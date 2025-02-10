https://ukraina.ru/20250210/1060936926.html

Донецкий музыкант Евгений Пефтиев: "Мы были и остаемся уличными музыкантами"

Донецкий музыкант Евгений Пефтиев: "Мы были и остаемся уличными музыкантами" - 10.02.2025 Украина.ру

Донецкий музыкант Евгений Пефтиев: "Мы были и остаемся уличными музыкантами"

О победе во всероссийском конкурсе, безразличии донецких СМИ, уличных музыкантах и больших артистах, а также о патриотической музыке, влиянии войны на творчество и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал фронтмен донецкой рок-группы "Ширли Мырли" Евгений Пефтиев.

2025-02-10T06:45

2025-02-10T06:45

2025-02-10T06:45

донбасс

россия

москва

цой

вадим артемов

украина.ру

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060937191_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_110ac78df5bfc8823b1ccab2955d173b.jpg

- Слыхал, что ваша группа победила на всероссийском конкурсе, что для выходцев из Донбасса нынче редкость. Расскажете?- Было дело. Мы вошли в пятерку победителей Всероссийского Международного конкурса "Нашествие: Молодые ветра". Там история какая? Мне попадалась на глаза новость о том, что принимаются заявки, но как-то все это мимо прошло. Не любитель я подобных конкурсов. А потом один паблик музыкальный написал, что весь музыкальный Донбасс заявки подает."Ну какой же весь, если мы не подали?" - подумал я. А почему бы и не попробовать? Взял и подал нашу песню "Уличные музыканты". И она прошла. Там более четырех тысяч участников со всей России, а жюри отобрало нашу песню.В следующем туре мы оказались в числе 240 номинантов на призовые места, а потом и в списке из 50 номинантов, которые должны были выступить на гала-концерте. Концерт проходил в один день: с одиннадцати утра и до одиннадцати вечера. Донбасс, помимо нашего коллектива, представляла группа "Нагора". Очень круто выступили, невзирая на технические проблемы. Поскольку группы сменялись нон-стоп, нужно было выступать быстро, а потому о качестве говорить трудно.А мы выступали четвертыми и это было непросто, поскольку аппарат еще не настроен. Тем не менее, публику наша песня заинтересовала. Подпевали уже со второго припева, хотя песню раньше не слышали. Эти зрители видели нас впервые.После выступления я остался послушать, встретил много знакомых из Москвы и других городов. А потом пришло время объявлять победителей и вторыми назвали "Ширли Мырли". Мы, конечно же, были в шоке.Среди призов там электрогитара, запись в московской студии, ротация на "Нашем Радио", поездка на фестиваль "Таврида.Арт", запись клипа и еще что-то. В общем, рады, конечно, были очень.А! Самым главным призом был тур по восьми федеральным городам России: Феодосия, Красноярск, Липецк, Владивосток и другие. Мы ездили, выступали в составе пятерки победителей. В первую неделю хедлайнером у нас были "Гудтаймс", а дальше "АнимациЯ" и "Ва-банк". Такое вот интересное приключение.- Насколько я понимаю, песня "Уличные музыканты" имеет непростую историю…- Да, конечно. В декабре 2014 года я уехал из Донецка в Москву. Столкнулся, скажем так, с финансовыми трудностями, а с работой в Донецке тогда было непросто. А я ведь всегда мечтал выйти с гитарой на улицу или в подземный переход и просто играть. Сперва попробовал в Ногинске, куда изначально приехал, а потом и в Москве. Так полтора-два года только этим на жизнь и зарабатывал. Вот прямо в переходе на Новом Арбате, где кафе "Жигули" и Дом книги, была написана добрая часть песен. Песня "Уличные музыканты" тоже написана там.В 2017 вернулся в Донецк, а двумя годами позже пришла идея собрать кавер-группу, чтобы играть Цоя. Я так несколько раз выступил на бульваре Пушкина. Понравилось. 21 декабря 2019 сделали первый кавер и с тех пор существует группа. Но первые пять песен были записаны в Москве с сессионными музыкантами. В марте 2020 записали первую авторскую песню "Стробоскопы" и пошли дальше. До 2023 года ежемесячно выпускали по одной песне, а перед фестивалем перестали.Я снова уехал в Москву, чтобы продвигать группу, а ребята мои были вынуждены остаться. Кто-то по семейным причинам остался, кто-то – по каким-то еще. Потом я уехал на один год, чтобы проверить, удастся ли раскрутить группу в столице. Тех результатов, о которых я думал, не добились, но в конкурсе вот победили.В общем, решили с ребятами, что будем играть здесь. Выступали в Мариуполе, в Луганске, пару раз выступали в Москве, но, по сути дела, остаемся уличными музыкантами. Выступаем на бульваре Пушкина в дни памяти Виктора Цоя. В прошлом году прочитали невеселый пост от наших друзей из приюта "Пиф" для бездомных собак. У них там катастрофическая ситуация была по финансам. Так мы быстро, пока нормальная погода, выступили на бульваре, собрали денег для приюта.Конечно, начиная с 22-го, когда стали плотно обстреливать центральные районы города, все это затруднилось. Даже когда выступали для "Пифа", мы лишь кинули мимолетный клич, чтобы не привлекать внимания той стороны. В остальном же играем для тех, кто проходит мимо. И дальше будем играть с большой радостью, поскольку это кайф.- Донбасс – одаренный край в музыкальном плане. Но почему и о группе, и о победе в конкурсе я узнаю не из местных СМИ, а от знакомых военных?- Знаете, мне трудно ответить на этот вопрос, поскольку я не понимаю людей, которые должны бы, но не освещают культурную жизнь Донбасса. Не хотелось бы кого-то обидеть, поскольку был период в 22 году, когда ряд СМИ проявлял какую-то активность в данном направлении, но потом все закончилось.Понятно, что были куда более важные события, но периодически нам просто отказывали. То есть у нас выходили песни, мы обращались, а нам отказывали. Может это что-то личное. То мы не дотягивали по качеству звука, то по качеству исполнения, то по качеству вокала или звучания барабанов. Хотя другие организации, включая то же "Наше Радио", брали и берут наши песни. На "Нашем Радио", которое является номером один в России по рок-музыке, наша песня крутится до сих пор.Жаль, конечно, что присутствует такая вот избирательность: этим можно, а этим нельзя. А ведь есть и другие группы, с которыми поступают также.- В конкурсе победили, по России с концертами проехали, на радио попали. Что дальше?- Дальше, если быть честным, ничего. Пишем песни, пишем музыку, выпускаем новые альбомы. Песни ведь сочиняются постоянно, ежедневно, ежесекундно. Это и какие-то веселые песни, и песни о войне, о людях Донбасса, которые пишем с 2014 года. Это такие песни, как "Пропавший без вести". Сейчас выйдет песня "Одноклассникам". Она о тех людях, которые уехали в Украину, жестко "переобулись" и ушли из нашей жизни.К чему я вообще написал эту песню? У нас есть общий чат одноклассников, в котором сидят и те, кто остался здесь, и те, кто уехал в Россию, и те, кто уехал в Украину. Перепалки на тему войны, которые там случаются, — это одно. Другое дело, что мы замечаем, как тот покинул чат, этот покинул чат. А мы же знаем, что они на украинской стороне. Нет, я понимаю, что у них там проверки телефонов и все такое. Мало ли.Эта песня не так, чтобы жесткая претензия. Скорее напоминание… там первые слова: "как же быстро вы забыли наш расстрелянный Донбасс". Понимаете, сейчас они трубят о том, что Россия стреляет по Украине, но как же те чувства, которые испытывал Донбасс, когда все эти годы по нам летели снаряды? Вот об этом я напомнить хотел.- Обстановка влияет на творчество?- Еще как. Ведь многие песни группы "Ширли Мырли" были написаны или до, или в начале 2014 года. И это было что-то легкое, веселое, житейское. А потом началась война и песен о ней стало не много, но катастрофически много.Сейчас мы готовим альбом "Славянский маршрут". Теперь у этого названия два смысла: путь тех, кто шел из Славянска в Донецк, и наш славянский путь. В этом альбоме будет 21 песня.Вот, к примеру, песня "Пропавший без вести" посвящена вокалисту группы "GREYS" Роману Сорокину. Очень хороший, талантливый парень. Он пропал еще в начале СВО. И не только он. Игорь фотограф тоже считается пропавшим без вести. Эта и другие песни войдут в альбом "Славянский маршрут". Вот так влияет война.Влияет даже то, что… вот недавно написал шуточную песню, которая называется "Полведра воды осталось до среды". Будучи исполненной впервые, она даже в акустике прямо залетела людям. "Включите воду нам, парам-парам-пам-парам", да. Бывает, что идешь по улице, смотришь на пустые улицы…вот я ехал на встречу и вспоминал, какой пустой еще недавно была улица Постышева. Мы шли по той стороне, чтобы иметь возможность укрыться, если прилетит на Артема. Туда ведь крепко прилетало. Я помню перекресток, где гастроном "Москва". Там убило очень много людей. Ужасное было зрелище. Мы оказались там в тот самый день и это был ужас. Светлая память тем людям.

донбасс

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

донбасс, россия, москва, цой, вадим артемов, украина.ру, интервью