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Жога призвал сберечь полезные ископаемые Урала

Жога призвал сберечь полезные ископаемые Урала - 26.02.2025 Украина.ру

Жога призвал сберечь полезные ископаемые Урала

Полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе (УрФО) Артем Жога призвал беречь полезные ископаемые, которые находятся на территории Урала. Чтобы потом использовать их для нужд России. Соответствующее заявление он сделал во время совещания с главными федеральными инспекторами регионов округа

2025-02-26T13:19

2025-02-26T13:19

2025-02-26T13:19

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К редкоземельным металлам относятся: самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий и прометий. Редкие металлы: литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений.Для чего они нужны, и почему президент США Дональд Трамп предпринимает так много усилий, чтобы их заполучить, рассказал автор издания Украина.ру Алексей Туманов в материале Оседлав тигра, сложно с него слезть*. Зачем Трампу редкоземельные металлы Украины.В среду, 26 февраля, Трамп дал новую пресс-конференцию, в которой отметил, что поддерживает идею соглашения с Россией по покупке у нее редкоземельных металлов. Он намекнул, что в ответ "в какой-то момент" будут сняты антироссийские санкции.Реагируя на это заявление, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х написал, что Россия занимает 4-е место в мире по запасам редкоземельных металлов.Пару дней назад - во время совещания по развитию отрасли редкоземельных металлов - президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на новых территориях. Лидер РФ также сообщил, что возможное соглашение США и Украины по ресурсам не волнует Россию, поскольку "нас это не касается, это не наше дело".В интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец пояснил, что задача минимум для Трампа - уйти от зависимости от поставок редкоземельных металлов из Китая. А максимум - создание сети, которая станет, если не монополистом, то серьезным игроком на мировом рынке: Россия предоставила Трампу шанс, который упустил слишком расчетливый Китай.

https://ukraina.ru/20250226/1061362841.html

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, артем жога, украина.ру, металл, владимир путин