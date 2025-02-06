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Украинцы очищают территории от самих себя, а Трамп собирает плоды, считает аналитик Дмитрий Голубовский

Украинцы очищают территории от самих себя, а Трамп собирает плоды, считает аналитик Дмитрий Голубовский - 06.02.2025 Украина.ру

Украинцы очищают территории от самих себя, а Трамп собирает плоды, считает аналитик Дмитрий Голубовский

Президент США Дональд Трамп не делает большой разницы между политическими и экономическими заявлениями, это очевидно по тому, как он ведет переговоры с Канадой, Мексикой и другими сторонами, от которых ему нужно получить какой-то результат. Поэтому его слова касательно редкоземельных минералов в качестве компенсации — элемент торга

2025-02-06T03:30

2025-02-06T03:30

2025-02-06T03:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.По словам эксперта, все, что будет исходить от Трампа в отношении России и Украины — это элементы торга. Главе США с его мотивацией бизнесмена глубоко безразлично, идет война или нет, судьба России или Украины, отметил собеседник издания.Ранее Песков посоветовал США не оказывать помощь УкраинеПолный текст интервью Дмитрия Голубовского: Трамп отправит украинцев на убой, очищая от них землю, где лежит плата за оружие США

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры, владимир путин