Когда закончится массовый завоз "иностранных специалистов"? Ищенко об историческом опыте России - 26.02.2025 Украина.ру
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Когда закончится массовый завоз "иностранных специалистов"? Ищенко об историческом опыте России
Когда закончится массовый завоз "иностранных специалистов"? Ищенко об историческом опыте России - 26.02.2025 Украина.ру
Когда закончится массовый завоз "иностранных специалистов"? Ищенко об историческом опыте России
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 26.02.2025
2025-02-26T15:38
2025-02-26T15:38
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россия
украина
сша
вооруженные силы украины
ес
германия
ростислав ищенко
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 00:41 – Почему за АДГ закрепился имидж фашистской партии? 16:27 – Деградировали ли политические элиты США? 31:00 – О роли Ивана III и Петра I в развитии России; #Ищенко #АДГ #Германия #ФРГ #парламент #суд #партия #Канада #США #Аргентина #Великобритания #Монголия #Конго #правые #нацизм #мигранты #ЕС #Европа #Евросоюз #Гитлер #история #коммунизм #Первая_мировая #антисемитизм #Франция #Скандинавия #Голландия #Чехия #национализм #ХДС_ХСС #консерватизм #либерализм #ГДР #Трамп #фашизм #президент #Гинденбург #демократия #рейх #культ_личности #элиты #рейгономика #экономика #СССР #Холодная_война #Буш #деньги #доллары #ФРС #банк #Ирак #Хусейн #Югославия #Милошевич #Ливия #Каддафи #заводы #Троцкий #социалисты #Путин #Ельцин #Примаков #Пётр_Первый #Иван_Третий #Орда #технология #Италия #Ренессанс #армия #налоги #архитекторы #Кремль #Флоренция #флот #артиллерия #Волга #река #Новгород #купцы #самолёты #авианосцы #вертолёты #навигация #Франция #Швеция #оружие #кавалерия #Испания #пехота #царь #стрельцы #Екатерина_Вторая #университет #академия #технология #наука #учёные #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, ес, германия, ростислав ищенко, видео
Видео, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, ЕС, Германия, Ростислав Ищенко

Когда закончится массовый завоз "иностранных специалистов"? Ищенко об историческом опыте России

15:38 26.02.2025
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
00:41 – Почему за АДГ закрепился имидж фашистской партии?
16:27 – Деградировали ли политические элиты США?
31:00 – О роли Ивана III и Петра I в развитии России;
#Ищенко #АДГ #Германия #ФРГ #парламент #суд #партия #Канада #США #Аргентина #Великобритания #Монголия #Конго #правые #нацизм #мигранты #ЕС #Европа #Евросоюз #Гитлер #история #коммунизм #Первая_мировая #антисемитизм #Франция #Скандинавия #Голландия #Чехия #национализм #ХДС_ХСС #консерватизм #либерализм #ГДР #Трамп #фашизм #президент #Гинденбург #демократия #рейх #культ_личности #элиты #рейгономика #экономика #СССР #Холодная_война #Буш #деньги #доллары #ФРС #банк #Ирак #Хусейн #Югославия #Милошевич #Ливия #Каддафи #заводы #Троцкий #социалисты #Путин #Ельцин #Примаков #Пётр_Первый #Иван_Третий #Орда #технология #Италия #Ренессанс #армия #налоги #архитекторы #Кремль #Флоренция #флот #артиллерия #Волга #река #Новгород #купцы #самолёты #авианосцы #вертолёты #навигация #Франция #Швеция #оружие #кавалерия #Испания #пехота #царь #стрельцы #Екатерина_Вторая #университет #академия #технология #наука #учёные #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
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