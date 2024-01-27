https://ukraina.ru/20240127/1052925256.html

О чем громко молчит Зеленский. Ирина Верхуша про тайные коды в одежде политиков

О чем громко молчит Зеленский. Ирина Верхуша про тайные коды в одежде политиков - 27.01.2024 Украина.ру

О чем громко молчит Зеленский. Ирина Верхуша про тайные коды в одежде политиков

Как одежду можно использовать в политике для передачи тайных знаков и действительно ли Владимир Зеленский через свои наряды посылает сигналы президенту России,... Украина.ру, 27.01.2024

2024-01-27T14:32

2024-01-27T14:32

2024-01-27T14:32

интервью

мода

владимир зеленский

территория

украина

россия

владимир путин

одежда

матвиенко

нацизм

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Как одежду можно использовать в политике для передачи тайных знаков и действительно ли Владимир Зеленский через свои наряды посылает сигналы президенту России, как считают западные СМИ? На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответила российский модельер, специалист по политическому имиджу Ирина Верхуша.Владимир Зеленский 22 января подписал указ о так называемых исторически украинских землях, которые являются частью России. Ранее в ходе встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас президент Украины адресовал Владимиру Путину “тайное послание”, считают обозреватели Bild. Журналисты Bild обратили внимание, что на свитшоте Зеленского обозначены координаты: 48,3794° и 31,1656°, которые указывают на окраину села Добровеличковка в Кировоградской области, где расположены центры в официально признанных границах 1991 года. Этим якобы Зеленский показывает свой отказ от территориальных уступок и не будет признавать изменения границ Украины.— Ирина, как считаете, Зеленский, действительно, посылает сигналы Путину?— Во время Второй мировой войны агенты разведывательных служб использовали различные методы передачи информации, включая применение тайных знаков на одежде. Например, пуговицы на пальто могли иметь скрытые сообщения или коды. Советские разведчики из КГБ применяли запонки для перевоза данных.Но вряд ли Владимир Зеленский в данном случае следует их примеру. Хотя... Возможно, это призыв о помощи к президенту России: "Я устал, спасите!".А вообще, Зеленский обычно не церемонится с призывами и посланиями. Вспомнить хотя бы его футболку, где космический десантник с украинской нашивкой втаптывает в землю советского космонавта. Надписи на футболке гласят: "Переходи на темную сторону", "Доминируй или умри".В данном случае координаты, на мой взгляд, даже обсуждать не имеет смысла. Это лишь тупое упорство Зеленского не признавать Крым и новые территории российскими. Видимо, он хочет жить по "старым координатам" и выдает желаемое за действительное.Здесь мы наблюдаем некий парадокс дресс-кода в политике — когда одежду используют для передачи неполитических сигналов. Зеленский как актер пытается всеми силами играть и лицом, и даже одеждой некую государственную роль. Артист он не плохой, но политик — явно случайный.— Как одежду можно использовать в политике для передачи посланий?— Политики часто используют одежду как средство невербальной коммуникации. Это позволяет передать определенные сообщения или усилить свою позицию.Например, они могут носить одежду определенного цвета или стиля. А для передачи тонких символических сообщений, как правило, используют аксессуары: броши или галстуки.Эти "тайные коды" в одежде помогают подчеркнуть политические убеждения, наладить контакт с избирателями или продемонстрировать солидарность с определенной группой людей, в которой заинтересован государственный деятель.Например, многие замечали, что Владимир Путин носит часы на правой руке. Это некий "знак" для членов силовых структур — именно так они носят данный аксессуар, чтобы случайно не повредить оружием. Здесь даже, я бы сказала, сигнал скорее братству по духу, нежели коллегам из политической элиты.— Какие вы знаете примеры из мировой истории, где государственные деятели использовали одежду для передачи знаков и символов с политическим подтекстом?— Такие примеры, конечно, есть. Но некоторые из них представляют собой спорные теории и не имеют подтверждения. Многие из них, на мой взгляд, скорее можно рассматривать как легенды, потому что в политике и дипломатии использование одежды для передачи тайных смыслов вряд ли практично и надежно.Известно, например, что Наполеон Бонапарт предпочитал носить рукава наряда завернутыми. Это могло служить символическим знаком военного ранга или просто быть предпочтением стиля.Некоторые источники утверждают, что Уинстон Черчилль использовал специальные узлы в платках. Они якобы служили тайными знаками для агентов или офицеров. Я лично отнесла бы этот домысел скорее к легенде.Французский политик Франсуа Миттеран, по слухам, использовал различные галстуки для передачи секретных посланий своим союзникам и соратникам.Во время культурной революции в Китае (1966–1976 гг.) Мао Цзэдун и его сторонники носили зеленые или цвета хаки форменные куртки. Впоследствии они стали известны как "куртки Мао" — символ революционного движения.Зеленая военная униформа сделала узнаваемым и экс-лидера Кубы Фиделя Кастро. Она олицетворяла его революционные идеалы и солидарность с кубинским народом.Мартин Лютер Кинг – младший использовал особую одежду и аксессуары, чтобы передать свои идеи. Например, носил филаментную розу на пиджаке как символ ненасильственности и мирного протеста.— А что-то ближе к современности?— Ярким примером служит королевская семья Великобритании. Это оплот традиций и консерватизма. В семье монарха не принято жаловаться и объясняться.Однако, если проанализировать их наряды и аксессуары, мы поймём, что у каждого на уме. Например, в 2017 году в преддверии Brexit на королеве была шляпка в цветах флага Евросоюза — синем и желтом. Для многих это послание было более чем красноречивым: главе Британии пришлось не по нраву, что страна уходит в свободное плаванье и отделяется от ЕС.Позже в декабре 2019 года во время своего рождественского обращения королева, казалось, удвоила свою поддержку Евросоюзу. На выступление она надела круглую брошь с 12 бриллиантами, похожую на звездный круг на флаге ЕС.Наш российский пример. Валентина Матвиенко известна своими уникальными и разнообразными брошами, которые привлекают внимание и становятся частью ее индивидуального стиля на официальных мероприятиях.Эти аксессуары имеют разные формы и, как правило, приурочены к определённым темам и событиям. Они могут олицетворять праздники или знаковые даты, служить способом выражения поддержки, памяти. А могут быть выполнены как национальные символы или привлекать внимание к социальным проблемам.Например, председатель Совета Федерации носила броши в форме георгиевской ленты в память о Дне Победы и ветеранах Великой Отечественной войны.Она также была замечена с аксессуаром в форме мака — символ в память о погибших во время Второй мировой войны. А ее броши в форме красных ромашек выражали поддержку ветеранам.Броши Валентины Матвиенко вызывают интерес и обсуждение. Однако, стоит отметить, что эти аксессуары не являются тайными знаками.Возвращаясь к историческим фактам, замечу, что при королевских дворах броши, и правда, использовались для тайных посланий. Их надевали в качестве тайных знаков и сообщений. Позже уже Коко Шанель предложила носить их на поясе, воротнике, карманах, головных уборах — для красоты.— Кстати, Валентина Матвиенко в октябре 2023 года появилась на выездном совещании Минобороны в блейзере и брюках цвета хаки с вышивкой: красные цветы на зеленых стеблях. В чем может быть семантика этого костюма? И какие смыслы в нем зашифрованы?— Валентина Ивановна, как мы обсуждали выше, всегда тонко и филигранно подбирает свой гардероб по каждому случаю.Данный ее наряд, во-первых, безумно красив. Во-вторых, символизм в нем действительно присутствует. Всем своим видом костюм говорит о мужестве и патриотизме, олицетворяя армию и защиту Родины.В частности, в культурном наследии России, особенно в контексте военного времени, брюки цвета хаки с вышивкой красных цветов на зеленых стеблях могут иметь уникальное и многослойное значение.Хаки является традиционным цветом военной формы и мундиров. А красные цветы — часть национальной идентичности и связаны с победой.Красный цвет — это всегда страсть, любовь и красота. Он также ассоциируется с энергией и силой воли, с настойчивостью и решительностью. И, конечно же, это один из трех главных цветов российского флага и герба. Красный — это защита и благословение.Красные цветы в нашей культуре являются еще и символом памяти и могут олицетворять память о павших солдатах и ужасах войны. Этот цвет часто используется для выражения глубоких эмоций в контексте военного времени.Зеленые стебли, в свою очередь, могут символизировать надежду на мирное будущее и восстановление после войны. Зеленый цвет обычно ассоциируется с новой жизнью, ростом и возрождением.Резюмируя все сказанное, возможно, такой наряд Валентины Ивановны имел целью выказать уважение к историческому наследию и традициям России во времена конфликтов и сложных перемен.— Использование одежды для передачи тайных знаков или сообщений — это опасно?— Это сложно и рискованно зачастую. Например, ваше послание может быть неверно интерпретировано его адресатами или того хуже — раскрыто противником.В большинстве случаев все-таки современные политики используют секретные знаки на одежде как поддержку, принятие, солидарность и знак уважения.— Balenciaga и другие иностранные бренды посвящают свои показы украинцам, поддерживая этим позицию Украины. Стоит ли запретить их в России?— Balenciaga — это бренд с вековой историей, которым изначально восхищалась сама Коко Шанель. Сегодня же это шок, скандалы, эпатаж и, как говорит сам креативный директор Дома Моды Balenciaga Демна Гвасалия — Ugly-fashion (уродливая мода).Это модный спектакль, призванный вытаскивать людей на бескрайний фейерверк противоречивых эмоций: от тошноты (для неподготовленной публики) до бесконечных оваций и преданной любви.Бренд уже отменяли за пропаганду педофилии и детской порнографии, но весь этот хейт ему только на руку. Еще больше внимания, еще больше поклонников…Я считаю, что запрещать подобные бренды не имеет смысла. Это только добавит внимания. Важно работать с населением, воспитывать у него при участии наших модельеров и их продуктов патриотизм, пробуждать вкус к жизни и красивым вещам.Мода оказывает колоссальное психологическое влияние на человека. Например, может создавать у него положительный или агрессивный настрой.Мода участвует в формировании политических взглядов, общественного мнения и определяет культурные стандарты. Например, может даже сформировать представления о том, что является "правильным" или "неправильным", поставить под угрозу социальные нормы, создавая свои ценности и идеалы. Мода направляет и управляет.Принимая все это во внимание, так или иначе задаешься вопросом: какие бренды нужны России, чтобы сохранить экологичность человеческой души?— И, какие же бренды нам нужны, по-вашему, Ирина?— Конечно, мода должна пропагандировать красоту и гармонию народов, подчеркивать достоинства традиций и культурную глубину. А не уродство души, тела и расслоение социальной общности, что делают многие иностранные бренды.Мода — это мощное оружие, которое, как я сказала выше, задает установки в сознании людей, формирует их мышление. А следовательно — определяет будущее: сначала одного человека, потом всей страны. А далее — мода меняет весь мир. Наша задача решить, в какую сторону мы хотим его менять.— Какие бренды в России поддерживают спецоперацию СВО?— Многие бренды одежды и ювелирные дома, всем сердцем любящие Россию, стараются активно принимать участие в поддержке силы духа и патриотизма страны.Например, выпускают товары с национальной символикой: флаг России, герб, национальные узоры — в знак поддержки и любви к Родине. Средства, полученные с продажи этих товаров идут в поддержку СВО. Некоторые дизайнеры и вовсе перешли от шитья платьев к одежде военной тематики и спальным мешкам: отправляют их нашим бойцам на передовую.Кстати, здесь мне вспомнилась одна забавная история. В 2022 году модный дом Dior снял новогодний видеролик и фотосессию на фоне заснеженных берез, где модели в белых кружевных сарафанах как будто бы водили хороводы. Ролик получился колоритный и в откровенно русском стиле.Это вызвало невероятный скандал в социальных сетях. Dior обвинили в пропаганде русской моды и поддержке русской культуры. В России же его встретили с теплом и комплиментами и даже сравнили со сказкой "Морозко"!Можно сколько угодно дискутировать на тему берез, которые растут не только в России, но и во Франции, где жила и работала на тот момент причастная к съёмке фотограф. Но сейчас, когда Fashion-индустрия активно вовлечена во внешнюю политику, невозможно игнорировать тот факт, что береза считается исключительно символом России. Так, что же это было? Зачем и для чего мастодонты модных домов делают такие "ошибки"? Возможно, это тоже тайные месседжи? Возможно, это завуалированное послание, что сердцем они с нами и все понимают?— Как еще Fashion-индустрия может выступить против неонацизма на Украине?— Как я говорила выше, Fashion-индустрия имеет уникальные возможности для влияния на общественное мнение и культурные тенденции. Естественно, что ее вклад в борьбу против неонацизма может быть огромным.Во-первых, дизайнеры могут использовать свои коллекции как платформу для выражения политических и социальных мнений, включая осуждение неонацизма. При этом важен контроль за изображениями, в том числе осторожное использование символов в одежде и рекламе.Во-вторых, отказаться от сотрудничества с брендами, специалистами и моделями, которые известны своей поддержкой, связями с ВСУ. В-третьих, наладить сотрудничество (кто еще не сделал этого) с художниками и общественными организациями, которые активно выступают против неонацизма — для создания совместных проектов и коллекций. И часть прибыли от этой деятельности направлять как помощь участникам СВО на фронт.Также наша модная индустрия может поддержать просветительские проекты и инициативы, участвовать в создании социальных кампаний. Они противостоят распространению неонацизма, экстремизма и рассказывают об их вреде. К этому можно привлечь известных людей, звезд, блогеров — для распространения позитивных сообщений.Все это позволит Fashion-индустрии продемонстрировать её приверженность ценностям патриотизма, толерантности, уважения и человечности. Ведь в этой сфере борьба с нацизмом — это в том числе битва за высокий стиль.Потому что нацизм — прибежище бездарности, провинциальной тупости и маргинальности. Это китч и пошлость политики, которые можно уничтожить только высоким стилем. Наша миссия в этом и состоит — сделать русский стиль образцово высоким!

https://ukraina.ru/20240104/1052408681.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, мода, владимир зеленский, территория, украина, россия, владимир путин, одежда, матвиенко, нацизм, сво, политика, знаки