Команда Трампа понесла серьёзную потерю, но страшно стало демократам

Избранному президенту США Дональду Трампу пришлось заменить прентендента на должность генерального прокурора. Узнав, кто может возглавить ведомство, демократы срочно начали уничтожать тонны документов.

Команда будущего американского лидера Дональда Трампа понесла первые серьёзные потери – бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц объявил о снятии с рассмотрения своей кандидатуры на пост генерального прокурора и министра юстиции США из-за скандала, в который он угодил."Я провёл отличные встречи с сенаторами и благодарен за их вдумчивую обратную связь, а также за невероятную поддержку столь многих. Несмотря на сильный импульс, очевидно, что моё утверждение несправедливо стало бы отвлекающим фактором для важной работы переходной команды Трампа и Вэнса. Я по-прежнему полностью привержен тому, чтобы Дональд Трамп стал самым успешным президентом в истории. Для меня навсегда останется честью то, что президент Трамп выдвинул меня на пост главы Минюста, и я уверен, что он спасёт Америку", — написал Гетц в запрещённой в России соцсети X.По его словам, у новой администрации нет времени на длительные разногласия в Вашингтоне, и Министерство юстиции должно быть полностью готово к работе с первого дня президентского срока.Объявление о выдвижении кандидатуры Гетца на должность генерального прокурора страны вызвало нешуточный переполох в политических кругах Америки, поскольку комитет Палаты представителей по этике с 2021 года проводил в отношении него расследование о сексуальных домогательствах и употреблении наркотиков. Однако разбирательство прекратили после того, как Гетц, получив предложение от Трампа войти в состав будущей администрации, сложил с себя полномочия члена Конгресса. Председатель Палаты представителей Майк Джонсон выступил против публикации доклада по этому делу. Тем не менее, сенаторы-республиканцы объявили о намерении провести собственное расследование и тщательно изучить предыдущую деятельность Гетца перед голосованием о его назначении (именно Сенат принимает это решение). Кроме того, ранее Министерство юстиции США подозревало политика в торговле несовершеннолетними для продажи в сексуальное рабство, но никаких обвинений не выдвигали, и дело закрыли в 2023 году.Из-за такой скандальной репутации ряд законодателей высказывал сомнения в утверждении Гетца на должность генерального прокурора США. Несколько сенаторов рассказали порталу Axios, что Трамп лично звонил им и просил поддержать на голосовании предложенного им кандидата. Но в итоге этого не понадобилось.Было бы логично, если бы на замену Гетцу Трамп предложил кандидатуру адвоката Тодда Бланша, защищавшего его на судебных процессах по трём уголовным делам (о секретных документах - во Флориде, о выборах 2020 года - в Вашингтоне, о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс - на Манхэттене), который должен стать заместителем генерального прокурора.Однако на то он и Трамп, чтобы принимать нестандартные и неожиданные решения. Спустя несколько часов после самоотвода Гетца избранный президент назвал имя нового претендента на пост главы Министерства юстиции США – это бывший прокурор штата Флорида Пэм Бонди."Слишком долго пристрастное Министерство юстиции использовалось в качестве оружия против меня и других республиканцев. Но больше этого не будет. Пэм переориентирует Министерство юстиции на его предполагаемую цель — борьбу с преступностью и возвращение безопасности Америки. Я знаю Пэм много лет — она умная и жёсткая, она борец за AMERICA FIRST, и она отлично справится с работой на посту генерального прокурора!" — заявил Трамп.Знакомы они действительно давно, и бывший, он же будущий президент знает о её работе не понаслышке.Бонди стала первой женщиной-прокурором Флориды – третьего по численности населения штата страны– и занимала этот пост с 2011 по 2019 годы. В то время она противодействовала решениям администрации 44-го президента США демократа Барака Обамы, в частности добивалась отмены программы медицинского страхования Obamacare, а также настаивала на сохранении в штате запрета на однополые браки.К тому же периоду относится и скандал, в котором фигурировали имена Бонди и Трампа. В 2013 году Комитет политических действий, поддерживающий политическую кампанию генерального прокурора Флориды, получил пожертвование на сумму $25 000 от Фонда Трампа, что по сути нарушало федеральный запрет на благотворительность, помогающую политическим кандидатам. Причём всё это произошло как раз в тот момент, когда Бонди раздумывала над тем, чтобы провести расследование деятельности Университета Трампа в связи с обвинениями в мошенничестве. В итоге она отказалась от этой мысли и попыталась вернуть чек, но миллиардер его не принял.В 2016 году, когда Трамп баллотировался в президенты (кстати, Бонди поддержала его, нью-йоркца, а не сенатора от своей родной Флориды Марко Рубио), эта история получила огласку в СМИ. Бонди отрицала, что получение средств связано с решением не возбуждать дело против Университета Трампа, заявив, что её офис опубликовал все соответствующие документы. В итоге после расследований мошенничества в штате Нью-Йорк Университет Трампа закрыли, а ему самому пришлось выплатить компенсацию в размере $25 млн за обман студентов и ещё $2 млн в качестве компенсации за нецелевое использование благотворительных средств.После истечения срока полномочий генерального прокурора штата 8 января 2019-го Бонди занялась лоббистской деятельностью в компании Ballard Partners, тесно связанной с Трампом и ведущим стратегом Республиканской партии Сьюзи Уайлс, которая станет руководителем аппарата сотрудников будущей администрации 47-го президента. В ноябре того же года республиканцы наняли Бонди для защиты Трампа на процессе по первому импичменту, когда американского президента обвиняли в давлении на Украину с целью проведения расследования коррупции кандидата от демократов, нынешнего президента США Джо Байдена. Она очень детально описывала связи сына политика Хантера Байдена с Киевом, а его должность в украинской энергетической компании Burisma называла частью коррупции отца, бывшего тогда вице-президентом США.Как отмечали американские СМИ, Бонди тогда на слушаниях посвятила Украине получасовую речь, причём демонстрировала глубокое знание вопроса. В конечном счёте Сенат Трампа оправдал.Бонди поддерживала обе последующие избирательные кампании Трампа. После проигрыша действующего главы государства в 2020 году она так же, как и он, заявляла о непризнании итогов выборов. В 2024-м Бонди руководила юридическим подразделением аналитического центра America First Policy Institute, который занимается разработкой политического курса второго президентского срока Трампа и укомплектованием его администрации."Она, безусловно, имеет право претендовать на эту должность на бумаге. Она всю жизнь занималась ведением дел. У неё есть резюме, по сравнению с предыдущим кандидатом", — заявил бывший федеральный прокурор Флориды Дэвид Вайнштейн.Гетц, также имеющий степень доктора права, некоторое время работал в юридической фирме, а затем занялся политической деятельностью: избрался в Палату представителей, где входил в комитеты по вооружённым силам, бюджету, вопросам судопроизводства. У Бонди же почти 20-летний опыт прокурорский опыт.К тому же у Бонди есть союзники как в Республиканской партии, так и в окружении Трампа, именно поэтому советники сказали избранному президенту, что она станет хорошей альтернативой Гетцу, сообщила 21 ноября газета The Guardian, ссылаясь на свои источники.На посту генерального прокурора США Бонди будет воплощать в жизнь установки, обозначенные Трампом относительно Министерства юстиции: прежде всего, добиться радикальной трансформации ведомства со штатом более 115 000 сотрудников."Ей поручат устраивать чистки в Минюсте, увольнять политизированных прокуроров и переориентировать ресурсы на борьбу с реальной преступностью, уровень которой зашкаливает. Под ударом могут оказаться и коррупционеры-демократы. Аппаратчики Минюста уже заволновались - не зря рядом с их зданием заприметили целые грузовики-шредеры, предназначенные для быстрого уничтожения десятков тысяч документов. Те понимают, что ничего хорошего их не ждёт после того, как они столько лет кошмарили Трампа и его сторонников. На текущий момент лишь 20% американцев доверяют своей правоохранительной системе. Так что у Трампа есть полный карт-бланш на осушение этого болота", - считает американист Малек Дудаков.Reuters предполагает, что федеральным прокурорам, скорее всего, поручат отдавать приоритет делам о нелегальной иммиграции. Как показал опрос, проведённый агентством, об ожиданиях американцев от Трампа в первые 100 дней на посту, решение проблем в миграционной сфере заняло вторую строчку – так ответили 30% респондентов (на первом – инфляция).Кадровые решения Трампа большинству населения Штатов приходится по душе. Около половины избирателей считают, что будущий президент проделал хорошую работу при выборе кандидатов на ключевые посты, при этом почти ¾ полагают, что Сенат утвердит большинство предложенных кандидатов, следует из исследования социологической компании Rasmussen Reports. 