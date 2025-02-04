Песков посоветовал США не оказывать помощь Украине - 04.02.2025 Украина.ру
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Песков посоветовал США не оказывать помощь Украине
Песков посоветовал США не оказывать помощь Украине - 04.02.2025 Украина.ру
Песков посоветовал США не оказывать помощь Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля прокомментировал журналистам заявление Трампа о готовности продолжить оказывать помощь Украине, если Киев предоставит Вашингтону доступ к своим редкоземельным ресурсам
2025-02-04T13:07
2025-02-04T13:07
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"Ну, наверное, если называть вещи своими именами - это предложение покупать помощь, то есть не продолжать её оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать её на коммерческой основе", - пояснил официальный представитель Кремля.По его словам, лучше вообще не оказывать помощь Украине.Накануне Трамп предложил менять предоставляемую Киеву помощь на редкоземельные металлы и другие товары, которые Украина может предложить. Это было одним из пунктов "плана победы" Зеленского.О том, как Трамп использует тактику удушения, вынуждая своих оппонентов согласится на невыгодные для себя условия, рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова на примере его попыток заполучить Канаду в состав США. Подробности в материале Насильно мил будешь, или случится ли "свадьба" США и Канады? Трамп позвонил Трюдо.
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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, дмитрий песков, владимир зеленский
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский

Песков посоветовал США не оказывать помощь Украине

13:07 04.02.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля прокомментировал журналистам заявление Трампа о готовности продолжить оказывать помощь Украине, если Киев предоставит Вашингтону доступ к своим редкоземельным ресурсам
"Ну, наверное, если называть вещи своими именами - это предложение покупать помощь, то есть не продолжать её оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать её на коммерческой основе", - пояснил официальный представитель Кремля.
По его словам, лучше вообще не оказывать помощь Украине.

"И тем самым способствовать завершению конфликта", - сказал Песков.

Накануне Трамп предложил менять предоставляемую Киеву помощь на редкоземельные металлы и другие товары, которые Украина может предложить. Это было одним из пунктов "плана победы" Зеленского.
О том, как Трамп использует тактику удушения, вынуждая своих оппонентов согласится на невыгодные для себя условия, рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова на примере его попыток заполучить Канаду в состав США. Подробности в материале Насильно мил будешь, или случится ли "свадьба" США и Канады? Трамп позвонил Трюдо.
 
НовостиУкраинаСШАКиевДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
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