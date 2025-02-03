"Дайте грошей!": Киев решил ублажить Запад с помощью небинарного батальона
14:36 03.02.2025 (обновлено: 14:46 03.02.2025)
© Reuters
© Reuters
Украинское командование сформировало подразделение ВСУ, состоящее из лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом агентству РИА Новости рассказала спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская, которую, по ее словам, силой заставили служить в Нацгвардии Украины
По ее информации, эти "особые" батальоны сидят в тылу, в безопасности и нужны только для того, чтобы продемонстрировать Западу толерантность Киева, а взамен получить военную помощь.
"Набрали там 15 людей, так сказать, которые себя заявляют нетрадиционными персонами, и их пиарят, что вот у нас тоже такое есть. <...> Дайте грошей! У нас тут это - небинарный батальон!", - отметила собеседница агентства, добавив, что эти подразделения приписаны к тыловым регионам Украины - Киевской и западным областям.
В частности, еще летом прошлого года британская газета The Telegraph прямым текстом написала, что "борьба с Россией - это борьба ЛГБТ* за свои права". В публикации также отмечалось что за Украину уже воюет порядка 50 ЛГБТ*-солдат и все они мечтают последовать примеру Эстонии, первой на постсоветском пространстве легализовавшей однополые браки.
В марте 2021 года в СМИ появились сообщения о том, что вооруженные силы Украины набирают подразделение из представителей ЛГБТ*, а чуть позже появились сообщения о том, что батальон, сформированный из представителей секс-меньшинств, пополнил ряды украинских военных. В сети появлялись даже их нашивки с изображением единорога.
Еще чуть позже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в нарушении Европейской конвенции в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь и обязал Киев признать однополые пары. Соответствующую петицию подписали и 25 тысяч украинцев.
Однако несмотря на все это Владимир Зеленский так и не поставил свою подпись под соответствующим законом.
7 июля 2023, 14:35Украинская транс-женщина заявила, что воюет сразу на два фронтаБывший мужчина из Запорожья, а ныне боец ВСУ Лейса Лавренова рассказал/а изданию Toronto star, что воевать ему/ей приходится на два фронта: против русских и против сексизма своих же товарищей. Соответствующая статья вышла 7 июля
ЛГБТ* - международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в России.