https://ukraina.ru/20261125/ne-likvidatsiya-verkhushki-samoylov-pro-masshtab-vozmezdiya-za-krymskiy-most-1084717180.html

"Не ликвидация верхушки": Самойлов про масштаб возмездия за Крымский мост

"Не ликвидация верхушки": Самойлов про масштаб возмездия за Крымский мост - 25.11.2026 Украина.ру

"Не ликвидация верхушки": Самойлов про масштаб возмездия за Крымский мост

Ответ за Крымский мост не обернётся ликвидацией киевской верхушки — масштаб не тот. Но он поразит важные объекты так, чтобы само существование этого режима стало затруднительным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-11-25T06:20

2026-11-25T06:20

2026-11-25T06:20

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Раскрывая тему ответного удара, эксперт объяснил, чем на самом деле был Крымский мост для Запада и каким должен быть масштаб ответа. Самойлов заявил, что атака на мост была частью серии операций, отметив, что Крымский мост – это не "личное оскорбление" президенту России Владимиру Путину. "Он наряду с атакой на Усть-Лугу и предотвращенными терактами против нашей военной инфраструктуры на Каспии входил в серию тщательно спланированных спецопераций, который ставил целью подорвать геополитические позиции российского государства во время переговоров Верховного с лидерами США и Китая", — пояснил эксперт.По его мнению, масштаб нашего ответного удара должен быть таков, чтобы остатки украинской государственности испытали колоссальные геополитические проблемы, отметил он.Эксперт обозначил, чего точно ждать не стоит. "Мы его сейчас не угадаем. Это точно не будет ликвидация верхушки киевского режима. Не тот масштаб. Но это может быть поражение каких-то важных объектов, чтобы само существование этого режима было крайне затруднено", — предположил Самойлов.По мнению собеседника Украина.ру такие планы у российского командования давно сверстаны: сейчас просто обсуждается масштаб и последовательность применения сил.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Россия готова нанести Украине такие удары, которые сделают невозможным ее существование" в дзен-канале Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине и вокруг нее — в материале "Ростислав Ищенко: Украина больше всего боится не ударов по мостам в Киеве, а истощения своей энергетики" в дзен-канале Украина.ру.

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