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ОАЭ выразили готовность принять переговоры по украинскому конфликту - Reuters
ОАЭ выразили готовность принять переговоры по украинскому конфликту - Reuters - 14.02.2025 Украина.ру
ОАЭ выразили готовность принять переговоры по украинскому конфликту - Reuters
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили США о готовности принять переговоры по урегулированию украинского конфликта, передает Reuters
2025-02-14T11:31
2025-02-14T11:31
2025-02-14T12:02
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"Чиновники из ОАЭ предложили Вашингтону провести в своей стране "мирный саммит". Двое из них сказали, что такой саммит, в конечном итоге, мог бы включать в себя встречу между (президентом РФ Владимиром) Путиным и Зеленским", - говорится в материале.Как сообщил агентству источник, близкий к президенту США Дональду Трампу, ОАЭ, предположительно, стали наиболее вероятным местом для готовящейся встречи российского лидера с американским президентом.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что окончательное решение по месту проведения встречи Путина и Трампа пока не принято.О беседе Путина и Трампа - в материале Павла Котова Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, оаэ, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, ОАЭ, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
ОАЭ выразили готовность принять переговоры по украинскому конфликту - Reuters
11:31 14.02.2025 (обновлено: 12:02 14.02.2025)
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили США о готовности принять переговоры по урегулированию украинского конфликта, передает Reuters