Специалист по политическому имиджу Ирина Верхуша о том, почему лидеры Украины одеваются как террористы
© Фото : из личного архиваИрина Верхуша интервью
© Фото : из личного архива
Внешний вид представителей украинской власти вызывает много вопросов и нареканий, как внутри самой Украины, так и еще больше за ее пределами. О том, почему именно так выглядят представители украинской власти в отличие, скажем, от руководства Сирии мы решили узнать у модельера.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала специалист по политическому имиджу Ирина Верхуша.
— Ирина, как дресс-код выдает наши тайные желания и мысли, цели и задачи?
— Говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Извините за такое сравнение, но подобная аналогия относится и к дресс-коду. Человек часто непроизвольно выбирает формы и цвета, выдающие его тайные желания, страсти и намерения.
Лихой и стильный берет Че Гевары восходит к детским потаенным мечтам об отчаянной жизни, революционных приключениях, рискованных поступках… Поэтому внимательно следите за своим дресс-кодом. Он вас может разоблачить как трусы с гербом Союза, которые по преданию носил Штирлиц.
В ранних интервью мы неоднократно поднимали вопрос взаимосвязи наших целей, желаний с внешним видом. И я по-прежнему считаю, что внешний вид человека имеет огромную силу притягивать или отталкивать нужных людей или события, добиваться поставленных целей или же удивленно разводить руками в недоумении, почему все пошло не так.
И, да! Надевая платье, костюм или рваные джинсы с футболкой позаботьтесь узнать заранее про дресс-код, если он имеется, и тщательно подбирайте цвет и форму. В конце-концов обратите внимание на свежесть изделия.
На этот пункт к моему удивлению, так же не все люди обращают внимание. Особенно странно это выглядит в элитарных кругах...
Не нужно далеко ходить — появление Зеленского, к примеру с пятнами пота в телеэфирах становится, судя по всему для него уже нормой, как и запах его немытости на деловых встречах глав государств, о закулисных возмущениях которых уже известно просторам Интернета.
© Youtube
© Youtube
Помните, чтобы дать оценку и принять решение относительно предстоящего диалога или кандидата на что-либо, человеку не нужно быть психологом. В данном случае индикаторами выступают наши глаза, уши и нос.
Человеческий мозг вне всяких сомнений принимает решение уже спустя несколько секунд. Вопреки нашим желаниям. Подбирайте свой гардероб осознанно.
— Как у нового правительства Сирии проявляется дресс-код? Возможно, они разочаровались в своих методах и хотят обратиться к дипломатии?
— Просто новому правительству Сирии нет необходимости демонстрировать и доказывать, что они прирожденные воины. Напротив, это отлично продуманный ход имиджмейкеров.
Последние знают, что классический костюм — это негласный кодекс одежды в политической среде. Он демонстрирует уважение к коллегам и к обществу в целом, что важно для поддержания хороших взаимоотношений как внутри страны, так и на международной арене.
© Фото : Телеграмм-каналыГлава Сирии Ахмед аш-Шараа
© Фото : Телеграмм-каналы
Глава Сирии Ахмед аш-Шараа
С помощью классического костюма власти Сирии как бы заявляют мировому сообществу, что они настроены вести свои дела профессионально. Они больше не моджахеды и готовы жить цивилизованно, сотрудничая с главами государств. Все это, в свою очередь, помогает создать образ компетентного и надежного лидера.
Таким образом классический костюм является не только элементом одежды, но и важным аспектом формирования публичного имиджа глав государств и способствуют созданию атмосферы уважения, доверия и серьезности в политической среде.
— Владимир Зеленский с первых дней СВО поменял свой стиль одежды и перешел на милитари, чтобы показать всему миру, что он на войне. Кто из украинских политиков, кроме Зеленского, выбирает стиль милитари и почему?
— Да, были времена, когда новоиспеченный президент Зеленский щеголял в роскошных костюмах, обещая светлое будущее наивным украинцам. Длилось, правда, это не долго. Уже совсем скоро "талантливые" имиджмейкеры переодели его в потрепанную футболку и спортивные штаны цвета хакки, дабы тот походил на национального героя, борца за свободу и защитника своего народа.
Все бы ничего, но мы с вами и весь мир хорошо помним его военное, ой, простите театрально-комедийное прошлое.
© Скриншот из видеоЗеленский в латексе
© Скриншот из видео
Зеленский в латексе
А потому эффект, может быть, и достигнут в определенных кругах, но что говорить, если сами украинские солдаты, развлекаясь в перерывах, кидают дротики в портрет своего президента.
Впрочем, Запад реагирует на эту уловку весьма положительно, демонстрируя радушные приемы с крепкими объятиями и рукопожатиями.
Стиль милитари, действительно поддержали и переняли многие ключевые фигуры в окружении Владимира Зеленского, сменив костюмы, галстуки и парадные кителя на военно-полевые рубахи.
Вообще, стиль — это игра с деталями. А безвкусие и китч — это выпячивание одной детали как заглавной. Например, псевдоуниформа, являясь при этом комиком и артистом.
Сейчас украинская элита впала в милитари-китч. Они похожи не на бравых военачальников, а на пьяных грибников, которые чувствуют себя "крутыми", напялив затасканный камуфляж охранников супермаркета.
© СоцсетиДенис Шмигаль
© Соцсети
Денис Шмигаль
— А может быть украинские лидеры разочаровались в дипломатических методах и в мыслях и в своих мечтах пытаются перейти к террористическим методам? Или они хотят показать, что имеют столько же власти над ситуацией, сколько и Зеленский? Это возможность отождествить себя с президентом и ощутить свою власть?
— Так исторически сложилось — некоторые правители и лидеры государств на протяжении веков известны своим предпочтением к стилю милитари и военной одежде. Но это же не спроста.
Саддам Хусейн, например, иракский диктатор носил военную одежду потому что она подчеркивала его статус, как верховного главнокомандующего. Анвар Садат — президент Египта так же носил военную форму, отражая свою военную карьеру и статус в армии.
Николай II, последний российский император носил военную форму, подчеркивая свою роль как верховного главнокомандующего русской армией.
Муаммар Каддафи, Фидель Кастро, Аугусто Пиночет, Бенито Муссолини — все эти лидеры имели военное прошлое, были связаны с военными структурами своих стран и рассматривали себя как прирожденные воины. Многие из них имели военное образование или служили в армии перед тем, как занять высокие политические посты. Это придавало им авторитет и поддержку среди военных.
© REUTERS / Rafael PerezФидель Кастро
© REUTERS / Rafael Perez
Фидель Кастро
Ношение военной одежды подчеркивало их идентификацию как защитников нации и лидеров, готовых к борьбе. Это создавало образ сильного и решительного правителя.
Таким образом, связь между этими правителями и военной культурой действительно была глубокой, и стиль милитари играл важную роль в их публичном имидже и политической стратегии.
На фоне всего этого наблюдать за украинскими руководителями и их играми в "переодевалки" становится даже неловко.
В Гарвардском университете придумали целую теорию "феномен красных кроссовок". Суть в том, что человек надевая какую-то броскую, смелую вещь, надеется стать и в целом более ярким, смелым, заметным.
Иногда это работает. Вспомним как во время Фолклендской войны 1982 года глава Британии Маргарет Тетчер подарила своему спецназу дорогие красные кроссовки. И спецура не подвела — билась отчаянно и храбро.
Вот только я как стилист думаю, что здесь дело не столько в красной обуви, сколько в классной подготовке бойцов. Соответственно, заменить квалифицированную дипломатию и качественное госуправление мятыми майками вряд ли получится.
© president.gov.ua
© president.gov.ua
Резюмирую все сказанное. В вашем одном интервью было остроумное умозаключение: евреи — нация торговцев, которые мечтают стать воинами, а персы — нация воинов, которые стремятся стать торговцами. Как-то так.
Мне нравится подобная методология масштабных обобщений и сравнений. Пользуясь ею, предположу, что сирийские вожаки — бывшие вояки и радикалы, которые пытаются хотя бы внешне выглядеть респектабельными политиками и бизнесменами.
А украинские вожди — бывшие мелкие торговцы и ресторанные шоумены, которые "косят" под бравых вояк и дерзких радикалов. Отсюда и их внешние метаморфозы. Первые стремительно поменяли пустынный камуфляж на костюмы "Бриони" и опереточные мундиры.
Вторые — прикиды "Зели" на потные военизированные футболки. Но помните из песни: "свобода — это то, что у тебя внутри". Так и здесь. За одеждой многое можно спрятать. Вот только суть свою не спрячешь никогда.
