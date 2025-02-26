Когда закончится массовый завоз "иностранных специалистов"? Ищенко об историческом опыте России
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
00:41 – Почему за АДГ закрепился имидж фашистской партии?
16:27 – Деградировали ли политические элиты США?
31:00 – О роли Ивана III и Петра I в развитии России;
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