Дмитрий Голубовский: Трамп отправит украинцев на убой, очищая от них землю, где лежит плата за оружие США - 04.02.2025 Украина.ру
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Дмитрий Голубовский: Трамп отправит украинцев на убой, очищая от них землю, где лежит плата за оружие США
Дмитрий Голубовский: Трамп отправит украинцев на убой, очищая от них землю, где лежит плата за оружие США - 04.02.2025 Украина.ру
Дмитрий Голубовский: Трамп отправит украинцев на убой, очищая от них землю, где лежит плата за оружие США
Дональд Трамп не мыслит в рамках глобалистской логики, согласно которой Россия враг, которому надо противостоять. Трамп изоляционист, и у него нет идеи подчинить себе Россию. Но получить выгоду от того, какое место США занимают в украинском конфликте, для него нормально.
2025-02-04T19:30
2025-02-04T19:30
интервью
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий голубовский
украина.ру
reuters
впк
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы получать от Украины редкоземельные минералы в качестве компенсации Соединенным Штатам их финансовых затрат на военную поддержку Киева, сообщает агентство Reuters.- Дмитрий Олегович, с одной стороны, понимает ли Трамп, что освоение этих ресурсов на Украине коммерчески невыгодно, а с другой, ставит ли это заявление крест на демагогии американского президента о мирных переговорах?- Трамп не делает большой разницы между политическими и экономическими заявлениями, это очевидно по тому, как он ведет переговоры с Канадой, Мексикой и другими сторонами, от которых ему нужно получить какой-то результат. Например, тарифы на мексиканские товары были введены и тут же отложены на месяц. Эти 30 дней – время подумать для тех, кто хочет реально с ним бороться.И я не уверен, что тарифы вообще будут введены, это элемент торга. И все, что будет идти в отношении России и Украины это элемент торга. Трампу с его мотивацией бизнесмена глубоко безразлично, идет война или нет, судьба России или Украины.Самое главное, что он не мыслит в рамках глобалистской логики, согласно которой Россия враг, которому надо противостоять. Трамп изоляционист, и у него нет идеи подчинить себе Россию. Но получить выгоду от того, какое место США занимают в этом конфликте, это для него нормально.Давайте посмотрим, какая это выгода. Она очевидна. Ты посылаешь оружие людям, они с помощью оружия не только убивают, но и идут на убой, очищая от самих себя территорию, где лежит плата за это оружие. А ты приходишь и забираешь. Отличный бизнес. У нас это приняли на свой счет: Трамп хочет с нами повоевать.А на самом деле Трампа можно понимать буквально, возможно, он действительно хочет немного больше полезных ископаемых и таким образом может их забрать.Даже давая оружие даром, США загружали свой ВПК, создавали рабочие места, но Трамп хочет, чтобы это окупалось непосредственно. Давление на Россию здесь вторично, но этот элемент тоже присутствует.Какие могут быть предложения к России от Трампа? Самые разные. Например, сокращение сотрудничества с Китаем, отказ от попыток создать альтернативу доллару, что его беспокоит. Эти условия могут быть озвучены публично, а может быть, для России это будет кулуарно.Поэтому не все мирные инициативы Трампа — это демагогия. Я бы сказал по-другому: мир или война должны быть выгодны для США, в интересах которых он действует.- На практике это будет реализовано, ведь Зеленский ранее предлагал США то же самое?- Они предлагали это еще Байдену. Чтобы это перешло в практическую плоскость, должны быть подписаны договоры, которые закрепляют за Украиной обязательства.Спецпредставитель Трампа Кит Келлог требует при этом выборов на Украине. Потому что подобного рода бумагу должен подписать человек, который имеет полномочия. В США понимают, что на роль военного лидера Украины Зеленский годится, а на роль человека, который может подписывать какие-то бумаги, нет.Поэтому не будем забегать вперед событий, будем их наблюдать. Чтобы что-то добыть и вывезти с Украины, нужен мир. Во время войны осваивать территорию это гиблое дело.Поэтому если Трамп выдвигает такую инициативу, то она, скорее, часть мирного плана.- Тем более что два месторождения лития, в Запорожской области и ДНР, находятся под контролем России.- Там еще много есть того, что можно было бы забрать. Очень большие месторождения лития есть и в Аргентине, которой управляет правильный человек с точки зрения Трампа (президент Аргентины Хавьер Милей стал первым иностранным лидером, с которым встретился избранный президент США – ред.).На Украине США могут больше интересовать месторождения титана, запасы лития на Украине не такие большие. Но если рассматривать исключительно точку зрения, что американцев на Украине интересуют только металлы, то игра не стоит свеч. Не настолько это большой приз, чтобы за него бороться.Это надо рассматривать как элемент торга. В отношении России это значит, что США могут продолжать войну, поддерживая Украину. А в отношении Киева это может означать, что если вы закончите эту войну, то будут инвестиции, для вас это будут дополнительные гарантии безопасности.Но изначальный план, то есть война останавливается и подписывается соглашение о прекращении огня, не меняется. Нас это не устроит и никаких договоров на этих условиях заключено не может быть.- Кстати, о сменяемости власти на Украине. По данным СВР, НАТО планирует обвинить Зеленского в краже 1,5 млрд долларов, выделенных на военные нужды. При этом сам Зеленский признавался, что из 177 млрд долларов, выделенных США, Украина получила 76, а где остальные деньги он понятия не имеет.- Если начать проводить аудит всего мероприятия, там обнаружатся колоссальные злоупотребления со всех сторон. Обвинения можно будет предъявить и Зеленскому и его сторонникам, и американской стороне в нецелевом расходовании средств.Какая-то часть суммы пропала без вести, но многие деньги вообще не покидали США, почему в Киеве их и не увидели. Это плата за консалтинговые услуги, возможно, своего рода накладные расходы, которые накручиваются на бюджетные расходы. Это непрозрачные схемы. На них греют руки те, кто в теме. С формальной точки зрения они выполняют какую-то работу, например, консультируют правительство Зеленского. Это то, что называют осваиванием бюджета. Огромное количество денег было освоено в США, и они не поступали на счета, связанные с Украиной, или в виде вооружений.- Блокировка деятельности USAID это лишь смена управляющего этой организации, или конец мягкой силе США, которая утверждала американское могущество по всему миру?- Это наведение порядка. USAID шел против политической линии Трампа. Трамп еще и традиционалист, отнюдь не либерал. И с этой точки зрения программы поддержки гендерного разнообразия не то, что ему надо. Второй аспект — это то, что деньги там расходовались неэффективно. В этом и хотят разобраться: куда уходили крупные суммы на протяжении длительного времени.Поэтому команда Трампа делает это, чтобы сократить расходы и оставить без денег своих политических противников. Далее персонал организации в урезанном виде поступит в распоряжение Госдепа и продолжит заниматься продвижением американского влияния.Денег у них будет меньше, и их повестка сократится.- То есть явление позитивное для нас?- Да, для нас и для всего мира. Потому что эти товарищи, хотя и были неэффективны, сами являлись источниками финансирования для деструктивных сил с точки зрения нашей политической повестки и ценностей.Трамп по ряду вопросов для нас человек позитивный. Это консерватор, выступающий за христианское ценности. Если бы он еще не был империалистом, было бы вообще замечательно.Насчет Трампа не надо испытывать иллюзий, в чем-то это гораздо более сложная политическая фигура, чем Байден. Он действительно может навести порядок в расходовании бюджетных средств. Это будет эффективный и умный враг. Не он лично, а люди, которые за ним стоят.Все же люди, которые с ним пришли к власти законченные прагматики и хорошо считают деньги. Они придут к выводу, что давить на Россию экономически нецелесообразно. До взаимопонимания между Россией и США дело дойдет. Но не за два телефонных звонка и не за 100 дней.Подробнее о ситуации с USAID Международное развитие под присмотром ЦРУ. Взлет и падение USAID
https://ukraina.ru/20250204/1060797758.html
https://ukraina.ru/20250204/1060792564.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий голубовский, украина.ру, reuters, впк
Интервью, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Голубовский, Украина.ру, Reuters, ВПК

Дмитрий Голубовский: Трамп отправит украинцев на убой, очищая от них землю, где лежит плата за оружие США

19:30 04.02.2025
 
© "БИЗНЕС Online"Дмитрий Голубовский интервью
Дмитрий Голубовский интервью
© "БИЗНЕС Online"
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Дональд Трамп не мыслит в рамках глобалистской логики, согласно которой Россия враг, которому надо противостоять. Трамп изоляционист, и у него нет идеи подчинить себе Россию. Но получить выгоду от того, какое место США занимают в украинском конфликте, для него нормально.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы получать от Украины редкоземельные минералы в качестве компенсации Соединенным Штатам их финансовых затрат на военную поддержку Киева, сообщает агентство Reuters.
- Дмитрий Олегович, с одной стороны, понимает ли Трамп, что освоение этих ресурсов на Украине коммерчески невыгодно, а с другой, ставит ли это заявление крест на демагогии американского президента о мирных переговорах?
- Трамп не делает большой разницы между политическими и экономическими заявлениями, это очевидно по тому, как он ведет переговоры с Канадой, Мексикой и другими сторонами, от которых ему нужно получить какой-то результат. Например, тарифы на мексиканские товары были введены и тут же отложены на месяц. Эти 30 дней – время подумать для тех, кто хочет реально с ним бороться.
И я не уверен, что тарифы вообще будут введены, это элемент торга. И все, что будет идти в отношении России и Украины это элемент торга. Трампу с его мотивацией бизнесмена глубоко безразлично, идет война или нет, судьба России или Украины.
Самое главное, что он не мыслит в рамках глобалистской логики, согласно которой Россия враг, которому надо противостоять. Трамп изоляционист, и у него нет идеи подчинить себе Россию. Но получить выгоду от того, какое место США занимают в этом конфликте, это для него нормально.
- РИА Новости, 1920, 04.02.2025
13:05
Шкура мертвого медведя: Украина потеряла большую часть территорий с редкоземельными металламиБольшая часть месторождений редкоземельных металлов, заинтересованность в которых выразил президент США Дональд Трамп, уже находится на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом 4 февраля написало украинское агентство УНИАН
Давайте посмотрим, какая это выгода. Она очевидна. Ты посылаешь оружие людям, они с помощью оружия не только убивают, но и идут на убой, очищая от самих себя территорию, где лежит плата за это оружие. А ты приходишь и забираешь. Отличный бизнес. У нас это приняли на свой счет: Трамп хочет с нами повоевать.
А на самом деле Трампа можно понимать буквально, возможно, он действительно хочет немного больше полезных ископаемых и таким образом может их забрать.
Даже давая оружие даром, США загружали свой ВПК, создавали рабочие места, но Трамп хочет, чтобы это окупалось непосредственно. Давление на Россию здесь вторично, но этот элемент тоже присутствует.
Какие могут быть предложения к России от Трампа? Самые разные. Например, сокращение сотрудничества с Китаем, отказ от попыток создать альтернативу доллару, что его беспокоит. Эти условия могут быть озвучены публично, а может быть, для России это будет кулуарно.
Поэтому не все мирные инициативы Трампа — это демагогия. Я бы сказал по-другому: мир или война должны быть выгодны для США, в интересах которых он действует.
- На практике это будет реализовано, ведь Зеленский ранее предлагал США то же самое?
- Они предлагали это еще Байдену. Чтобы это перешло в практическую плоскость, должны быть подписаны договоры, которые закрепляют за Украиной обязательства.
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог требует при этом выборов на Украине. Потому что подобного рода бумагу должен подписать человек, который имеет полномочия. В США понимают, что на роль военного лидера Украины Зеленский годится, а на роль человека, который может подписывать какие-то бумаги, нет.
Поэтому не будем забегать вперед событий, будем их наблюдать. Чтобы что-то добыть и вывезти с Украины, нужен мир. Во время войны осваивать территорию это гиблое дело.
Поэтому если Трамп выдвигает такую инициативу, то она, скорее, часть мирного плана.
Фото: Зеленский с долларами - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
14:19
Зеленский: Куда делись 102 миллиарда? УССР - вот как называется захваченная "Украиной" странаО чем говорят и пишут, какие политические вопросы обсуждают сегодня блогеры, журналисты и политики?
- Тем более что два месторождения лития, в Запорожской области и ДНР, находятся под контролем России.
- Там еще много есть того, что можно было бы забрать. Очень большие месторождения лития есть и в Аргентине, которой управляет правильный человек с точки зрения Трампа (президент Аргентины Хавьер Милей стал первым иностранным лидером, с которым встретился избранный президент США – ред.).
На Украине США могут больше интересовать месторождения титана, запасы лития на Украине не такие большие. Но если рассматривать исключительно точку зрения, что американцев на Украине интересуют только металлы, то игра не стоит свеч. Не настолько это большой приз, чтобы за него бороться.
Это надо рассматривать как элемент торга. В отношении России это значит, что США могут продолжать войну, поддерживая Украину. А в отношении Киева это может означать, что если вы закончите эту войну, то будут инвестиции, для вас это будут дополнительные гарантии безопасности.
Но изначальный план, то есть война останавливается и подписывается соглашение о прекращении огня, не меняется. Нас это не устроит и никаких договоров на этих условиях заключено не может быть.
- Кстати, о сменяемости власти на Украине. По данным СВР, НАТО планирует обвинить Зеленского в краже 1,5 млрд долларов, выделенных на военные нужды. При этом сам Зеленский признавался, что из 177 млрд долларов, выделенных США, Украина получила 76, а где остальные деньги он понятия не имеет.
- Если начать проводить аудит всего мероприятия, там обнаружатся колоссальные злоупотребления со всех сторон. Обвинения можно будет предъявить и Зеленскому и его сторонникам, и американской стороне в нецелевом расходовании средств.
Какая-то часть суммы пропала без вести, но многие деньги вообще не покидали США, почему в Киеве их и не увидели. Это плата за консалтинговые услуги, возможно, своего рода накладные расходы, которые накручиваются на бюджетные расходы. Это непрозрачные схемы. На них греют руки те, кто в теме. С формальной точки зрения они выполняют какую-то работу, например, консультируют правительство Зеленского. Это то, что называют осваиванием бюджета. Огромное количество денег было освоено в США, и они не поступали на счета, связанные с Украиной, или в виде вооружений.
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
03:33
Зеленского готовят "на выход". Украинские эксперты считают, что президент Украины все еще живет в сериалеНачался заблаговременный дележ власти. Зеленский уже подвергается критике со стороны будущих конкурентов в схватке за власть. Как заявил в эфире одного из ютуб-каналов экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко, "Зеленский живет в сериале и не понимает, почему на практике это не работает".
- Блокировка деятельности USAID это лишь смена управляющего этой организации, или конец мягкой силе США, которая утверждала американское могущество по всему миру?
- Это наведение порядка. USAID шел против политической линии Трампа. Трамп еще и традиционалист, отнюдь не либерал. И с этой точки зрения программы поддержки гендерного разнообразия не то, что ему надо. Второй аспект — это то, что деньги там расходовались неэффективно. В этом и хотят разобраться: куда уходили крупные суммы на протяжении длительного времени.
Поэтому команда Трампа делает это, чтобы сократить расходы и оставить без денег своих политических противников. Далее персонал организации в урезанном виде поступит в распоряжение Госдепа и продолжит заниматься продвижением американского влияния.
Денег у них будет меньше, и их повестка сократится.
- То есть явление позитивное для нас?
- Да, для нас и для всего мира. Потому что эти товарищи, хотя и были неэффективны, сами являлись источниками финансирования для деструктивных сил с точки зрения нашей политической повестки и ценностей.
Трамп по ряду вопросов для нас человек позитивный. Это консерватор, выступающий за христианское ценности. Если бы он еще не был империалистом, было бы вообще замечательно.
Насчет Трампа не надо испытывать иллюзий, в чем-то это гораздо более сложная политическая фигура, чем Байден. Он действительно может навести порядок в расходовании бюджетных средств. Это будет эффективный и умный враг. Не он лично, а люди, которые за ним стоят.
Все же люди, которые с ним пришли к власти законченные прагматики и хорошо считают деньги. Они придут к выводу, что давить на Россию экономически нецелесообразно. До взаимопонимания между Россией и США дело дойдет. Но не за два телефонных звонка и не за 100 дней.
Подробнее о ситуации с USAID Международное развитие под присмотром ЦРУ. Взлет и падение USAID
 
ИнтервьюУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ГолубовскийУкраина.руReutersВПК
 
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