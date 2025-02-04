https://ukraina.ru/20250204/1060804083.html

Оседлав тигра, сложно с него слезть*. Зачем Трампу редкоземельные металлы Украины

Оседлав тигра, сложно с него слезть*. Зачем Трампу редкоземельные металлы Украины - 04.02.2025 Украина.ру

Оседлав тигра, сложно с него слезть*. Зачем Трампу редкоземельные металлы Украины

Президент США Дональд Трамп предложил Украине продавать редкоземельные элементы за западную поддержку и вооружение. Как при боевых действиях он рассчитывает что-то заполучить от Украины - н ясно

2025-02-04T17:34

2025-02-04T17:34

2025-02-04T17:36

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Дональд Трамп предложил Украине обменять поддержку Штатов на редкоземельные металлы. Или на гарантии, которые Киев может предложить Вашингтону. Об этом Трамп заявил накануне вечером. К утру в украинских СМИ опубликовали несколько материалов о том, какие полезные ископаемые есть и были на подконтрольной Киеву территории. В западных - сообщили о готовности украинских чиновников сотрудничать с Трампом в рамках "плана победы", который ему показывали осенью."Мы хотим гарантии по редкоземельным металлам. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов, а у них есть большие запасы редкоземельных металлов. Я ищу гарантии по редкоземельным металлам, они готовы их дать", - сказал Трамп."Если называть вещи своими именами - это предложение покупать помощь. То есть не продолжать её оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать её на коммерческой основе. Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению конфликта", - прокомментировал слова Трампа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Редкоземельные металлыРедкоземельными элементами (РЗЭ) считают 15 лантаноидов и дополнительные элементы:Некоторые элементы получают искусственным путем. Например, прометий (открыт в 1947 году) производят только в России и США, его извлекают из продуктов деления урана или в результате облучения потоками нейтронов неодима. Прометий необходим для создания микроатомных батарей, способных превращать радиоактивное излучение в электрическую энергию.РЗЭ содержатся в минералах - всего таких около 70, поделенных на пять основных групп.Наиболее важным минералом с РЗЭ считают бастнезит, который в значительных количествах присутствует в рудах месторождений Маунтин-Пасс (Калифорния), Баян-Обо (Китай), Вугу-Хилл (Танзания), Каронж (Бурунди). Известно о месторождениях бастнезита в Канаде, Австралии, Гренландии и на Мадагаскаре. В основном из породы извлекают церий, лантан, неодим, празеодим. Эти элементы используют в производстве электроники (высокопроизводительные магниты, стекла для линз и датчиков, электромобили, ветряные турбины, солнечные панели и др.).Например, для производства трансмиссии для китайского электромобиля нужно 2 килограмма оксида неодима-празеодима, а для производства ветрогенератора на 3 мВт - 600 килограммов.Что осталось Украине?Совокупная стоимость всех полезных ископаемых на Украине составляет почти 15 трлн долларов США, однако более 70% запасов теперь находятся в Донбассе (Днепропетровская область и российский Донбасс). В октябре 2024 года Владимир Зеленский предложил США и ЕС заключить соглашения по совместной защите, инвестированию и использованию природных ресурсов. Конкретные предложения, уточняли украинские СМИ, передали потенциальным совладельцам будущих рудников из стран Запада в секретных приложениях. На карте полезных ископаемых страны, растиражированной местными СМИ, месторождения редкоземельных элементов отмечены в Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях.Бастнезит обнаружен в пегматитных жилах в Хорошевском районе Житомирской области. Еще один минерал - слаборадиоактивный монацит (источник получения лантаноидов, иттрия и тория) - обнаружен на Малышевском месторождении в Днепропетровской области и в Житомирской области. Применяемый как монацит ксенотим - в Оленевском районе Житомирской и Винницкой областях Украины.Огромное количество проявлений редкоземельных металлов находили в Приазовье. Самое крупное - Азовское месторождение циркониевых руд (Никольское, ДНР, Россия). До СВО украинские власти пытались запустить разработку месторождения, но сталкивались с сопротивлением местных жителей. Многие опасались, что в результате разработки регион столкнется с экологической катастрофой из-за радиоактивности элементов.Еще одно известное месторождение - Петрово-Гнутовское в 15 км от Мариуполя, которое в результате СВО также стало принадлежать России. Кроме редкоземельных элементов, спецоперация лишила Украину половины (двух из четырех) месторождений лития. По данным из открытых источников, Шевченковское месторождение лития (ДНР) обеспечивает доступ к 13,5 млн тонн литиевых руд. Литий не относится к редкоземельным элементам, но принадлежит к группе редких металлов.Учитывая современную реальную карту Украины, Киеву подконтрольны следующие месторождения:Список владельцев разрешений на разработку и бенефициаров был скрыт украинскими властями после начала спецоперации. Данные получены из материалов в открытом доступе. Собственно, это все, что Зеленский может предложить Трампу, но как обеспечить безопасность и развитие добычи - куда более важный вопрос.Что не хватает ЕвропеВесной 2023 года Европейская комиссия утвердила список критически важных сырьевых материалов - Critical Raw Materials Act (CRMA). В него вошли 70 наименований химических элементов (в том числе и редкие металлы), включая редкоземельные элементы. Список обновляется каждые три года.Евросоюз импортирует 100% редкоземельных элементов. На разных этапах создания стоимости находится несколько игроков. Некоторые из них могут разделять и производить на основе РЗЭ люминофоры, катализаторы, полировальные порошки и др. (Эстония и Франция), сплавы и магниты (Германия и Словения). Мощности по производству металлов и сплавов находятся за пределами ЕС - в Великобритании.Цены на РЗЭ в Евросоюзе выросли в 12 раз в 2010-2011 годах из-за сокращения китайских экспортных квот и геополитической напряженности из-за ожидаемого роста рынка возобновляемой энергии и электромобилей. До 2019 года цены падали, они вновь подросли к 2021 году. Например, в 2011 году оксид неодима стоил 250 долларов за килограмм, в 2021 - 100 долларов.Доля Китая в мировой добыче РЗЭ "немного снизилась", как утверждают в Еврокомиссии. Эксплуатация рудников началась за пределами КНР, однако Китай постоянно увеличивает свою долю.Ключевые РЗЭ для ЕС:- Неодим, диспрозий, тербий, которые необходимы для производства мощных постоянных магнитов для электромобилей и ветрогенераторов. Благодаря этим материалам, снижается вес электродвигателей,- Европий, тербий – люминофоры для экранов и энергосберегающих ламп,- Иттрий – компонент жаропрочных сплавов, применяется в лазерных технологиях,- Скандий – аэрокосмическая промышленность (лёгкие сплавы).Редкоземельные металлы — основа цифровой и экологической трансформации ЕС. Без них невозможен переход к заявленной цели - углеродной нейтральности к 2050 году. Стратегии ЕС направлены на снижение зависимости, но для успеха требуются глобальное сотрудничество и инновации.Для этого в Европе запустили несколько инициатив. Во-первых, это Европейский сырьевой альянс (European Raw Materials Alliance, ERMA), перед которым поставлена задача развивать переработку и добычу РЗЭ в странах ЕС. Например, 30 января под эгидой ERMA запустили инвестиционный конкурс для стартапов в отрасли добычи и переработки редкоземельных элементов - до 2,5 млн евро на проект.Во-вторых, в 2024 году в ЕС приняли закон "О критическом сырье" (CRMA), с помощью которого рассчитывают ускорить добычу и переработку РЗЭ. И, наконец, в-третьих - программы по сбору электронного мусора и извлечению из него редкоземельных элементов.Проблемы:- Экологические риски: добыча и переработка РЗЭ связаны с токсичными отходами.- Геополитика: напряжённость в отношениях с Китаем может ограничить доступ ЕС к ресурсам. Уже ничего не говоря об отношениях с Россией - наша страна, по данным СМИ, занимает второе место по запасам редкоземельных элементов в мире, но мировая добыча составляет менее 1% при практическом отсутствии переработки.Интерес СШАРедкоземельные металлы (РЗМ) — ключевые компоненты для высокотехнологичных отраслей США, включая оборонную промышленность, "зелёную" энергетику и электронику. Несмотря на значительные запасы, США, как и Россия, сталкиваются с зависимостью от импорта, особенно от Китая.В Штатах зависимость от редкоземельных элементов признают чрезвычайной ситуацией национального масштаба - это сделал Дональд Трамп еще в 2020 году. Пока Трамп был в отпуске, и его подменял Байден, бывший глава Госдепартамента США Майк Помпео открывал собрание Ассоциации производителей редкоземельных металлов в Барселоне. Помпео напрямую заинтересован в РЗЭ - он работает советником USA Rare Earth (ведущий поставщик РЗЭ, Техас). 28 января 2025 года в компании заявили о производстве образца оксида диспрозия чистотой в 99,1%."В дополнение к оксиду диспрозия наша группа теперь произвела множество редкоземельных элементов, включая тербий и легкий редкоземельный элемент неодим, среди прочих", - заявили в USA Rare Earth.Диспрозий является ключевым компонентом для производства полупроводников и редкоземельных неодимовых магнитов. Элемент позволяет повышать производительность двигателей при высоких температурах. В США планируют производить собственные магниты на заводе USA Rare Earth в Оклахоме. Диспрозий также будут применять в производстве оборонных систем, в том числе систем наведения и управления ракетами, радаров и беспилотных систем.До этого 100% диспрозия Штаты покупали в Китае и Мьянме. По информации Пентагона, американское оборонное ведомство с 2020 года выделило более 439 млн долларов США на создание внутренних цепочек поставок РЗЭ.Неодимовые магниты используют в двигателях компании Илона Маска Tesla, ветрогенераторах, жестких дисках. Основное месторождение в США находится в Калифорнии. По данным из открытых источников, у США есть около 1,5 тонн редкоземельных оксидов неодима. Основная проблема заключается в том, что 90% добытого сырья отправляли в Китай для переработки из-за отсутствия в стране мощностей, в том числе диспрозия и тербия.Тербий - дефицитный элемент, в Штатах он почти не добывается. США зависят от поставок из КНР. Элемент необходим для усиления эффективности неодимовых магнитов и для производства люминофоров для LED-экранов и энергосберегающих ламп.Для авиадвигателей необходим иттрий, используемый также в производстве сверхпроводников, топливных элементов и жаропрочных сплавов. В сфере ОПК иттрий необходим для лазерных технологий и бронекерамики. Иттрий добывают как побочный продукт переработки урановых руд. До 80% этого РЗЭ поставляют из Китая.Ключевые вызовы для СШАДо 1986 года США лидировали в добыче РЗЭ, уступив в дальнейшем пальму первенства Китаю. В настоящее время Китай контролирует 60–70% мировой добычи и 90% переработки. В 2023 году КНР ввела экспортные ограничения на технологии переработки.В Штатах разработали стратегию по снижению зависимости. К 2030 году планируют обеспечивать до 40% РЗЭ собственными силами. Для этого, ожидаемо, расширяют добычу в Калифорнии, инвестируют по линии Пентагона в различные проекты, занимаются переработкой электронного мусора. Кроме этого, любопытство вызывает гражданская часть военного союза AUKUS (Австралия, Великобритания, США) - в 2022 году австралийское правительство объявило курс на расширение переработки РЗЭ с целью обогнать Китай.Редкоземельные металлы остаются ахиллесовой пятой технологического суверенитета США. Без решения проблем переработки и геополитических рисков достижение независимости будет невозможно. Но даже если к этому процессу подключат сырье с Украины, хватит ли Трампу четыре года на то, чтобы остановить боевые действия на Украине - раз, организовать добычу на этой территории - два, и проследить, чтобы украинские предприниматели не растащили вложенные средства - три?* Китайская поговорка, содержащая решение - тигра нужно убить

https://ukraina.ru/20250204/1060783489.html

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сша

китай

украина

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эксклюзив, сша, китай, украина, дональд трамп, владимир зеленский, майк помпео, европейская комиссия, пентагон, ес