https://ukraina.ru/20240314/1053874500.html

"Вы — в ненависти, а мы — в любви": премьера фильма о Донбассе "Позывной "Пассажир"

"Вы — в ненависти, а мы — в любви": премьера фильма о Донбассе "Позывной "Пассажир" - 14.03.2024 Украина.ру

"Вы — в ненависти, а мы — в любви": премьера фильма о Донбассе "Позывной "Пассажир"

В четверг, 14 марта, на экраны российских кинотеатров выходит фильм Ильи Казанкова "Позывной "Пассажир". Литературный первоисточник — роман писателя Александра Проханова "Убийства городов", рассказывающий о войне в Донбассе в самом ее начале, когда в Киеве объявили "АТО", а города, поселки и деревни востока Украины оказались под огнем

2024-03-14T04:31

2024-03-14T04:31

2024-03-14T04:31

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...Медленно отступая назад мелкими шагами, герой споткнулся о камень, упал, и, падая, нажал на спусковой крючок. Он впервые в жизни держал в руках автомат, впервые в жизни слышал взрывы и точно не собирался убивать человека, но случайно убил. На груди убитого, молодого русскоязычного парня, оказалась наколота свастика.Название фильма — "Позывной "Пассажир" — емкое и четкое сразу по двум причинам: во-первых, главный конфликт истории заключается как раз в том, как "пассажир", совершенно посторонний конфликту в Донбассе человек, перестает быть сторонним, удивленным наблюдателем, из случайного пассажира военного грузовика, где-то вдали от дома, на условном краю земли, превращается в деятельного, непосредственного участника того человеческого горя, жестокости и необъяснимой издалека войны, свидетелем которой становится.Вторая причина бытовая, но очень образная: позывным ополченцев в фильме уделяется большое внимание, не из праздного интереса к бытовым деталям, а для того, чтобы подчеркнуть: те, кто тогда, в самом начале, в 2014-2015 годах оказались в Донбассе, становились кем-то другим, единым целым, далеким от родных городов, профессий, историй, собственных имен.Короткий емкий позывной, и ничего больше. Создатели фильма к нам беспощадны: к большинству персонажей, встреченных главным героем, мы даже не успеем привыкнуть, они погибают один за другим в кровавой бойне гражданской войны.Главный герой — московский писатель, слегка клишированный образ столичного "тусовщика", Николай Рябинин, которого играет Антон Шагин. Сам герой, пережив несколько обстрелов, смертей и других ужасов войны, признается, что писал романы и рассказы "ни о чем".В Донбасс он попадает почти случайно: брат писателя — военный, участвовал в обеих Чеченских кампаниях, теперь воюет на востоке Украины, но родители получают известие о его гибели, и Николай, замучившись упреками отца и болезнью матери, отправляется на поиски брата.Брата он так и не найдет, но для сюжета фильма это, по большому счету, не имеет никакого значения. Главное здесь — буквальная и конкретная трансформация героя от похмельного спора с отцом (играет Александр Михайлов) "Что он там забыл в чужой стране, при чем тут мы..." до человека, сердце и мысли которого останутся там, в Донбассе.В полуторачасовом фильме происходит не так уж много событий, однако все они накалены и обострены до предела: герой попадает в расположение ополченцев, случайно убивает украинского военнослужащего, влюбляется, сам становится ополченцем и вступает в бой, попадает в плен.Среди ярких героев, которых он встретит — идейный командир (играет Виталий Кищенко), выпускник киевской военной академии, позиционирующий себя как советский человек, не позволяющий грабить угольные шахты, отправляющийся в бой с советским знаменем.Несколько шаблонный поначалу образ обрастает деталями и мотивами, становится интересным и привлекательным. Главная интрига его образа — ментальное, а затем и вполне реальное противостояние с однокурсником и товарищем, украинским офицером. Не раскрывая всех карт и сюжетных поворотов, отмечу только одну, и невероятно реалистичную их сцену: они, бывшие товарищи, находящиеся на позициях в непосредственной близости, друг напротив друга, созваниваются и разговаривают.Этот разговор, мучительно реалистичный, узнает любой человек, который жил в те годы на Украине, они так и начинались эти разговоры: "Как ты, брат? Как жена, как дети? Все хорошо? Ну и у нас, слава богу… А помнишь, тогда?.." И буквально спустя несколько общих и дружеских реплик, в голосе появляется сталь, появляется горечь и злость, появляется то, в чем собеседники не могут ни согласиться друг с другом, ни примириться.Целая череда образов, которые жестоко было бы назвать сухим и книжным словом "позитивные" — обычные жители села, в котором происходит действие. Они не очень-то герои, не то, что типажи: обычные люди, чьи дома каждый день разрушают артиллерийскими и авиа- обстрелами, чья жизнь искорежена, разрушена, растоптана, чьим-то циничным приказом, чьими-то людоедскими интересами.Со злодеями в фильме все сложнее. Исключительно субъективное мнение: зрителю придется самому разобраться (возможно, в этом и состоял режиссерский замысел), а если и не разобраться, то хотя бы задаться вопросом: какие мотивы, какая любовь и ненависть, какие причины заставили обычного украинского летчика взлететь над своим, соседним селом и уничтожить его, сравнять с землей?Один из героев предлагает такой ответ: "Вы — в ненависти, а мы — в любви. И в гневе. Но правда — с нами"."Позывной "Пассажир" - фильм о войне, но ни одной военной песни в нем не прозвучит. Музыка, которая сопровождает персонажей максимально простая и узнаваемая, герои, например, танцуют под песню группы Uma2rman “Проститься", и это так необычно, что придает сцене особое очарование.Есть в картине и батальные сцены. Говорить о них и анализировать их оставим специалистам, но вот, что бросилось в глаза мне в череде визуальных образов: цветочные поля, знойно летние, южные, васильковые и ромашковые, изобильные пшеничные черноземы, плодородная, цветущая южная земля, по которой едут танки и бегут солдаты, которую заливают кровью.Этих полевых цветов, насыщенно ярких и неумолимо жизнеутверждающих в фильме так много, их врывают и втаптывают в землю, а они цветут, и погибшие, уже свободные и улыбающиеся, уходят в вечность по полю, полному одуванчиков, белых, созревших, августовских.Едва ли сейчас, когда история все еще совершается на наших глазах, кто-либо причастный к этому горю, сможет непредвзято и сухо оценить художественные достоинства подобного фильма.Его выход — безусловно, событие, тем более, что большинство предыдущих попыток кинематографа осмыслить украинскую трагедию и войну в Донбассе, в основном, не были удачными и зачастую получали обвинения в казенщине и конъюнктуре.Антон Шагин, сыгравший главного героя, в Донбассе бывает часто, собирает гуманитарную помощь, выступает перед местными жителями и российскими военными. Другие актеры, которых хотелось бы отметить лично мне: Надежда Маркина в роли селянки, Никита Тезин в роли ополченца с позывным "Артист", Максим Деричев в роли ополченца "Федяя", Александр Левин в роли украинского военного.

https://ukraina.ru/20240226/1053509794.html

https://ukraina.ru/20240225/1053504906.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Мария Нестерова

эксклюзив, донбасс, фильм, кино, украина, культура