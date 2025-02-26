https://ukraina.ru/20250226/1061376593.html

Когда закончится массовый завоз "иностранных специалистов"? Ищенко об историческом опыте России

Когда закончится массовый завоз "иностранных специалистов"? Ищенко об историческом опыте России - 26.02.2025 Украина.ру

Когда закончится массовый завоз "иностранных специалистов"? Ищенко об историческом опыте России

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 26.02.2025

2025-02-26T15:38

2025-02-26T15:38

2025-02-26T15:38

видео

россия

украина

сша

вооруженные силы украины

ес

германия

ростислав ищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1a/1061376419_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ddb22c88b74bd2fdaa2c783e1efe4f7d.jpg

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 00:41 – Почему за АДГ закрепился имидж фашистской партии? 16:27 – Деградировали ли политические элиты США? 31:00 – О роли Ивана III и Петра I в развитии России; #Ищенко #АДГ #Германия #ФРГ #парламент #суд #партия #Канада #США #Аргентина #Великобритания #Монголия #Конго #правые #нацизм #мигранты #ЕС #Европа #Евросоюз #Гитлер #история #коммунизм #Первая_мировая #антисемитизм #Франция #Скандинавия #Голландия #Чехия #национализм #ХДС_ХСС #консерватизм #либерализм #ГДР #Трамп #фашизм #президент #Гинденбург #демократия #рейх #культ_личности #элиты #рейгономика #экономика #СССР #Холодная_война #Буш #деньги #доллары #ФРС #банк #Ирак #Хусейн #Югославия #Милошевич #Ливия #Каддафи #заводы #Троцкий #социалисты #Путин #Ельцин #Примаков #Пётр_Первый #Иван_Третий #Орда #технология #Италия #Ренессанс #армия #налоги #архитекторы #Кремль #Флоренция #флот #артиллерия #Волга #река #Новгород #купцы #самолёты #авианосцы #вертолёты #навигация #Франция #Швеция #оружие #кавалерия #Испания #пехота #царь #стрельцы #Екатерина_Вторая #университет #академия #технология #наука #учёные #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

россия

украина

сша

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, ес, германия, ростислав ищенко, видео