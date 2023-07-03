https://ukraina.ru/20230703/1047767427.html

"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права": Telegraph пересчитала "единорогов", воюющих за ВСУ

"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права": Telegraph пересчитала "единорогов", воюющих за ВСУ - 03.07.2023 Украина.ру

"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права": Telegraph пересчитала "единорогов", воюющих за ВСУ

"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права". С таким лозунгом вышла новая статья у британской газеты The Telegraph. В публикации отмечается, что за Украину уже воюет порядка 50 ЛГБТ-солдат и все они мечтают последовать примеру Эстонии, первой на постсоветском пространстве легализовавшей однополые браки

2023-07-03T14:28

2023-07-03T14:28

2023-07-03T14:28

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"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права", - подчеркивается в статье The Telegraph.В марте 2021 года в СМИ появились сообщения о том, что вооруженные силы Украины набирают подразделение из представителей ЛГБТ, а в конце мая прошлого года появились сообщения о том, что батальон, сформированный из представителей секс-меньшинств, пополнил ряды украинских военных. В сети появлялись даже их нашивки с изображением единорога.В начале июня текущего года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в нарушении Европейской конвенции в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь и обязал Киев признать однополые пары.Причиной послужила жалоба однополой пары - Андрея Маймулахина и Андрея Маркова. Их брак отказались зарегистрировать на Украине.Законопроект о гражданских партнерствах был зарегистрирован в Верховной Раде в марте 2023 года. Комитеты молодежи и спорта, европейской интеграции и цифровой трансформации поддержали инициативу, а вот в Министерстве обороны законопроект подвергли критике. Там отметили, что не обладают информацией о "тысячах военнослужащих, которые не могут официально оформить отношения с однополыми партнерами".После этого – 28 марта 2023 года – на сайте президента Украины появилась петиция, призывающая разрешить однополым парам регистрировать свои отношения. В частности, в тексте обращения указывалось, что проблема в последнее время особенно обострилась в связи с существованием однополых пар среди военных.

https://ukraina.ru/20230628/1047654104.html

https://ukraina.ru/20230703/1047759594.html

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