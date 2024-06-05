МВД РФ объявило в розыск экс-спикера ВСУ
13:33 05.06.2024 (обновлено: 14:05 05.06.2024)
© Сара Эштон-Чирилло/Соцсети
© Сара Эштон-Чирилло/Соцсети
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск экс-спикера Сил территориальной обороны (СТО) ВСУ Эштон Чирилло. Следует из базы данных МВД
"Сара Эштон-Чирилло, 09.07.1977. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
В базе МВД значится пол разыскиваемого лица. Там трансгендера определили как женщину. Статья, по которой Эштон Чирилло разыскивается, не указана.
Сара Эштон-Чирилло был/а назначен/а на должность официального спикера ВСУ в начале августа прошлого года. В самом первом своем выступлении от лица украинских войск он/она заявил/а, что русские - "не люди".
А в сентябре прошлого Эштон-Чиррило со скандалом отстранили от должности официального представителя СТО ВСУ из-за призывов "убивать российских журналистов". Убивать журналистов Сара собирался/лась ради "Бога... и полного освобождения".
Сара Эштон-Чирилло до 2019 года носил/а имя Майкл. У него была жена и ребенком, а работал Майкл аналитиком на рынке недвижимости и директором по коммуникациям в медицинской фирме.
Сара Эштон-Чирилло был/а назначен/а на должность официального спикера ВСУ в начале августа прошлого года. В самом первом своем выступлении от лица украинских войск он/она заявил/а, что русские - "не люди".
А в сентябре прошлого Эштон-Чиррило со скандалом отстранили от должности официального представителя СТО ВСУ из-за призывов "убивать российских журналистов". Убивать журналистов Сара собирался/лась ради "Бога... и полного освобождения".
Сара Эштон-Чирилло до 2019 года носил/а имя Майкл. У него была жена и ребенком, а работал Майкл аналитиком на рынке недвижимости и директором по коммуникациям в медицинской фирме.
Семья Эштон-Чирилло распалась после того, как Майкл сменил пол и стал Сарой. После Чирилло занялся/лась правозащитной деятельностью, а позже и вовсе отправился/лась на фронт.
В Артёмовске Чирилло получил/а незначительное ранение, после чего вернулся/лась в США с обещанием свобод для ЛГБТ* и крымских татар.
Спустя какое-то время "заслуги" трансгендера были оценены, и в начале августа Чирилло назначили спикером ВСУ на западную аудиторию. В сентябре Чирилло из ВСУ выгнали.
В Артёмовске Чирилло получил/а незначительное ранение, после чего вернулся/лась в США с обещанием свобод для ЛГБТ* и крымских татар.
Спустя какое-то время "заслуги" трансгендера были оценены, и в начале августа Чирилло назначили спикером ВСУ на западную аудиторию. В сентябре Чирилло из ВСУ выгнали.
"Интересный был сериал, жаль короткий": спикера-трансгендера Чирилло выгнали из ВСУ
* Запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация.
* Запрещенная в РФ экстремистская и террористическая организация.