где будет создавать теневое правительство, и при поддержке крупнейших европейских, британских медиа критиковать то, что происходит на Украине. По их расчету в 2026 году, когда, вероятно, как они рассчитывают, Конгресс США поменяет свою полярность на демократическую, они смогут начать процесс возвращения на Украину. А вот для того, чтобы пережить этот период, пересидеть, у них есть финансовые ресурсы, которые, как они полагают, хорошо спрятаны от Трампа и его спецслужб.
В первую очередь деньги Зеленского и его ближайшего окружения спрятаны в четырех странах. Это Оман, страна Персидского залива, которая глубоко связана с Британией и является ее ближневосточным союзником. Это Объединенные Арабские Эмираты. Это Саудовская Аравия. И это Кабо Верде, где Зеленский некоторое время назад, после полета в Аргентину, останавливался.
Какая-то часть денег режима хранится в криптовалюте, но, больше всего в наличке. Весь 2024 год доллары и евро наличными вывозились в дипломатических контейнерах из Украины. И вот это та самая подушка безопасности, тот самый "золотой парашют", на который очень сильно рассчитывают Зеленский и его ближайшее окружение. Иллюзорно надеясь, что американцы до этих денег не доберутся.
О том, как ведет себя в этой ситуации украинская элита и чего можно от нее ожидать, если ситуация ухудшиться - в статье Ростислава Ищенко "Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше"
 
ВашингтонКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампКэш ПательСБУФБРМнения
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:08Главное за ночь 27 февраля
08:06"Небылицы про Ивана" – творческое завещание Ивана Миколайчука
07:52Он мешает. Дубинский рассказал, кто отстранит от власти Зеленского
07:33Трамп пообещал попытаться помочь Киеву вернуть "как можно больше" территорий
07:18"Агония румынской демократии". Победитель первого тура президентских выборов попал под каток репрессий
07:14Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ
07:00Тимофей Ермаков: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск
06:52"Героическая личность – козья морда". Зеленский как политический сын Коломойского
06:50Украина вверх тормашками. Украинские эксперты с удивлением обнаружили, что не туда страмелись
06:45Хочет доверия США и готовится к выборам в октябре. Чем занимается Петр Порошенко*
06:30Дмитрий Выдрин: Путин понимает суть игры вокруг редкоземельных металлов, здесь можно заработать дважды
06:24Что грозит за непослушание и где хранит Зеленский наворованное
06:15У Трампа нет плана, Европа столкнулась с жестокой реальностью. Украина в международном контексте
06:10Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Дмитрий Прокопенко об идее Трампа сократить военные расходы США и РФ
06:00Зеленский уложит в землю ещё сотни тысяч украинцев, продлевая агонию киевского режима — Ищенко
05:45"Куй редкоёземы пока горячо". Но опыт США, России и Украины показывает, что здесь всё не так просто
05:45"Возможен обвал фронта": эксперт раскрыл, почему после "котлов" в рядах ВСУ выросло число дезертиров
05:30Осталось четыре километра: Евсеев рассказал, как ВС РФ перерезают логистику ВСУ и готовят котел в Судже
05:00"Прости, милый, так получилось": Ищенко о том, почему Зеленский боится, что Запад "кинет" его и Украину
04:30Пока вырабатывается повестка: Фененко раскрыл, почему не нужно переоценивать встречу в Саудовской Аравии
Лента новостейМолния