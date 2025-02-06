https://ukraina.ru/20250206/1060873101.html

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу - 06.02.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2025-02-06T15:41

2025-02-06T15:41

2025-02-06T15:42

спецоперация

россия

курская область

сумская область

вооруженные силы украины

минобороны

геннадий алехин

бпла

огнемет

миномет

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Оперативно-тактическая обстановка в Курской области остается сложной и напряженной.Войска группировки "Север" продолжают вести ожесточенные бои за освобождение Свердликово. Подразделениям десантников удалось выбить противника из ключевых опорных пунктов на северной окраине села. Армия России медленно, но верно, сокращают площадь оккупированной территории. Они теперь могут зажимать гарнизон ВСУ с двух сторон.В окрестностях Куриловки и Николаево-Дарьино противник совершил три безуспешные контратаки. Наши штурмовики их отразили, перешли в наступление и заняли вражеские позиции. Кроме того, наши разведчики вскрыли, а реактивщики уничтожили крупное скопление бронетехники и личного состава 36-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в лесополосе около Иволжанского (Сумская область). По уточненным данным, потери противника превысили 130 человек личного состава.Экипажи ударных вертолетов армейской авиации продолжают постоянную боевую работу в небе над Курской областью. Сегодня Минобороны РФ сообщило, что Ми-28НМ "Ночной охотник", действуя в составе смешанной тактической группы, сорвал ротацию подразделений ВСУ. Вертолетчики применили авиационные ракеты, которые уничтожили в заданных координатах живую силу и бронетехнику противника.Также Высокое мастерство и боевую выучку демонстрируют расчеты и экипажи минометчиков и огнеметчиков. К примеру, "Тосочка" не нуждается в ориентировании на местности с помощью буссоли – военного топогеодезического прибора, позволяющего определить точные координаты нахождения боевой машины. В самой системе встроено специальное оборудование, которое определяет местоположение с помощью спутников. Это значительно ускоряет боевую работу. Чтобы навестись, отстреляться и оперативно выдвинуться с огневой позиции, экипажу нужно несколько минут.Расчеты 120 мм минометов "Сани" и 82 мм минометов "Поднос" выполняют боевые задачи по уничтожению живой силы и легкобронированной техники противника. По позициям противника ежедневно ведется беспокоящий огонь. Минометчики создали сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения. Расчёты работают в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. Стрельба ведется на разные дистанции в зависимости от выполнения боевых задач. Для расчёта 82 мм миномёта подходящими целями являются пехота, огневые точки и легкобронированная техника ВСУ. Расчёт возимого 120 мм миномёта поражает точки запусков БПЛА, укреплённые огневые позиции противника на более дальнем расстоянии.На Суджанском участке фронта противник несет огромные потери, для восполнения которых командование ВСУ бросает уже заключенных, спустя 2-3 дня после их освобождения из колоний, преимущественно из Полтавской и Сумской областей. Особенно заметны изменения в районе Суджи.Источники сообщают, что ВСУ перегруппировывают силы и сосредотачиваются на удержании текущих оборонительных позиций. С этой целью противник пытается перебросить на Суджанский плацдарм дополнительные силы и средства. По имеющейся информации часть мобильных групп из состава ССО (сил специальных операций) переброшена в этот район. Остальные были уничтожены ракетными ударами российской армии в пунктах временной дислокации на территории Сумской области."В ходе штурмовых действий военнослужащие точным ударом уничтожили боевую машину пехоты Bradley. Подразделения БПЛА использовали фугасные боеприпасы, что привело к заклиниванию орудия и вынудило экипаж БМП Bradley отступить. Далее без поддержки военной техники бойцы ВСУ бежали, бросив раненых и убитых. При отступлении противник оставил после себя следы разрушений: поврежденные здания и сгоревший транспорт", - сказано в сообщении Минобороны.Как уточнили в военном ведомстве, штурмовые отряды регулярно применяют тактику скрытного перемещения небольшими группами, оставаясь практически незаметными для противника при приближении к его позициям. С помощью расчетов БПЛА они успешно уничтожают противника даже в наиболее укрепленных позициях.Тем не менее, противник сегодня предпринял контратакующие действия и снова пошел на прорыв в окрестностях сел Махновка, Черкасская Конопелька, Уланок и близлежащей деревни Фанасеевка в 7 километрах от Суджи. По поступающей информации с мест, ВСУ задействовали силы и средства ротно-батальонного звена. Их цель - не допустить блокирования маршрутов поставок вооружения и техники в Суджу, а также отодвинуть наших операторов БПЛА, которые каждый день уничтожают вражескую технику в районном центре.Наши ВКС, артиллеристы, РСЗО встретили противника мощным и плотным огневым заслоном. По предварительным данным уничтожено порядка 20 единиц техники: три танка, инженерная машина разграждения и 16 бронемашин. Бои продолжаются.В составе мобильных и мотопехотных батальонов противника замечены иностранные наемники из стран восточной Европы и Латинской Америки, которые в основном выполняют специфические задачи: прикрывают пути отступления военнослужащим ВСУ, пытающимся бежать с поля боя в Курской области. Они расстреливают своих же. Об этом заявил заместитель командира штурмового отряда группировки войск "Север" с позывным Карачай, а также свидетельствуют пленные бойцы ВСУ. Их число с каждым днем увеличивается.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_a6df12046093b66c1d0e5cdf164b400e.jpg.webp

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