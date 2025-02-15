https://ukraina.ru/20250215/1061103802.html

"Жертвенный барашек" Зеленский отправляет Европу в крестовый поход

"Жертвенный барашек" Зеленский отправляет Европу в крестовый поход - 15.02.2025 Украина.ру

"Жертвенный барашек" Зеленский отправляет Европу в крестовый поход

Владимир Зеленский ещё раз выступил на Мюнхенской конференции — в этот раз с наполеоновским проектом вооружения Европы

2025-02-15T18:05

2025-02-15T18:05

2025-02-15T18:25

эксклюзив

европа

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

джей ди вэнс

ес

мюнхенская конференция по безопасности

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Только все успели свыкнуться с европейскими и американскими заголовками каждой второй статьи о том, что мир потерял интерес к Украине, речи Зеленского стали скучны, однообразны и предсказуемы, как он сам, кажется, собрался с силами и вспомнил навыки своей настоящей профессии.Уже второе за время проведения Мюнхенской конференции по безопасности выступление Зеленского пустым точно не было. Он призвал Европу к предвоенному вооружению, сделал несколько не слишком вежливых выпадов в адрес Вашингтона и в очередной раз безапелляционно заверил: никаких выборов на Украине не будет — украинцы не хотят."Старые времена закончились""Стравливание" Евросоюза и США сквозило буквально в каждом предложении Зеленского. Ждать помощи из-за океана европейскому континенту больше не приходится, уверен он, а вот сражаться придётся, а потому Европа должна стать гораздо более сильна и консолидирована:"Очень многие лидеры говорили о том, что Европе нужны собственные вооружённые силы, армия — армия Европы. И я действительно верю, что это время настало. Необходимо создать вооружённые силы Европы. Это не сложнее, чем решительно противостоять российским атакам, что все мы делаем. Европе нужен единый голос, а не десяток отдельных. Именно потому должна быть скоординированная дипломатия и единая внешняя политика. В частности, в вопросе справедливого завершения войны."Чей это голос и кто поведёт единую Европу в бой — понятно, Зеленский о своём глобальном лидерстве не забыл упомянуть несколько раз.Его самые яркие тезисы о разногласиях США и ЕС:— Европа нужна Вашингтону как рынок, а не как союзник;— Рассказывая Зеленскому о своём звонке президенту РФ Владимиру Путину, Дональд Трамп ни разу не упомянул, что Европа будет за столом переговоров."Это о многом говорит: старые дни закончились, когда Америка поддерживала Европу просто потому, что так было всегда", — грозно резюмировал Зеленский.И сделал уж совсем недружественный выпад в адрес Трампа:"Путин хочет, чтобы американский президент стоял на Красной площади 9 мая — но не так почетный лидер, а в качестве своего достижения".И это несмотря на то, что накануне у него сорвалась сделка по редкоземельным металлам и встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.Кроме того, Зеленский припугнул все страны, граничащие с Белоруссией: Россия, мол, стягивает туда войска — но на Украину ли пойдёт?Один из ярчайших пассажей его речи — о многострадальных выборах на Украине. Если коротко: их не будет, потому что главное — военное положение, и выбирать точно не хотят украинцы. А те предатели, что хотят, лучше бы поменяли гражданство. И все прекрасно знают: многие бы поменяли, но на Украине это возможно лишь за личной подписью президента, то есть фактически невозможно…Зеленский пытается помешать Трампу завершить войну, потому что это единственный шанс его политического выживания, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько."Зеленский в ложном положении, потому что он тот барашек, которого могут принести в жертву. Россия четко заявила, что вести переговоры с Зеленским она не будет. Переговоры возможны только между Россией и США. Но формально украинский президент мог бы поставить подпись под соглашением о перемирии и заморозке. Это то, чего добивается Трамп, чтобы получить Нобелевскую премию мира.Зеленский этому мешает, потому что он питается войной. Война для него это способ политического выживания. Может, и физического, но он вполне может дожить свой век где-нибудь с семьёй. Поэтому он любыми путями стремится выиграть время, может быть, и остаться при власти. Последняя его придумка это атака ВС РФ на Чернобыльскую АЭС. Есть небольшая вероятность, что идея заморозки, мира не состоится. Пока все переговоры находятся в начальной стадии, и России пока ничего не предлагают. Политика кнута и пряника состоит в том, что пока и кнут, и пряник являются призрачными.Пряник в виде заморозки вообще не понятно из чего состоит. Да, перестанут гибнуть российские солдаты, это замечательно. Но наши войска идут вперед, зачем нам останавливаться и прекращать огонь. Мы завели машину, пристегнули ремни, а потом решили выйти и идти пешком. В этом нет необходимости.Кнут тоже призрачный. Есть только намеки, что будут атаковать наш теневой танкерный флот, полностью обрубят экспорт энергоресурсов. Но российская экономика выдержала давление в течение трёх лет. У нас есть союзники, мы успешно действуем на международной арене. И любой кнут против России может вызвать и удар кнутом в ответ. И этот кнут может быть неприятным для Трампа.Не потому что будет болезненным, а потому что Трамп не сможет подтвердить свою эффективность, о которой говорил во время предвыборной кампании. На основании чего заключать соглашение пока непонятно. Всё это дает Зеленскому запас времени. Потому что пока фронт не стабилизируется, пока мы не дойдем до Одессы, Винницы, говорить о линиях раздела Украины, сферах влияния рановато", — объяснил свою точку зрения эксперт.Трамп, может быть, и обратил бы внимание на хамские выходки Зеленского, но его основная цель — что транслируют сейчас в Мюнхене и его соратники — избавиться от ответственности за Украину, полностью переложив её на ЕС."Он соскакивает с этого корабля, проиграть должна Европа, а Америка проиграть не может. Поэтому Трамп говорит все, что мы хотим услышать. Ему нужна победа в войне, в которой он участвует только косвенно. Если бы не наши победы на поле боя, ничего этого бы не было. Трамп делает всё, чтобы втянуть в переговоры Россию. Единственное, чем можно противостоять России, это ядерный удар, но Россия сразу же ответит",— отметил в интервью Украина.ру политолог Андрей Суздальцев."США могут съесть всех своих союзников"Грозная речь Зеленкого о необходимости срочно сплотиться и милитаризироваться внезапно окончилась не слишком удачным, но всё же "юморным" стендапом.На вопрос о том, говорил ли он Трампу, что замороженная американская помощь — причина гибели украинских солдат, он как-то невнятно ответил, что не говорил, а потом и вовсе набросился внезапно на мэра Киева Виталия Кличко.Журналисты спросили, знает ли Зеленский, что Кличко говорит о выборах, а тот съязвил: знает, что Кличко — отличный спортсмен, но вот чтобы оратор…Аплодисменты, хотя и не слишком восторженные, как два года назад, но всё же звучали. Не мудрено — Зеленский выдерживал для них классическую паузу в нужных местах выступления.Что же сами европейцы?Едва ли не больше других об Украине в эти дни в Мюнхене говорят немецкие политики — активно используя тему в своих предвыборных целях (выборы уже в следующие выходные).Шольц, снова примеряя маску миротворца, поддержал прямой диалог между Вашингтоном и Москвой и призвал "закончить войну как можно быстрее", тут же переключившись на профилактику ультраправых настроений в Европе — в контексте своего противостояния с АДГ.С Зеленским он отчасти согласен: "ничего об Украине без Украины", "победа России — обрушение Украины", ну а если "Украина не победит — в Европе начнётся новая война".Его главный соперник Мерц напротив назвал переговоры между США и Россией без участия Европы и, собственно, Украины неприемлемыми. Об этом же заявили и другие европейские лидеры, и не раз, но генсек НАТО их одёрнул: Марк Рютте призвал европейские страны "прекратить жаловаться из-за переговоров по Украине и предложить конкретные идеи".Поставил точку в этом вопросе спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог:"За столом переговоров будет Украина, но Европы не будет".Но глава МИД Венгрии Петер Сийярто предостерёг:"Не нужно быть наивными. Европейские сторонники войны сделают все возможное, чтобы мирное соглашение не состоялось".Утром в своём телеграм-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв написал, что на Мюнхенской конференции состоялись "похороны коллективного Запада", его просто больше не существует."Заявление Константина Косачёва несколько преждевременно. Коллективный Запад хоронить еще рано. Другое дело, что это Запад сейчас переживает трансформацию, в ходе которой отношения прежнего характера будут заменены на новые. Джей Ди Вэнс презентовал эти новые отношения в Мюнхене, чем шокировал прежде всего европейские элиты и бюрократию ЕС. Говорить, что Запад отказывается от единства пока рано. Это онтологическая близость и цивилизационное неприятие России", — возразил Богдан Безпалько, общаясь с корреспондентом Украина.ру.Не всё, что Вэнс или Трамп — склонные к театральным эффектам, популизму и эпатажу говорят — нужно воспринимать всерьёз, считает он."Но очевидно, что Трамп хочет уменьшить расходы Штатов на эту войну, получить максимальную прибыль от Украины и ЕС. И переложить издержки на своих союзников, страны, которые являются двигателями Европы, Францию и Германию. Но это не говорит о том, что Запад перестанет быть единым. США теперь ведут себя по отношению к союзникам более грубо, требовательно и агрессивно. Такого военного и экономического зонтика уже не будет, в кризис США могут съесть даже своих союзников", — резюмировал эксперт.Конференция тем временем продолжается, на сегодняшний день запланирована ещё одна дискуссия, касающаяся Украины.О предыдущем дне Мюнхенской конференции — в материале Евгении Кондаковой Зеленский отказался от мира, предложенного США, прикрываясь Гитлером на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250215/1061103322.html

https://ukraina.ru/20250215/1061097963.html

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Мария Лихограй

эксклюзив, европа, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, ес, мюнхенская конференция по безопасности