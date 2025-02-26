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Трамп ответил, как решение украинского конфликта повлияет на снятие санкций против России
Трамп ответил, как решение украинского конфликта повлияет на снятие санкций против России - 26.02.2025 Украина.ру
Трамп ответил, как решение украинского конфликта повлияет на снятие санкций против России
Рано или поздно антироссийские санкции, наложенные США, будут сняты. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, его слова 26 февраля опубликовало агентство РИА Новости
2025-02-26T10:53
2025-02-26T10:53
2025-02-26T10:53
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антироссийские санкции
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Президент США отметил, что возможность ужесточения или ослабления ограничительных мер в отношении Москвы в связи с урегулированием конфликта на Украине пока не рассматривается.А между тем глава Белого дома заявил, что уже назначил дату подписания соглашения по редкоземельным металлам с Украиной. Кроме того, американский лидер отметил, что Вашингтон намерен взять редкоземельные металлы и у Москвы, но на других условиях. Подробности Киев отдаст так, а у России купим: новые заявления Трампа о редкоземах. Реакция Москвы и роль Китая
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, россия, сша, вашингтон, дональд трамп, белый дом, украина, санкции, антироссийские санкции
Новости, Москва, Россия, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Белый дом, Украина, санкции, антироссийские санкции
Трамп ответил, как решение украинского конфликта повлияет на снятие санкций против России
Рано или поздно антироссийские санкции, наложенные США, будут сняты. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, его слова 26 февраля опубликовало агентство РИА Новости