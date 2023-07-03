"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права": Telegraph пересчитала "единорогов", воюющих за ВСУ - 03.07.2023 Украина.ру
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"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права": Telegraph пересчитала "единорогов", воюющих за ВСУ
"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права": Telegraph пересчитала "единорогов", воюющих за ВСУ - 03.07.2023 Украина.ру
"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права": Telegraph пересчитала "единорогов", воюющих за ВСУ
"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права". С таким лозунгом вышла новая статья у британской газеты The Telegraph. В публикации отмечается, что за Украину уже воюет порядка 50 ЛГБТ-солдат и все они мечтают последовать примеру Эстонии, первой на постсоветском пространстве легализовавшей однополые браки
2023-07-03T14:28
2023-07-03T14:28
новости
украина
лгбт
всу
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"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права", - подчеркивается в статье The Telegraph.В марте 2021 года в СМИ появились сообщения о том, что вооруженные силы Украины набирают подразделение из представителей ЛГБТ, а в конце мая прошлого года появились сообщения о том, что батальон, сформированный из представителей секс-меньшинств, пополнил ряды украинских военных. В сети появлялись даже их нашивки с изображением единорога.В начале июня текущего года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в нарушении Европейской конвенции в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь и обязал Киев признать однополые пары.Причиной послужила жалоба однополой пары - Андрея Маймулахина и Андрея Маркова. Их брак отказались зарегистрировать на Украине.Законопроект о гражданских партнерствах был зарегистрирован в Верховной Раде в марте 2023 года. Комитеты молодежи и спорта, европейской интеграции и цифровой трансформации поддержали инициативу, а вот в Министерстве обороны законопроект подвергли критике. Там отметили, что не обладают информацией о "тысячах военнослужащих, которые не могут официально оформить отношения с однополыми партнерами".После этого – 28 марта 2023 года – на сайте президента Украины появилась петиция, призывающая разрешить однополым парам регистрировать свои отношения. В частности, в тексте обращения указывалось, что проблема в последнее время особенно обострилась в связи с существованием однополых пар среди военных.
https://ukraina.ru/20230628/1047654104.html
https://ukraina.ru/20230703/1047759594.html
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Новости, Украина, ЛГБТ, ВСУ

"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права": Telegraph пересчитала "единорогов", воюющих за ВСУ

14:28 03.07.2023
 
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"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права". С таким лозунгом вышла новая статья у британской газеты The Telegraph. В публикации отмечается, что за Украину уже воюет порядка 50 ЛГБТ-солдат и все они мечтают последовать примеру Эстонии, первой на постсоветском пространстве легализовавшей однополые браки
"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права", - подчеркивается в статье The Telegraph.

"Ничего себе! А столько вообще есть у ВСУ? Или теперь уже все поголовно ЛГБТ? Хотя... вопрос, конечно, риторический", "Какая страна - такие войска", "Ох как я им не завидую...", - отреагировали пользователи сети.

В марте 2021 года в СМИ появились сообщения о том, что вооруженные силы Украины набирают подразделение из представителей ЛГБТ, а в конце мая прошлого года появились сообщения о том, что батальон, сформированный из представителей секс-меньшинств, пополнил ряды украинских военных. В сети появлялись даже их нашивки с изображением единорога.
- РИА Новости, 1920, 28.06.2023
28 июня, 17:49
Срок действия ограничен: в Харькове объявили акцию на отпевание всушниковРитуальные компании Харькова объявили акцию на вызов священников на отпевание военнослужащих ВСУ. Таким клиентам положена скидка в 20% до конца июля. Об этом 28 июня сообщил Телеграм-канал "Укропский фреш"
В начале июня текущего года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в нарушении Европейской конвенции в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь и обязал Киев признать однополые пары.
Причиной послужила жалоба однополой пары - Андрея Маймулахина и Андрея Маркова. Их брак отказались зарегистрировать на Украине.
Законопроект о гражданских партнерствах был зарегистрирован в Верховной Раде в марте 2023 года. Комитеты молодежи и спорта, европейской интеграции и цифровой трансформации поддержали инициативу, а вот в Министерстве обороны законопроект подвергли критике. Там отметили, что не обладают информацией о "тысячах военнослужащих, которые не могут официально оформить отношения с однополыми партнерами".
После этого – 28 марта 2023 года – на сайте президента Украины появилась петиция, призывающая разрешить однополым парам регистрировать свои отношения. В частности, в тексте обращения указывалось, что проблема в последнее время особенно обострилась в связи с существованием однополых пар среди военных.
Кулак драка избиение насилие
11:06
Пьяный украинский военком избил жену демобилизованного офицера ВСУ Жительница Закарпатья Татьяна Новак 3 июля пожаловалась в своих соцсетях, что ее избил представитель Закарпатского областного территориального центра комплектования (ОТЦК) Константин Вари. Причиной, утверждает пострадавшая, стала демобилизация ее супруга
 
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14:35Внук Гитлера и сын финского подданного. Новые приключения фашистов в Европе
14:28"Борьба с Россией - это борьба ЛГБТ за свои права": Telegraph пересчитала "единорогов", воюющих за ВСУ
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