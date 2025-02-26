Жога призвал сберечь полезные ископаемые Урала
© РИА Новости . Антон Буценко / Перейти в фотобанкНовый полпред президента РФ в Уральском федеральном округе А. Жога
Полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе (УрФО) Артем Жога призвал беречь полезные ископаемые, которые находятся на территории Урала. Чтобы потом использовать их для нужд России. Соответствующее заявление он сделал во время совещания с главными федеральными инспекторами регионов округа
"Эти ресурсы составляют стратегический запас, и я обращаю внимание коллег из регионов на необходимость сбережения в интересах государства", - сказал он, уточнив, что разведанные запасы редкоземельных металлов имеются в Свердловской и Челябинской областях.
К редкоземельным металлам относятся: самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий и прометий. Редкие металлы: литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений.
Для чего они нужны, и почему президент США Дональд Трамп предпринимает так много усилий, чтобы их заполучить, рассказал автор издания Украина.ру Алексей Туманов в материале Оседлав тигра, сложно с него слезть*. Зачем Трампу редкоземельные металлы Украины.
В среду, 26 февраля, Трамп дал новую пресс-конференцию, в которой отметил, что поддерживает идею соглашения с Россией по покупке у нее редкоземельных металлов. Он намекнул, что в ответ "в какой-то момент" будут сняты антироссийские санкции.
Реагируя на это заявление, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х написал, что Россия занимает 4-е место в мире по запасам редкоземельных металлов.
Пару дней назад - во время совещания по развитию отрасли редкоземельных металлов - президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова работать с американцами по редкоземельным металлам, в том числе на новых территориях. Лидер РФ также сообщил, что возможное соглашение США и Украины по ресурсам не волнует Россию, поскольку "нас это не касается, это не наше дело".
10:31Киев отдаст так, а у России купим. Трамп решил вопрос с Зеленским и нацелился на российские редкозёмыПрезидент США дал новую пресс-конференцию в Белом доме, в ходе которой в очередной раз напомнил Киеву о долге за военную помощь, а также отметил, что Вашингтон намерен взять редкоземельные металлы и в России. Только на других основаниях
В интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец пояснил, что задача минимум для Трампа - уйти от зависимости от поставок редкоземельных металлов из Китая. А максимум - создание сети, которая станет, если не монополистом, то серьезным игроком на мировом рынке: Россия предоставила Трампу шанс, который упустил слишком расчетливый Китай.