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Украинцы очищают территории от самих себя, а Трамп собирает плоды, считает аналитик Дмитрий Голубовский
Украинцы очищают территории от самих себя, а Трамп собирает плоды, считает аналитик Дмитрий Голубовский - 06.02.2025 Украина.ру
Украинцы очищают территории от самих себя, а Трамп собирает плоды, считает аналитик Дмитрий Голубовский
Президент США Дональд Трамп не делает большой разницы между политическими и экономическими заявлениями, это очевидно по тому, как он ведет переговоры с Канадой, Мексикой и другими сторонами, от которых ему нужно получить какой-то результат. Поэтому его слова касательно редкоземельных минералов в качестве компенсации — элемент торга
2025-02-06T03:30
2025-02-06T03:30
2025-02-06T03:30
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дмитрий песков
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.По словам эксперта, все, что будет исходить от Трампа в отношении России и Украины — это элементы торга. Главе США с его мотивацией бизнесмена глубоко безразлично, идет война или нет, судьба России или Украины, отметил собеседник издания.Ранее Песков посоветовал США не оказывать помощь УкраинеПолный текст интервью Дмитрия Голубовского: Трамп отправит украинцев на убой, очищая от них землю, где лежит плата за оружие США
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры, владимир путин
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, переговоры, Владимир Путин
Украинцы очищают территории от самих себя, а Трамп собирает плоды, считает аналитик Дмитрий Голубовский
Президент США Дональд Трамп не делает большой разницы между политическими и экономическими заявлениями, это очевидно по тому, как он ведет переговоры с Канадой, Мексикой и другими сторонами, от которых ему нужно получить какой-то результат. Поэтому его слова касательно редкоземельных минералов в качестве компенсации — элемент торга