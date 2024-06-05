https://ukraina.ru/20240605/1055488813.html

МВД РФ объявило в розыск экс-спикера ВСУ

МВД РФ объявило в розыск экс-спикера ВСУ - 05.06.2024 Украина.ру

МВД РФ объявило в розыск экс-спикера ВСУ

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск экс-спикера Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ Эштон Чирилло. Следует из базы данных МВД

2024-06-05T13:33

2024-06-05T13:33

2024-06-05T14:05

новости

россия

сара эштон-чирилло

мвд

вооруженные силы украины

сша

розыск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048447263_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4a1bf710960c2c772f764210803223fa.jpg

"Сара Эштон-Чирилло, 09.07.1977. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. В базе МВД значится пол разыскиваемого лица. Там трансгендера определили как женщину. Статья, по которой Эштон Чирилло разыскивается, не указана.Сара Эштон-Чирилло был/а назначен/а на должность официального спикера ВСУ в начале августа прошлого года. В самом первом своем выступлении от лица украинских войск он/она заявил/а, что русские - "не люди".А в сентябре прошлого Эштон-Чиррило со скандалом отстранили от должности официального представителя СТО ВСУ из-за призывов "убивать российских журналистов". Убивать журналистов Сара собирался/лась ради "Бога... и полного освобождения".Сара Эштон-Чирилло до 2019 года носил/а имя Майкл. У него была жена и ребенком, а работал Майкл аналитиком на рынке недвижимости и директором по коммуникациям в медицинской фирме.Семья Эштон-Чирилло распалась после того, как Майкл сменил пол и стал Сарой. После Чирилло занялся/лась правозащитной деятельностью, а позже и вовсе отправился/лась на фронт.В Артёмовске Чирилло получил/а незначительное ранение, после чего вернулся/лась в США с обещанием свобод для ЛГБТ* и крымских татар. Спустя какое-то время "заслуги" трансгендера были оценены, и в начале августа Чирилло назначили спикером ВСУ на западную аудиторию. В сентябре Чирилло из ВСУ выгнали. "Интересный был сериал, жаль короткий": спикера-трансгендера Чирилло выгнали из ВСУ* Запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация.

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сара эштон-чирилло, мвд, вооруженные силы украины, сша, розыск