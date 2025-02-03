https://ukraina.ru/20250203/1060770367.html

"Дайте грошей!": Киев решил ублажить Запад с помощью небинарного батальона

"Дайте грошей!": Киев решил ублажить Запад с помощью небинарного батальона - 03.02.2025 Украина.ру

"Дайте грошей!": Киев решил ублажить Запад с помощью небинарного батальона

Украинское командование сформировало подразделение ВСУ, состоящее из лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом агентству РИА Новости рассказала спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская, которую, по ее словам, силой заставили служить в Нацгвардии Украины

2025-02-03T14:36

2025-02-03T14:36

2025-02-03T14:46

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По ее информации, эти "особые" батальоны сидят в тылу, в безопасности и нужны только для того, чтобы продемонстрировать Западу толерантность Киева, а взамен получить военную помощь.Тема ЛГБТ* проходит красной нитью через все попытки Украины прорваться в ЕС и НАТО. Что в целом неудивительно, так как западная пресса незатейливо "рекламирует" мир нетрадиционных отношений, утверждая, что именно они - спасение от России.В частности, еще летом прошлого года британская газета The Telegraph прямым текстом написала, что "борьба с Россией - это борьба ЛГБТ* за свои права". В публикации также отмечалось что за Украину уже воюет порядка 50 ЛГБТ*-солдат и все они мечтают последовать примеру Эстонии, первой на постсоветском пространстве легализовавшей однополые браки.На фоне этих событий спикером Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ был назначен трансгендер из США Эштон Чирилло. Буквально в первом же выступлении он призвал "убивать российских журналистов" ради "Бога... и полного освобождения". МВД РФ объявило этого человека в розыск.В марте 2021 года в СМИ появились сообщения о том, что вооруженные силы Украины набирают подразделение из представителей ЛГБТ*, а чуть позже появились сообщения о том, что батальон, сформированный из представителей секс-меньшинств, пополнил ряды украинских военных. В сети появлялись даже их нашивки с изображением единорога.Еще чуть позже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в нарушении Европейской конвенции в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь и обязал Киев признать однополые пары. Соответствующую петицию подписали и 25 тысяч украинцев.Однако несмотря на все это Владимир Зеленский так и не поставил свою подпись под соответствующим законом.ЛГБТ* - международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в России.

https://ukraina.ru/20230707/1047871102.html

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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, лгбт