https://ukraina.ru/20250207/1060883990.html

Гарнизон зажали с двух сторон: полковник запаса раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из поселка Свердликово

Гарнизон зажали с двух сторон: полковник запаса раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из поселка Свердликово - 07.02.2025 Украина.ру

Гарнизон зажали с двух сторон: полковник запаса раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из поселка Свердликово

В Курской области десантникам удалось выбить противника из ключевых опорных пунктов на северной окраине села Свердликово. Армия России медленно, но верно, сокращает площадь оккупированной территории. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-02-07T06:15

2025-02-07T06:15

2025-02-07T06:15

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Оперативно-тактическая обстановка в Курской области остается сложной и напряженной. Бойцы группировки "Север" продолжают вести ожесточенные в Свердликово, рассказал эксперт.В окрестностях населенных пунктов Куриловка и Николаево-Дарьино противник совершил три безуспешные контратаки. Российские штурмовики их отразили, перешли в наступление и заняли вражеские позиции, отметил полковник запаса.Кроме того, российские разведчики вскрыли, а реактивщики уничтожили крупное скопление бронетехники и личного состава 36-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в лесополосе около Иволжанского (Сумская область). Потери противника превысили 130 человек, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250206/1060861777.html

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