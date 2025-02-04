Оседлав тигра, сложно с него слезть*. Зачем Трампу редкоземельные металлы Украины
17:34 04.02.2025 (обновлено: 17:36 04.02.2025)
© Getty Images Фото: Трамп и Зеленский
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Президент США Дональд Трамп предложил Украине продавать редкоземельные элементы за западную поддержку и вооружение. Как при боевых действиях он рассчитывает что-то заполучить от Украины - н ясно
Дональд Трамп предложил Украине обменять поддержку Штатов на редкоземельные металлы. Или на гарантии, которые Киев может предложить Вашингтону. Об этом Трамп заявил накануне вечером. К утру в украинских СМИ опубликовали несколько материалов о том, какие полезные ископаемые есть и были на подконтрольной Киеву территории. В западных - сообщили о готовности украинских чиновников сотрудничать с Трампом в рамках "плана победы", который ему показывали осенью.
"Мы хотим гарантии по редкоземельным металлам. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов, а у них есть большие запасы редкоземельных металлов. Я ищу гарантии по редкоземельным металлам, они готовы их дать", - сказал Трамп.
"Если называть вещи своими именами - это предложение покупать помощь. То есть не продолжать её оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать её на коммерческой основе. Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению конфликта", - прокомментировал слова Трампа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Редкоземельные металлы
Редкоземельными элементами (РЗЭ) считают 15 лантаноидов и дополнительные элементы:
- —Лантан (La)
- —Церий (Ce)
- —Празеодим (Pr)
- —Неодим (Nd)
- —Прометий (Pm)
- —Самарий (Sm)
- —Европий (Eu)
- —Гадолиний (Gd)
- —Тербий (Tb)
- —Диспрозий (Dy)
- —Гольмий (Ho)
- —Эрбий (Er)
- —Тулий (Tm)
- —Иттербий (Yb)
- —Лютеций (Lu)
- —Скандий (Sc) и Иттрий (Y).
Некоторые элементы получают искусственным путем. Например, прометий (открыт в 1947 году) производят только в России и США, его извлекают из продуктов деления урана или в результате облучения потоками нейтронов неодима. Прометий необходим для создания микроатомных батарей, способных превращать радиоактивное излучение в электрическую энергию.
РЗЭ содержатся в минералах - всего таких около 70, поделенных на пять основных групп.
Наиболее важным минералом с РЗЭ считают бастнезит, который в значительных количествах присутствует в рудах месторождений Маунтин-Пасс (Калифорния), Баян-Обо (Китай), Вугу-Хилл (Танзания), Каронж (Бурунди). Известно о месторождениях бастнезита в Канаде, Австралии, Гренландии и на Мадагаскаре. В основном из породы извлекают церий, лантан, неодим, празеодим. Эти элементы используют в производстве электроники (высокопроизводительные магниты, стекла для линз и датчиков, электромобили, ветряные турбины, солнечные панели и др.).
Например, для производства трансмиссии для китайского электромобиля нужно 2 килограмма оксида неодима-празеодима, а для производства ветрогенератора на 3 мВт - 600 килограммов.
Что осталось Украине?
Совокупная стоимость всех полезных ископаемых на Украине составляет почти 15 трлн долларов США, однако более 70% запасов теперь находятся в Донбассе (Днепропетровская область и российский Донбасс). В октябре 2024 года Владимир Зеленский предложил США и ЕС заключить соглашения по совместной защите, инвестированию и использованию природных ресурсов. Конкретные предложения, уточняли украинские СМИ, передали потенциальным совладельцам будущих рудников из стран Запада в секретных приложениях. На карте полезных ископаемых страны, растиражированной местными СМИ, месторождения редкоземельных элементов отмечены в Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях.
Бастнезит обнаружен в пегматитных жилах в Хорошевском районе Житомирской области. Еще один минерал - слаборадиоактивный монацит (источник получения лантаноидов, иттрия и тория) - обнаружен на Малышевском месторождении в Днепропетровской области и в Житомирской области. Применяемый как монацит ксенотим - в Оленевском районе Житомирской и Винницкой областях Украины.
Огромное количество проявлений редкоземельных металлов находили в Приазовье. Самое крупное - Азовское месторождение циркониевых руд (Никольское, ДНР, Россия). До СВО украинские власти пытались запустить разработку месторождения, но сталкивались с сопротивлением местных жителей. Многие опасались, что в результате разработки регион столкнется с экологической катастрофой из-за радиоактивности элементов.
Еще одно известное месторождение - Петрово-Гнутовское в 15 км от Мариуполя, которое в результате СВО также стало принадлежать России. Кроме редкоземельных элементов, спецоперация лишила Украину половины (двух из четырех) месторождений лития. По данным из открытых источников, Шевченковское месторождение лития (ДНР) обеспечивает доступ к 13,5 млн тонн литиевых руд. Литий не относится к редкоземельным элементам, но принадлежит к группе редких металлов.
Учитывая современную реальную карту Украины, Киеву подконтрольны следующие месторождения:
- —Сабаровское месторождения (Винницкая область),
- —Малобеганское (Закарпатская область),
- —Ястребецкое и Пержанское месторождения (Житомирская область) - бенефициарами разработки называют BGV Group Management совладельца сети супермаркетов АТБ Геннадия Буткевича. В 2021 году директор Пержанского комбината заявил журналистам, что для выхода на полную мощность добычи, как тогда заявлялось, бериллия потребуется три года,
- —Станкуватское, Лозоватское, Калиновское, Полоховское, Южное, Тарасовское и Желтореченское (Николаевская и Кировоградская области, на территории Николаевской области находятся пять участков),
- —Малышевское месторождение - считается лучшим титановым месторождением страны, разрешение на разработку принадлежало Мотроновскому ГОК подсанкционного в Великобритании украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Летом 2024 года продано ООО "Тибериус плюс" (Днепропетровская область).
Список владельцев разрешений на разработку и бенефициаров был скрыт украинскими властями после начала спецоперации. Данные получены из материалов в открытом доступе. Собственно, это все, что Зеленский может предложить Трампу, но как обеспечить безопасность и развитие добычи - куда более важный вопрос.
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Что не хватает Европе
Весной 2023 года Европейская комиссия утвердила список критически важных сырьевых материалов - Critical Raw Materials Act (CRMA). В него вошли 70 наименований химических элементов (в том числе и редкие металлы), включая редкоземельные элементы. Список обновляется каждые три года.
Евросоюз импортирует 100% редкоземельных элементов. На разных этапах создания стоимости находится несколько игроков. Некоторые из них могут разделять и производить на основе РЗЭ люминофоры, катализаторы, полировальные порошки и др. (Эстония и Франция), сплавы и магниты (Германия и Словения). Мощности по производству металлов и сплавов находятся за пределами ЕС - в Великобритании.
Цены на РЗЭ в Евросоюзе выросли в 12 раз в 2010-2011 годах из-за сокращения китайских экспортных квот и геополитической напряженности из-за ожидаемого роста рынка возобновляемой энергии и электромобилей. До 2019 года цены падали, они вновь подросли к 2021 году. Например, в 2011 году оксид неодима стоил 250 долларов за килограмм, в 2021 - 100 долларов.
Доля Китая в мировой добыче РЗЭ "немного снизилась", как утверждают в Еврокомиссии. Эксплуатация рудников началась за пределами КНР, однако Китай постоянно увеличивает свою долю.
Ключевые РЗЭ для ЕС:
- Неодим, диспрозий, тербий, которые необходимы для производства мощных постоянных магнитов для электромобилей и ветрогенераторов. Благодаря этим материалам, снижается вес электродвигателей,
- Европий, тербий – люминофоры для экранов и энергосберегающих ламп,
- Иттрий – компонент жаропрочных сплавов, применяется в лазерных технологиях,
- Скандий – аэрокосмическая промышленность (лёгкие сплавы).
Редкоземельные металлы — основа цифровой и экологической трансформации ЕС. Без них невозможен переход к заявленной цели - углеродной нейтральности к 2050 году. Стратегии ЕС направлены на снижение зависимости, но для успеха требуются глобальное сотрудничество и инновации.
Для этого в Европе запустили несколько инициатив. Во-первых, это Европейский сырьевой альянс (European Raw Materials Alliance, ERMA), перед которым поставлена задача развивать переработку и добычу РЗЭ в странах ЕС. Например, 30 января под эгидой ERMA запустили инвестиционный конкурс для стартапов в отрасли добычи и переработки редкоземельных элементов - до 2,5 млн евро на проект.
Во-вторых, в 2024 году в ЕС приняли закон "О критическом сырье" (CRMA), с помощью которого рассчитывают ускорить добычу и переработку РЗЭ. И, наконец, в-третьих - программы по сбору электронного мусора и извлечению из него редкоземельных элементов.
Проблемы:
- Экологические риски: добыча и переработка РЗЭ связаны с токсичными отходами.
- Геополитика: напряжённость в отношениях с Китаем может ограничить доступ ЕС к ресурсам. Уже ничего не говоря об отношениях с Россией - наша страна, по данным СМИ, занимает второе место по запасам редкоземельных элементов в мире, но мировая добыча составляет менее 1% при практическом отсутствии переработки.
Интерес США
Редкоземельные металлы (РЗМ) — ключевые компоненты для высокотехнологичных отраслей США, включая оборонную промышленность, "зелёную" энергетику и электронику. Несмотря на значительные запасы, США, как и Россия, сталкиваются с зависимостью от импорта, особенно от Китая.
В Штатах зависимость от редкоземельных элементов признают чрезвычайной ситуацией национального масштаба - это сделал Дональд Трамп еще в 2020 году. Пока Трамп был в отпуске, и его подменял Байден, бывший глава Госдепартамента США Майк Помпео открывал собрание Ассоциации производителей редкоземельных металлов в Барселоне. Помпео напрямую заинтересован в РЗЭ - он работает советником USA Rare Earth (ведущий поставщик РЗЭ, Техас). 28 января 2025 года в компании заявили о производстве образца оксида диспрозия чистотой в 99,1%.
"В дополнение к оксиду диспрозия наша группа теперь произвела множество редкоземельных элементов, включая тербий и легкий редкоземельный элемент неодим, среди прочих", - заявили в USA Rare Earth.
Диспрозий является ключевым компонентом для производства полупроводников и редкоземельных неодимовых магнитов. Элемент позволяет повышать производительность двигателей при высоких температурах. В США планируют производить собственные магниты на заводе USA Rare Earth в Оклахоме. Диспрозий также будут применять в производстве оборонных систем, в том числе систем наведения и управления ракетами, радаров и беспилотных систем.
До этого 100% диспрозия Штаты покупали в Китае и Мьянме. По информации Пентагона, американское оборонное ведомство с 2020 года выделило более 439 млн долларов США на создание внутренних цепочек поставок РЗЭ.
Неодимовые магниты используют в двигателях компании Илона Маска Tesla, ветрогенераторах, жестких дисках. Основное месторождение в США находится в Калифорнии. По данным из открытых источников, у США есть около 1,5 тонн редкоземельных оксидов неодима. Основная проблема заключается в том, что 90% добытого сырья отправляли в Китай для переработки из-за отсутствия в стране мощностей, в том числе диспрозия и тербия.
Тербий - дефицитный элемент, в Штатах он почти не добывается. США зависят от поставок из КНР. Элемент необходим для усиления эффективности неодимовых магнитов и для производства люминофоров для LED-экранов и энергосберегающих ламп.
Для авиадвигателей необходим иттрий, используемый также в производстве сверхпроводников, топливных элементов и жаропрочных сплавов. В сфере ОПК иттрий необходим для лазерных технологий и бронекерамики. Иттрий добывают как побочный продукт переработки урановых руд. До 80% этого РЗЭ поставляют из Китая.
Ключевые вызовы для США
До 1986 года США лидировали в добыче РЗЭ, уступив в дальнейшем пальму первенства Китаю. В настоящее время Китай контролирует 60–70% мировой добычи и 90% переработки. В 2023 году КНР ввела экспортные ограничения на технологии переработки.
В Штатах разработали стратегию по снижению зависимости. К 2030 году планируют обеспечивать до 40% РЗЭ собственными силами. Для этого, ожидаемо, расширяют добычу в Калифорнии, инвестируют по линии Пентагона в различные проекты, занимаются переработкой электронного мусора. Кроме этого, любопытство вызывает гражданская часть военного союза AUKUS (Австралия, Великобритания, США) - в 2022 году австралийское правительство объявило курс на расширение переработки РЗЭ с целью обогнать Китай.
Редкоземельные металлы остаются ахиллесовой пятой технологического суверенитета США. Без решения проблем переработки и геополитических рисков достижение независимости будет невозможно. Но даже если к этому процессу подключат сырье с Украины, хватит ли Трампу четыре года на то, чтобы остановить боевые действия на Украине - раз, организовать добычу на этой территории - два, и проследить, чтобы украинские предприниматели не растащили вложенные средства - три?
* Китайская поговорка, содержащая решение - тигра нужно убить