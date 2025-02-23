Ирина Верхуша о том, почему радикалы Сирии одеваются как джентельмены, а лидеры Украины — как террористы - 23.02.2025 Украина.ру
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Ирина Верхуша о том, почему радикалы Сирии одеваются как джентельмены, а лидеры Украины — как террористы
Ирина Верхуша о том, почему радикалы Сирии одеваются как джентельмены, а лидеры Украины — как террористы - 23.02.2025 Украина.ру
Ирина Верхуша о том, почему радикалы Сирии одеваются как джентельмены, а лидеры Украины — как террористы
Сирийские вожаки — бывшие вояки и радикалы, которые пытаются внешне выглядеть респектабельными политиками и бизнесменами. А украинские вожди — бывшие мелкие торговцы и ресторанные шоумены, которые "косят" под бравых вояк и дерзких радикалов.
2025-02-23T07:10
2025-02-23T07:10
интервью
сирия
украина
запад
владимир зеленский
мода
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала специалист по политическому имиджу Ирина Верхуша.— Ирина, как дресс-код выдает наши тайные желания и мысли, цели и задачи?— Говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Извините за сравнение, но подобная аналогия относится и к дресс-коду. Человек часто непроизвольно выбирает формы и цвета, выдающие его тайные желания, страсти и намерения.Лихой и стильный берет Че Гевары восходит к детским потаенным мечтам об отчаянной жизни, революционным приключениям, рискованным поступкам… Поэтому внимательно следите за своим дресс-кодом. Он вас может разоблачить как трусы с гербом Союза, которые по преданию носил Штирлиц.В ранних интервью мы неоднократно поднимали вопрос взаимосвязи наших целей, желаний с внешним видом. И я по-прежнему считаю, что внешний вид человека имеет огромную силу притягивать или отталкивать нужных людей или события, добиваться поставленных целей или же удивленно разводить руками в недоумении, почему все пошло не так.И, да! Надевая платье, костюм или рваные джинсы с футболкой позаботьтесь узнать заранее про дресс-код, если он имеется и тщательно подбирайте цвет и форму. В конце-концов обратите внимание на свежесть изделия.На этот пункт к моему удивлению, так же не все люди обращают внимание. Особенно странно это выглядит в элитарных кругах...Не нужно далеко ходить — появление Зеленского, к примеру с пятнами пота в телеэфирах становится, судя по всему для него уже нормой или запах его немытости на деловых встречах глав государств, о закулисных возмущениях которых уже известно просторам интернета.Помните, чтобы дать оценку и принять решение относительно предстоящего диалога или кандидата на что-либо человеку не нужно быть психологом. В данном случае индикаторами выступают наши глаза, уши и нос.Человеческий мозг вне всяких сомнений принимает решение уже спустя несколько секунд. Вопреки нашим желаниям. Подбирайте свой гардероб осознанно.— Как у нового правительства Сирии проявляется дресс-код? Возможно, они разочаровались в своих методах и хотят обратиться к дипломатии?— Просто новому правительству Сирии нет необходимости демонстрировать и доказывать, что они прирожденные воины. Напротив, это отлично продуманный ход имиджмейкеров.Последние знают, что классический костюм — это негласный кодекс одежды в политической среде. Он демонстрирует уважение к коллегам и к обществу в целом, что важно для поддержания хороших взаимоотношений как внутри страны, так и на международной арене.С помощью классического костюма власти Сирии как бы заявляют мировому сообществу, что они настроены вести свои дела профессионально. Они больше не моджахеды и готовы жить цивилизованно, сотрудничая с главами государств. Все это, в свою очередь, помогает создать образ компетентного и надежного лидераТаким образом классический костюм является не только элементом одежды , но и важным аспектом формирования публичного имиджа глав государств и способствуют созданию атмосферы уважения, доверия и серьезности в политической среде.— Владимир Зеленский с первых дней СВО поменял свой стиль одежды и перешел на милитари, чтобы показать всему миру, что он на войне. Кто из украинских политиков, кроме Зеленского, выбирает стиль милитари и почему?— Да, были времена, когда новоиспеченный президент Зеленский щеголял в роскошных костюмах, обещая светлое будущее наивным украинцам. Длилось, правда, это не долго. Уже совсем скоро "талантливые" имиджмейкеры переодели его в потрепанную футболку и спортивные штаны цвета хакки, дабы тот походил на национального героя, борца за свободу и защитника своего народа.Все бы ничего, но мы с вами и весь мир хорошо помним его военное, ой простите театрально-комедийное прошлое.А потому, эффект, может быть и достигнут в определенных кругах, но что говорить, если сами украинские солдаты, развлекаясь в перерывах, кидают дротики в портрет своего президента.Впрочем, Запад реагирует на эту уловку весьма положительно, демонстрируя радушные приемы с крепкими объятиями и рукопожатиями.Стиль милитари, действительно поддержали и переняли многие ключевые фигуры в окружении Владимира Зеленского, сменив костюмы, галстуки и парадные кителя на военно-полевые рубахи.Вообще, стиль — это игра с деталями. А безвкусие и китч — это выпячивание одной детали как заглавной. Например, псевдоуниформа. Являясь при этом комиком и артистом.Сейчас украинская элита впала в милитари-китч. Они похожи не на бравых военачальников, а на пьяных грибников, которые чувствуют себя "крутыми", напялив затасканный камуфляж охранников супермаркета.— А может быть украинские лидеры разочаровались в дипломатических методах и в мыслях и в своих мечтах пытаются перейти к террористическим методам? Или они хотят показать, что имеют столько же власти над ситуацией, сколько и Зеленский? Это возможность отождествить себя с президентом и ощутить свою власть?— Так исторически сложилось — некоторые правители и лидеры государств на протяжении веков известны своим предпочтением к стилю милитари и военной одежде.Но это же не спроста. Саддам Хусейн, например, иракский диктатор носил военную одежду потому что она подчеркивала его статус, как верховного главнокомандующего.Анвар Садат — президент Египта так же носил военную форму, отражая свою военную карьеру и статус в армии.Николай II, последний российский император носил военную форму, подчеркивая свою роль как верховного главнокомандующего русской армией.Муаммар Каддафи, Фидель Кастро, Аугусто Пиночет, Бенито Муссолини — все эти лидеры имели военное прошлое, были связаны с военными структурами своих стран и рассматривали себя как прирожденные воины. Многие из них имели военное образование или служили в армии перед тем, как занять высокие политические посты. Это придавало им авторитет и поддержку среди военных.Ношение военной одежды подчеркивало их идентификацию как защитников нации и лидеров, готовых к борьбе. Это создавало образ сильного и решительного правителя.Таким образом, связь между этими правителями и военной культурой действительно была глубокой, и стиль милитари играл важную роль в их публичном имидже и политической стратегии.На фоне всего этого наблюдать за украинскими руководителями и их игры в "переодевалки" становится даже неловко.В Гарвардском университете придумали целую теорию "феномен красных кроссовок". Суть в том, что человек надевая какую-то броскую, смелую вещь, надеется стать и в целом более ярким, смелым, заметным.Иногда это работает. Вспомним как во время Фолклендской войны 1982 года глава Британии Маргарет Тетчер подарила своему спецназу дорогие красные кроссовки. И спецура не подвела — билась отчайно и храбро.Вот только я как стилист думаю, что здесь дело не только в красной обуви, а скорее в классной подготовке бойцов. Соответственно, заменить квалифицированную дипломатию и качественное госуправление мятыми майками вряд ли получится.Резюмирую все сказанное. В вашем одном интервью было остроумное умозаключение: евреи — нация торговцев, которые мечтают стать воинами, а персы — нация воинов, которые стремятся стать торговцами. Как-то так.Мне нравится подобная методология масштабных обобщений и сравнений. Пользуясь ею, предположу, что сирийские вожаки — бывшие вояки и радикалы, которые пытаются хотя бы внешне выглядеть респектабельными политиками и бизнесменами.А украинские вожди — бывшие мелкие торговцы и ресторанные шоумены, которые "косят" под бравых вояк и дерзких радикалов. Отсюда и их внешние метаморфозы. Первые стремительно поменяли пустынный камуфляж на костюмы "Бриони" и опереточные мундиры.Вторые — прикиды "Зели" на потные военизированные футболки. Но помните из песни: "свобода — это то, что у тебя внутри". Так и здесь. За одеждой многое можно спрятать. Вот только суть свою не спрячешь никогда.Как одежду можно использовать в политике для передачи тайных знаков и действительно ли Владимир Зеленский через свои наряды посылает сигналы президенту России, в интервью О чем громко молчит Зеленский. Ирина Верхуша про тайные коды в одежде политиков.
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Анна Черкасова
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интервью, сирия, украина, запад, владимир зеленский, мода
Интервью, Сирия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, мода

Ирина Верхуша о том, почему радикалы Сирии одеваются как джентельмены, а лидеры Украины — как террористы

07:10 23.02.2025
 
© из личного архиваИрина Верхуша интервью
Ирина Верхуша интервью
© из личного архива
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Сирийские вожаки — бывшие вояки и радикалы, которые пытаются внешне выглядеть респектабельными политиками и бизнесменами. А украинские вожди — бывшие мелкие торговцы и ресторанные шоумены, которые "косят" под бравых вояк и дерзких радикалов.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала специалист по политическому имиджу Ирина Верхуша.
Ирина, как дресс-код выдает наши тайные желания и мысли, цели и задачи?
— Говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Извините за сравнение, но подобная аналогия относится и к дресс-коду. Человек часто непроизвольно выбирает формы и цвета, выдающие его тайные желания, страсти и намерения.
Лихой и стильный берет Че Гевары восходит к детским потаенным мечтам об отчаянной жизни, революционным приключениям, рискованным поступкам… Поэтому внимательно следите за своим дресс-кодом. Он вас может разоблачить как трусы с гербом Союза, которые по преданию носил Штирлиц.
В ранних интервью мы неоднократно поднимали вопрос взаимосвязи наших целей, желаний с внешним видом. И я по-прежнему считаю, что внешний вид человека имеет огромную силу притягивать или отталкивать нужных людей или события, добиваться поставленных целей или же удивленно разводить руками в недоумении, почему все пошло не так.
Ирина Верхуша
4 января 2024, 10:19
Ирина Верхуша: кто онаКонструктор-модельер
И, да! Надевая платье, костюм или рваные джинсы с футболкой позаботьтесь узнать заранее про дресс-код, если он имеется и тщательно подбирайте цвет и форму. В конце-концов обратите внимание на свежесть изделия.
На этот пункт к моему удивлению, так же не все люди обращают внимание. Особенно странно это выглядит в элитарных кругах...
Не нужно далеко ходить — появление Зеленского, к примеру с пятнами пота в телеэфирах становится, судя по всему для него уже нормой или запах его немытости на деловых встречах глав государств, о закулисных возмущениях которых уже известно просторам интернета.
© Youtube
© Youtube
Помните, чтобы дать оценку и принять решение относительно предстоящего диалога или кандидата на что-либо человеку не нужно быть психологом. В данном случае индикаторами выступают наши глаза, уши и нос.
Человеческий мозг вне всяких сомнений принимает решение уже спустя несколько секунд. Вопреки нашим желаниям. Подбирайте свой гардероб осознанно.
— Как у нового правительства Сирии проявляется дресс-код? Возможно, они разочаровались в своих методах и хотят обратиться к дипломатии?
— Просто новому правительству Сирии нет необходимости демонстрировать и доказывать, что они прирожденные воины. Напротив, это отлично продуманный ход имиджмейкеров.
Последние знают, что классический костюм — это негласный кодекс одежды в политической среде. Он демонстрирует уважение к коллегам и к обществу в целом, что важно для поддержания хороших взаимоотношений как внутри страны, так и на международной арене.
© Телеграмм-каналыГлава Сирии Ахмед аш-Шараа
Глава Сирии Ахмед аш-Шараа
© Телеграмм-каналы
Глава Сирии Ахмед аш-Шараа
С помощью классического костюма власти Сирии как бы заявляют мировому сообществу, что они настроены вести свои дела профессионально. Они больше не моджахеды и готовы жить цивилизованно, сотрудничая с главами государств. Все это, в свою очередь, помогает создать образ компетентного и надежного лидера
Таким образом классический костюм является не только элементом одежды , но и важным аспектом формирования публичного имиджа глав государств и способствуют созданию атмосферы уважения, доверия и серьезности в политической среде.
— Владимир Зеленский с первых дней СВО поменял свой стиль одежды и перешел на милитари, чтобы показать всему миру, что он на войне. Кто из украинских политиков, кроме Зеленского, выбирает стиль милитари и почему?
— Да, были времена, когда новоиспеченный президент Зеленский щеголял в роскошных костюмах, обещая светлое будущее наивным украинцам. Длилось, правда, это не долго. Уже совсем скоро "талантливые" имиджмейкеры переодели его в потрепанную футболку и спортивные штаны цвета хакки, дабы тот походил на национального героя, борца за свободу и защитника своего народа.
Все бы ничего, но мы с вами и весь мир хорошо помним его военное, ой простите театрально-комедийное прошлое.
А потому, эффект, может быть и достигнут в определенных кругах, но что говорить, если сами украинские солдаты, развлекаясь в перерывах, кидают дротики в портрет своего президента.
Впрочем, Запад реагирует на эту уловку весьма положительно, демонстрируя радушные приемы с крепкими объятиями и рукопожатиями.
Стиль милитари, действительно поддержали и переняли многие ключевые фигуры в окружении Владимира Зеленского, сменив костюмы, галстуки и парадные кителя на военно-полевые рубахи.
Вообще, стиль — это игра с деталями. А безвкусие и китч — это выпячивание одной детали как заглавной. Например, псевдоуниформа. Являясь при этом комиком и артистом.
© СоцсетиДенис Шмигаль
Денис Шмигаль
© Соцсети
Денис Шмигаль
Сейчас украинская элита впала в милитари-китч. Они похожи не на бравых военачальников, а на пьяных грибников, которые чувствуют себя "крутыми", напялив затасканный камуфляж охранников супермаркета.
— А может быть украинские лидеры разочаровались в дипломатических методах и в мыслях и в своих мечтах пытаются перейти к террористическим методам? Или они хотят показать, что имеют столько же власти над ситуацией, сколько и Зеленский? Это возможность отождествить себя с президентом и ощутить свою власть?
— Так исторически сложилось — некоторые правители и лидеры государств на протяжении веков известны своим предпочтением к стилю милитари и военной одежде.
Но это же не спроста. Саддам Хусейн, например, иракский диктатор носил военную одежду потому что она подчеркивала его статус, как верховного главнокомандующего.
Саддам Хусейн
Саддам Хусейн
Саддам Хусейн
Анвар Садат — президент Египта так же носил военную форму, отражая свою военную карьеру и статус в армии.
Николай II, последний российский император носил военную форму, подчеркивая свою роль как верховного главнокомандующего русской армией.
Муаммар Каддафи, Фидель Кастро, Аугусто Пиночет, Бенито Муссолини — все эти лидеры имели военное прошлое, были связаны с военными структурами своих стран и рассматривали себя как прирожденные воины. Многие из них имели военное образование или служили в армии перед тем, как занять высокие политические посты. Это придавало им авторитет и поддержку среди военных.
Ношение военной одежды подчеркивало их идентификацию как защитников нации и лидеров, готовых к борьбе. Это создавало образ сильного и решительного правителя.
Фидель Кастро
Фидель Кастро
Фидель Кастро
Таким образом, связь между этими правителями и военной культурой действительно была глубокой, и стиль милитари играл важную роль в их публичном имидже и политической стратегии.
На фоне всего этого наблюдать за украинскими руководителями и их игры в "переодевалки" становится даже неловко.
В Гарвардском университете придумали целую теорию "феномен красных кроссовок". Суть в том, что человек надевая какую-то броскую, смелую вещь, надеется стать и в целом более ярким, смелым, заметным.
Иногда это работает. Вспомним как во время Фолклендской войны 1982 года глава Британии Маргарет Тетчер подарила своему спецназу дорогие красные кроссовки. И спецура не подвела — билась отчайно и храбро.
Вот только я как стилист думаю, что здесь дело не только в красной обуви, а скорее в классной подготовке бойцов. Соответственно, заменить квалифицированную дипломатию и качественное госуправление мятыми майками вряд ли получится.
© president.gov.ua
© president.gov.ua
Резюмирую все сказанное. В вашем одном интервью было остроумное умозаключение: евреи — нация торговцев, которые мечтают стать воинами, а персы — нация воинов, которые стремятся стать торговцами. Как-то так.
Мне нравится подобная методология масштабных обобщений и сравнений. Пользуясь ею, предположу, что сирийские вожаки — бывшие вояки и радикалы, которые пытаются хотя бы внешне выглядеть респектабельными политиками и бизнесменами.
А украинские вожди — бывшие мелкие торговцы и ресторанные шоумены, которые "косят" под бравых вояк и дерзких радикалов. Отсюда и их внешние метаморфозы. Первые стремительно поменяли пустынный камуфляж на костюмы "Бриони" и опереточные мундиры.
Вторые — прикиды "Зели" на потные военизированные футболки. Но помните из песни: "свобода — это то, что у тебя внутри". Так и здесь. За одеждой многое можно спрятать. Вот только суть свою не спрячешь никогда.
Как одежду можно использовать в политике для передачи тайных знаков и действительно ли Владимир Зеленский через свои наряды посылает сигналы президенту России, в интервью О чем громко молчит Зеленский. Ирина Верхуша про тайные коды в одежде политиков.
 
ИнтервьюСирияУкраинаЗападВладимир Зеленскиймода
 
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