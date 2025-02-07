Гарнизон зажали с двух сторон: полковник запаса раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из поселка Свердликово
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
В Курской области десантникам удалось выбить противника из ключевых опорных пунктов на северной окраине села Свердликово. Армия России медленно, но верно, сокращает площадь оккупированной территории. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Оперативно-тактическая обстановка в Курской области остается сложной и напряженной. Бойцы группировки "Север" продолжают вести ожесточенные в Свердликово, рассказал эксперт.
"Подразделениям десантников удалось выбить противника из ключевых опорных пунктов на северной окраине села. Армия России медленно, но верно, сокращает площадь оккупированной территории. Теперь они могут зажимать гарнизон ВСУ с двух сторон", — отметил Алехин.
В окрестностях населенных пунктов Куриловка и Николаево-Дарьино противник совершил три безуспешные контратаки. Российские штурмовики их отразили, перешли в наступление и заняли вражеские позиции, отметил полковник запаса.
Кроме того, российские разведчики вскрыли, а реактивщики уничтожили крупное скопление бронетехники и личного состава 36-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в лесополосе около Иволжанского (Сумская область). Потери противника превысили 130 человек, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.