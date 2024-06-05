МВД РФ объявило в розыск экс-спикера ВСУ - 05.06.2024 Украина.ру
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МВД РФ объявило в розыск экс-спикера ВСУ
МВД РФ объявило в розыск экс-спикера ВСУ - 05.06.2024 Украина.ру
МВД РФ объявило в розыск экс-спикера ВСУ
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск экс-спикера Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ Эштон Чирилло. Следует из базы данных МВД
2024-06-05T13:33
2024-06-05T14:05
новости
россия
сара эштон-чирилло
мвд
вооруженные силы украины
сша
розыск
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"Сара Эштон-Чирилло, 09.07.1977. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ. В базе МВД значится пол разыскиваемого лица. Там трансгендера определили как женщину. Статья, по которой Эштон Чирилло разыскивается, не указана.Сара Эштон-Чирилло был/а назначен/а на должность официального спикера ВСУ в начале августа прошлого года. В самом первом своем выступлении от лица украинских войск он/она заявил/а, что русские - "не люди".А в сентябре прошлого Эштон-Чиррило со скандалом отстранили от должности официального представителя СТО ВСУ из-за призывов "убивать российских журналистов". Убивать журналистов Сара собирался/лась ради "Бога... и полного освобождения".Сара Эштон-Чирилло до 2019 года носил/а имя Майкл. У него была жена и ребенком, а работал Майкл аналитиком на рынке недвижимости и директором по коммуникациям в медицинской фирме.Семья Эштон-Чирилло распалась после того, как Майкл сменил пол и стал Сарой. После Чирилло занялся/лась правозащитной деятельностью, а позже и вовсе отправился/лась на фронт.В Артёмовске Чирилло получил/а незначительное ранение, после чего вернулся/лась в США с обещанием свобод для ЛГБТ* и крымских татар. Спустя какое-то время "заслуги" трансгендера были оценены, и в начале августа Чирилло назначили спикером ВСУ на западную аудиторию. В сентябре Чирилло из ВСУ выгнали. "Интересный был сериал, жаль короткий": спикера-трансгендера Чирилло выгнали из ВСУ* Запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация.
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новости, россия, сара эштон-чирилло, мвд, вооруженные силы украины, сша, розыск
Новости, Россия, Сара Эштон-Чирилло, МВД, Вооруженные силы Украины, США, розыск

МВД РФ объявило в розыск экс-спикера ВСУ

13:33 05.06.2024 (обновлено: 14:05 05.06.2024)
 
© Сара Эштон-Чирилло/Соцсети
© Сара Эштон-Чирилло/Соцсети
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Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск экс-спикера Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ Эштон Чирилло. Следует из базы данных МВД
"Сара Эштон-Чирилло, 09.07.1977. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
В базе МВД значится пол разыскиваемого лица. Там трансгендера определили как женщину. Статья, по которой Эштон Чирилло разыскивается, не указана.

Сара Эштон-Чирилло был/а назначен/а на должность официального спикера ВСУ в начале августа прошлого года. В самом первом своем выступлении от лица украинских войск он/она заявил/а, что русские - "не люди".

А в сентябре прошлого Эштон-Чиррило со скандалом отстранили от должности официального представителя СТО ВСУ из-за призывов "убивать российских журналистов". Убивать журналистов Сара собирался/лась ради "Бога... и полного освобождения".

Сара Эштон-Чирилло до 2019 года носил/а имя Майкл. У него была жена и ребенком, а работал Майкл аналитиком на рынке недвижимости и директором по коммуникациям в медицинской фирме.
Семья Эштон-Чирилло распалась после того, как Майкл сменил пол и стал Сарой. После Чирилло занялся/лась правозащитной деятельностью, а позже и вовсе отправился/лась на фронт.

В Артёмовске Чирилло получил/а незначительное ранение, после чего вернулся/лась в США с обещанием свобод для ЛГБТ* и крымских татар.

Спустя какое-то время "заслуги" трансгендера были оценены, и в начале августа Чирилло назначили спикером ВСУ на западную аудиторию. В сентябре Чирилло из ВСУ выгнали.
"Интересный был сериал, жаль короткий": спикера-трансгендера Чирилло выгнали из ВСУ

* Запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация.
 
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