Вместо того, чтобы согласиться с мнением большинства и облегчить себе путь к креслу директора Национальной разведки США, бывшая член Палаты представителей Тулси Габбард отстаивает свою позицию, чем вызывает гнев не только демократов, своих бывших однопартийцев, но и нынешних - республиканцев. Теперь её назначение под вопросом.

30 января в комитете Сената по разведке состоялись слушания по рассмотрению кандидатуры бывшей конгрессвумен от Демократической партии Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки США, который курирует 18 разведывательных служб страны.Это одно из самых противоречивых назначений. Даже глава государства Дональд Трамп, который и выдвинул её, в разговорах с соратниками выражал сомнения относительно утверждения Габбард, что вызывало у него наибольшие опасения. Чиновники из системы национальной безопасности как от одной, так и от другой партий были встревожены неясной политической мотивацией женщины.Рассмотрение её кандидатуры должно было состояться ещё две недели назад, но, как писал портал Axios, демократы затягивали процесс, ссылаясь на то, что Габбард предоставила не все данные, необходимые для проведения проверки биографии.Ещё перед началом слушаний газета The New York Times прогнозировала, что сенаторы "поставят под сомнение её попугайное повторение российской лжи об Украине и отсутствие у неё соответствующего опыта для такой работы".Так и произошло. Демократ Майкл Беннет напомнил высказывания своей бывшей соратницы по партии на эту тему: войны можно было бы избежать, если бы Джо Байден и НАТО просто признали законную обеспокоенность России относительно членства Украины в Альянсе, писала она в соцсети Х, а в подкасте говорила: "Эта смена режима, война против России, которую США и НАТО ведут через своих посредников на Украине, не началась, когда Путин вторгся на Украину. Они обратили внимание на эту цель задолго до этого"."Вы соглашаетесь, что сказали, что Путин оправданно пересёк границу Украины. Вы говорите, что не читаете российскую пропаганду, но тогда российское государственное телевидение показало ваши комментарии", - добавил он."Я не обращаю внимание на российскую пропаганду. Моя цель – говорить правду, нравится вам это или нет", – парировала Габбард.Её взгляд на причины украинского конфликта действительно очень близки к официальной позиции РФ: военные действия разжигают США и некоторые европейские государства-члены НАТО, они же проигнорировали опасения России относительно собственной безопасности из-за Украины, администрация Байдена поддерживает Владимира Зеленского не по моральным соображениям, а потому ,что Соединённые Штаты хотят уничтожить Россию. Кроме того, Габбард рассказала общественности о финансируемых американской стороной биолабораториях на Украине.Отвечая на вопрос, каковы, по её мнению, приоритеты политики США в отношении России, Габбард заявила: "В случае утверждения моей приоритетной задачей будет обеспечить президента критически важной информацией, необходимой для поддержки его усилий, направленных на то, чтобы заставить Россию и Украину закончить войну и сесть за стол переговоров".Затем у неё поинтересовались, на каких условиях должен завершиться украинский конфликт."Моя роль как кандидата на пост директора Национальной разведки заключается не в том, чтобы диктовать конкретные политические условия, а в том, чтобы обеспечить президенту и политикам доступ к наиболее своевременным, точным и объективным разведданным, чтобы наилучшим образом оценивать осуществимость и риски предлагаемых условий", -сказала Габбард.Она неоднократно призывала к мирным переговорам между Москвой и Киевом, а также высказывала мнение, согласно которому урегулирование кризиса будет связано с нейтральным статусом Украины и территориальными уступками с её стороны.В середине ноября, когда Трамп номинировал Габбард на пост директора Национальной разведки США, члены Конгресса и американские аналитики были обеспокоены именно позицией кандидата по украинскому вопросу, сочтя её пророссийской.Таковой бывшую конгрессвумен считают, в частности, потому, что, как утверждали источники телеканала ABC в конце 2024 года, она регулярно читала статьи на сайте RT и даже пересылала их коллегам. Однако сделать выводы о происходящем на Украине Габбард, подполковник запаса, ветеран войны в Ираке, может самостоятельно, опираясь на свой боевой опыт, а также на секретную информацию, допуск к которой у неё имеется."Те, кто выступает против моей кандидатуры, обвиняют меня в том, что я марионетка Трампа, марионетка Путина, марионетка Асада, марионетка Моди, не осознавая абсурдности того, что в таком случае я одновременно марионетка разных кукловодов. Моих политических противников тревожит то, что я отказываюсь быть их марионеткой", - заявил Габбард.Ту же тактику использовали против Трампа, но безуспешно, отметила она.5 февраля 2003 года ныне покойный госсекретарь США Колин Пауэлл, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, продемонстрировал пробирку, в которой якобы находился образец иракского химического оружия, и на основании этого начал убеждать коллег в необходимости проведения военной операции в ближневосточной республике. В итоге международная коалиция во главе с американцами вторглась в Ирак, никакого химического оружия там не нашли, что впоследствии США признали, но страну разрушили, президента Саддама Хусейна, поднявшего уровень благосостояния населения, свергли и казнили, что спровоцировало беспорядки в Ираке.В Соединённых Штатах доверие к разведывательному сообществу находится на рекордно низком уровне, подчеркнула Габбард, выступая перед членами сенатского комитета по разведке.Похожая участь могла ждать и Сирию, но благодаря военной операции России, о которой попросил Дамаск, этого удалось избежать. В связях с уже бывшим президентом арабской республики Башаром Асадом потенциального директора Национальной разведки США тоже обвиняют. Ей припоминают визит в Сирию в 2017 году без предварительного уведомления фракции Демократической партии, которую Габбард тогда представляла в Палате представителей. В ходе поездки у конгрессвумен появилась возможность встретиться с Асадом, и после того разговора она сказала, что президент Сирии не враг, как утверждает большинство американских чиновников, а любое мирное соглашение предполагает разговор с сирийским лидером.Сейчас, спустя почти пять лет, на слушаниях в Сенате Габбард заявила, что правительство свергнутого Башара Асада было лучшим способом помешать террористам захватить власть в стране, а теперь "Сирия контролируется ответвлением "Аль-Каиды"* во главе с исламистским джихадистом, который танцевал на улицах 11 сентября и несёт ответственность за убийство многих американских военнослужащих".О России разговор зашёл не только в контексте Украины. Члены комитета по разведке хотели получить от человека, который вскоре может взять в свои руки руководство 18 разведывательными службами страны, однозначный ответ, считает ли она бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, передавшего СМИ сведения о программах слежки американских спецслужб по всему миру, а затем сбежавшего в Россию, предателем. Эта тема стала чуть ли ни центральной на слушаниях.Как напоминает The New York Times, будучи конгрессвумен, Габбард внесла на рассмотрение Конгресса законопроект, обеспечивающий дополнительную защиту разоблачителям типа Сноудена, которых обвиняют в нарушении закона о шпионаже, а вместе с Мэттом Гетцем, бывшим в то время конгрессменом от Флориды (тот самый, который в ноябре 2024-го отказался от выдвижения на должность генпрокурора США на фоне сексуального скандала), предложила законопроект о снятии обвинений со Сноудена.Накануне слушаний сенатор-республиканка Сьюзан Коллинз говорила: "Меня очень беспокоит то, как она смотрит на Эдварда Сноудена в свете резолюции, подготовленной ею в соавторстве с Мэттом Гетцем, в которой звучит призыв снять с него все уголовные обвинения, хотя они очень серьёзны и касаются передачи совершенно секретной информации нашему противнику".Источник, осведомлённый о планах Габбард, сообщал, что в Сенате она может дистанцироваться от Сноудена. Но нет. Законодатели несколько раз задали вопрос, считает ли она бывшего сотрудника спецслужб предателем, но кандидат уклонялась от прямого ответа, говоря лишь, что он нарушил закон, нанёс серьёзный ущерб национальной безопасности США, раскрыв конфиденциальные источники и методы, поставив под угрозу агентов на местах, а также подчёркивая, что сосредоточена на том, чтобы ничего-то подобного не повторилось в будущем.Тем самым Габбард обескуражила не только демократов, но и республиканцев. Как поделились с корреспондентом газеты The Hill её нынешние однопартийцы на условиях анонимности, среди законодателей-республиканцев было много дискуссий относительно пригодности Габбард к руководству разведывательным сообществом страны."Люди не раскрывают своих карт, но эта номинация находится под угрозой", - признался один из них."Я был удивлён, потому что это не кажется сложным вопросом. Это не было никоим образом вопросом с подвохом, — сказал The Hill сенатор- республиканец Джеймс Лэнкфорд, спросивший Габбард о предательстве Сноудена. - Это должен был быть лёгкий вопрос — сказать, это общепризнанно, что, когда вы крадёте миллион страниц совершенно секретных документов и передаёте их русским, это предательский акт".Любопытно, что даже сам Сноуден со страницы в X посоветовал Габбард отказаться от всякой предыдущей поддержки информаторов ради утверждения сенаторами в должности."Четверговые перепалки нарушили прецедент, установленный на спорных слушаниях по утверждению в последние дни, на которых республиканцы почти единогласно поддержали выбор Трампа, в то время как демократы нападали на них. На этот раз республиканцы присоединились к демократам, выразив разочарование отказом Габбард осудить Сноудена. Габбард рассматривалась как один из самых уязвимых выборов Трампа, поскольку многие республиканцы отказались заявить о своей поддержке. После нескольких часов допросов осталось неясным, рискнёт ли кто-либо из них вызвать негативную реакцию Трампа и его сторонников, проголосовав за отклонение её кандидатуры", - отмечает Bloomberg.Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн, комментируя прошедшие слушания, заявил, что Габбард выступила довольно хорошо, не выразив при этом своё мнение относительно шансов на одобрение её кандидатуры комитетом по разведке и утверждение в должности Сенатом полного состава.В свою очередь председатель комитета по разведке республиканец Том Коттон заявил о поддержке кандидатуры Габбард ещё до начала слушаний."Я с нетерпением жду возможности работать с ней в течение следующих четырёх лет. Я могу только посмеяться над критиками, которые говорят, что у госпожи Габбард нестандартные взгляды. Но посмотрите, к чему привело нас традиционное мышление. Может, Вашингтону пора взглянуть на ситуацию по-новому", - сказал он телеканалу Fox News.А у вице-председателя комитета демократа Марка Уорнера остаются серьёзные сомнения в компетентности Габбард и её способности принимать верные решения.В комитет входят девять республиканцев и восемь демократов, а это значит, что один голос республиканца "против" в комитете может заставить Коттона пойти на необычный шаг – направить кандидатуру на утверждение полного состава Сената без поддержки комитета.Читайте также Американская парадигма: Шок и трепет Трампа, от которых отвисли челюсти и у американцев, и у украинцев* террористическая организация, запрещённая в РФ

