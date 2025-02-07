Гарнизон зажали с двух сторон: полковник запаса раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из поселка Свердликово - 07.02.2025 Украина.ру
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Гарнизон зажали с двух сторон: полковник запаса раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из поселка Свердликово
Гарнизон зажали с двух сторон: полковник запаса раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из поселка Свердликово - 07.02.2025 Украина.ру
Гарнизон зажали с двух сторон: полковник запаса раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из поселка Свердликово
В Курской области десантникам удалось выбить противника из ключевых опорных пунктов на северной окраине села Свердликово. Армия России медленно, но верно, сокращает площадь оккупированной территории. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-02-07T06:15
2025-02-07T06:15
новости
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курская область
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бои
освобождение
север
сво
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Оперативно-тактическая обстановка в Курской области остается сложной и напряженной. Бойцы группировки "Север" продолжают вести ожесточенные в Свердликово, рассказал эксперт.В окрестностях населенных пунктов Куриловка и Николаево-Дарьино противник совершил три безуспешные контратаки. Российские штурмовики их отразили, перешли в наступление и заняли вражеские позиции, отметил полковник запаса.Кроме того, российские разведчики вскрыли, а реактивщики уничтожили крупное скопление бронетехники и личного состава 36-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в лесополосе около Иволжанского (Сумская область). Потери противника превысили 130 человек, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
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курская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, сумская область, геннадий алехин, вс рф, бои, освобождение, север, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Сумская область, Геннадий Алехин, ВС РФ, бои, освобождение, север, СВО, Спецоперация

Гарнизон зажали с двух сторон: полковник запаса раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из поселка Свердликово

06:15 07.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В Курской области десантникам удалось выбить противника из ключевых опорных пунктов на северной окраине села Свердликово. Армия России медленно, но верно, сокращает площадь оккупированной территории. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Оперативно-тактическая обстановка в Курской области остается сложной и напряженной. Бойцы группировки "Север" продолжают вести ожесточенные в Свердликово, рассказал эксперт.

"Подразделениям десантников удалось выбить противника из ключевых опорных пунктов на северной окраине села. Армия России медленно, но верно, сокращает площадь оккупированной территории. Теперь они могут зажимать гарнизон ВСУ с двух сторон", — отметил Алехин.

В окрестностях населенных пунктов Куриловка и Николаево-Дарьино противник совершил три безуспешные контратаки. Российские штурмовики их отразили, перешли в наступление и заняли вражеские позиции, отметил полковник запаса.
Кроме того, российские разведчики вскрыли, а реактивщики уничтожили крупное скопление бронетехники и личного состава 36-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в лесополосе около Иволжанского (Сумская область). Потери противника превысили 130 человек, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
Флаги на территории посольства Польши в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Вчера, 10:48
Польша на растяжке между Трампом и УкраинойПо заявлению председателя Конституционного суда Польши начато расследование о государственном перевороте в стране. Аналитики связывают это с надеждами польской оппозиции на поддержку со стороны Трампа
 
НовостиРоссияКурская областьСумская областьГеннадий АлехинВС РФбоиосвобождениесеверСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
06:15Гарнизон зажали с двух сторон: полковник запаса раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из поселка Свердликово
06:10Американская парадигма: война против всех Трампа и "детей Маска", которая похожа на диктатуру
06:04Паника от продвижения ВС РФ и стремление продать ресурсы. Что происходит в Днепре (бывш. Днепропетровске)
06:00Противник пошел на прорыв: военный эксперт о том, как ВС РФ встретили огневым заслоном ВСУ под Суджей
05:45Для сговорчивости врагу нужно "поломать руки", "выбить глаз" и "отгрызть" побережье Черного моря — Пучков
05:30Битва за Славянск и Краматорск: Кнутов объяснил, как ВС РФ будут изматывать и дробить группировку ВСУ
05:19Недоумение главы Мосфильма, кантри-революция и "Руководство по саботажу" в США. События культуры
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05:00Сначала нужно решить вопрос с Покровском: военный эксперт о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию
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